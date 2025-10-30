양산 남부시장 '별이네수산', 정부 '희망리턴패키지사업' 선정

양산 남부시장 '별이네수산'(대표 윤혜연)이 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 추진하는 희망리턴패키지사업에 선정됐다.별이네수산은 가족이 함께 운영하는 전통 수산 전문점으로, 매일 새벽 직접 바다로 나가 활어와 해산물을 공수하는 것이 특징이다. 광어, 도다리, 밀치, 전어 등 활어회는 물론 멍게, 전복, 해삼, 문어, 개불, 새우, 굴 등 제철 해산물까지 다양하게 선보이고 있다. 특히 막썰어회와 조개찜이 별이네수산의 대표 메뉴다.윤혜연 대표는 "고객에게 신선한 해산물을 정직한 가격에 제공하겠다는 마음으로 가족이 함께 일해왔다"며 "이번 희망리턴패키지사업 지원을 통해 매장을 더 깨끗하고 편안한 공간으로 만들 수 있었다"고 말했다.별이네수산은 이번 사업을 계기로 매장 환경 개선뿐 아니라 온라인 홍보 강화에도 힘을 싣고 있다. 블로그 체험단과 지역 홍보 콘텐츠를 통해 전통시장 상권의 매력을 널리 알리고, 지역민과 관광객이 함께 찾는 ‘살아 있는 시장 공간’을 만드는 데 기여하고 있다.윤 대표는 "앞으로도 남부시장의 활력과 신뢰를 지키며, 지역경제에 도움이 되는 소상공인으로 남고 싶다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com