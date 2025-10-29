사진-코리니 제공

미국 부동산 종합 솔루션 플랫폼 코리니(Koriny)가 뉴욕 럭셔리 부동산 시장을 선도하는 글로벌 디벨로퍼 나프탈리 그룹(Naftali Group)과 손잡고, 오는 11월 7일 서울 포시즌스 호텔에서 한국 투자자를 대상으로 뉴욕 및 마이애미 부동산 세미나를 개최한다. 이번 행사는 양사 간 전략적 업무협약(MOU) 이후 첫 공식 프로그램으로, 뉴욕과 마이애미의 최고급 주거용 부동산 투자 기회를 국내 시장에 소개한다.세미나 1부에서는 코리니 문태영 대표가 뉴욕 부동산 시장의 최신 트렌드에 대한 심층적인 분석을 제공할 예정이다. 특히 자녀 거주용 구매 및 달러 자산 증식을 위한 럭셔리 주거용 부동산 투자의 실질적인 가이드라인을 제시할 계획이다.2부에서는 나프탈리 그룹 오너가인 대니얼 나프탈리가 직접 연사로 나서, 가장 주목받는 3대 신축 프리미엄 콘도 프로젝트를 한국 시장에 소개한다. 소개될 주요 콘도프로젝트 뉴욕에 위치한 더 윌로우와 윌리엄스버그 워프그리고 2027년 완공 예정인 마이애미의 젬 콘도 및 마이애미 부동산 현황이 소개될 예정이다. 나프탈리 그룹은 35년 이상의 업계 경험을 보유한 글로벌 부동산 개발 및 투자 회사다.코리니의 문태영 대표는 이번 세미나를 통해 "미국 프리미엄 주거용 부동산 시장을 선도하는 나프탈리 그룹과의 협력을 바탕으로, 한국 투자자들이 최고급 주거용 자산에 대한 독점적인 정보와 접근 기회를 얻을 수 있을 것"이라며, "이번 세미나는 글로벌 수준의 인사이트를 통해 투자자들이 차별화된 포트폴리오를 구축하고, 복잡한 해외 부동산 투자 과정에서 최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 돕는 중요한 장이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.코리니는 지난 업무협약을 통해 이들 최고급 주거용 콘도미니엄의 적극적인 판매사로 활동하게 됐으며, 이번 세미나를 통해 한국 고액 자산가들에게 차별화된 투자 접근성을 제공할 것으로 기대된다.2017년 설립된 코리니는 뉴욕 맨해튼 4 월드 트레이드 센터에 본사를, 서울 강남 파이낸스 센터에 지사를 각각 두고 있는 미국 부동산 플랫폼이다. 코리니는 현재 뉴욕을 기반으로 미국 총 16개 주요 도시에서 주거 및 상업용 부동산의 임대, 매매 컨설팅, 자산관리 및 기업 미국 진출 패키지 등을 아우르는 올인원 종합 서비스를 제공하고 있다.세미나 참가 신청 문의는 코리니 카카오톡 공식계정 또는 이메일을 통해 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com