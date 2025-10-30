[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 헤어, 메이크업, 패션을 추천하는 맞춤형 뷰티 테크 솔루션 스타트업 ‘레어리’

이승아 레어리 대표



얼굴형, 이목구비, 체형 등 개인의 신체 특징을 분석해 사람을 750만 개 유형으로 분류

각 유형별 가장 잘 어울리는 스타일을 추천, 분석은 오직 객관적인 수치에 기반

레어리(Rarelee)는 ‘자기 자신을 더 잘 이해하면 자유로워진다’는 철학을 바탕으로 설립된 기술 기반의 스타트업이다. 이승아 대표가 2022년 5월에 설립했다.“레어리는 얼굴형, 이목구비, 체형을 분석해 사람의 특징을 기반으로 헤어, 메이크업, 패션을 추천하는 맞춤형 뷰티 테크 솔루션을 제공합니다. 누군가에게는 단점처럼 보일 수 있는 얼굴의 특징도 고유한 분위기와 매력으로 전환될 수 있다는 믿음을 바탕으로, 각자의 얼굴과 분위기에 조화롭게 어울리는 스타일을 찾아주는 서비스를 제공해 왔습니다. 이를 통해 국내 최초로 스타일 컨설팅이라는 새로운 장르를 형성하며 뷰티테크를 선도했고, 사실상 시장을 석권하며 선두 지위를 공고히 해왔습니다.”레어리 컨설팅(Rarelee Consulting)은 얼굴형, 이목구비, 체형 등 개인의 신체 특징을 분석해 사람을 750만 개 유형으로 분류하고, 각 유형별 가장 잘 어울리는 스타일을 추천하는 서비스다. 기술 기반의 맞춤형 스타일 컨설팅 서비스로 헤어, 메이크업, 패션 3분야에 대해서 서비스하고 있다. 대표 서비스로는 Rarelee Standard Consulting 과 Rarelee Premium Consulting이 있다.Rarelee Standard Consulting은 전날 자정까지 웹사이트에 사진을 제출하면 바로 다음날 Rarelee가 엄선한 28~42가지 디자인에 대한 분석 결과를 받을 수 있는 온라인 컨설팅 서비스이다. 28종 헤어스타일(종류별 앞머리, 기장감별 뒷머리 스타일 등), 28종 메이크업 스타일(눈썹모양, 아이라인모양, 블러셔 모양, 립 형태 등), 42종 패션 스타일(상 하의 코디 유형, 넥라인, 치마 종류 바지 종류 등)에 대한 추천도와 그 이유를 설명한다. 매일 오전 10시 30분(영업일 기준) 정시에 오픈되는데, 한정된 인원만 신청 가능해 매일 빠르게 마감되는 것으로 알려져 있다.Rarelee Premium Consulting은 엄선된 디자인 풀이 아닌 작품이나 행사, 혹은 특정한 이미지를 위한 맞춤형 컨설팅으로 진행되며 레어리가 직접 1:1로 상담하며 진행한다. 짧게는 7일, 길게는 3주간 컨설팅이 진행되며, 배우 혜리, 가수 김나영 등 아이돌이나 연예인 뿐만 아니라 국회의원, 기업대표 들이 주로 이용한다. 격월 소수 인원으로 신청받고 있으며, 오픈 직후 1~2분 만에 마감될 정도로 높은 인기를 자랑한다. 레어리 컨설팅 결과지는 모바일, PC로 확인 가능하고, 필요한 사람들은 책(레어리북)을 신청해 주면 분석 결과에 레어리의 시그니처 디자인을 입혀 인쇄해 전달한다.“레어리의 분석은 오직 객관적인 수치에 기반합니다. 컨설턴트 한명 한명 각자의 주관적 느낌과 취향을 배제하고 오직 수치에 근거해 형태를 분석하기 때문에 일관적이고 정확한 분석을 도출합니다. 옆광대, 사각턱, 눈두덩이 길이, 돌출입, 목길이, 어깨너비, 골반형태 등 사람마다 27~45가지의 외형상 특징을 분석해 맞춤형 솔루션을 제공하며, 정확도를 위해 사진 분석 및 수치 측정에 AI 자체 기술을 도입하고 있습니다. 레어리는 국내 최초로 온라인 스타일 컨설팅 서비스를 시작해 기술 기반으로 시장을 확장해 왔으며 누적 7만명 이상의 고객 컨설팅 데이터를 기반으로 분석과 스타일 솔루션 도출에 대한 자체 기술력을 탄탄하게 키워오고 있습니다.”레어리는 유튜브 채널을 운영하고 있다. 2019년에 시작한 채널로 현재 77만 명이 구독하고 있다. “맞춤형 스타일 추천 분야에서는 최초이자 업계 1위로 오리지널리티를 가지고 계속 시장을 개척해 나가고 있습니다. 구독자의 10%는 글로벌 구독자로, 구독자 풀이 다양해지며 컨설팅 서비스에 대한 니즈도 글로벌로 확장되고 있습니다. 올해 미국과 일본 고객들을 위한 서비스를 런칭했습니다. 컨설팅을 이용해 주는 고객들을 인터뷰하면서 고객이 추가로 요청하시는 서비스를 기획합니다. 개발된 서비스에 대해서 고객 피드백을 받으며 테스트를 하면서 상품군을 늘려나가고 있습니다. 2025년에는 미용실에서 바로 레어리 헤어 컨설팅을 받을 수 있는 레어리 살롱 서비스, 어울리는 메이크업 디자인에 대해 메이크업 제품까지 추천하는 메이크업 박스 서비스를 출시하고 시장성 테스트하고 있습니다.”레어리는 실리콘밸리에 기반을 둔 글로벌 벤처캐피털 500글로벌(500 Global)로부터 프리 시드 투자를 유치했다. 이번 투자를 통해 레어리는 데이터 기반 기술 고도화와 글로벌 인프라 강화에 박차를 가하며, 미국 시장 진출을 본격화할 예정이다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “레어리의 서비스는 매월 오픈과 동시에 마감되는 기록을 세우며, 누적 매출이 빠른 속도로 성장하고 있다”며 “최근 K-뷰티와 K-컬처의 세계적 확산에 힘입어, 북미를 중심으로 글로벌 고객층이 급격히 증가하고 있다. 앞으로 글로벌 패션·뷰티 시장에서 새로운 기준을 제시하고, 한국에서 시작된 스타일링 컨설팅을 전 세계 고객의 일상 속으로 확산시키고 싶다”고 말했다.레어리는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com