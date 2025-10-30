[2025 중앙대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 외국인 유학생 여행·소셜 네트워킹·생활정보 서비스를 제공하는 ‘기르(Girr)’

이화빈 기르(Girr) 대표



외국인 커뮤니티 중심의 오프라인 경험과 AI 기반 생활정보 서비스의 융합 모델 구현

올인원 플랫폼으로 여행(Trip_girr), 소셜링(Social Girr), 생활정보(KoAI)를 제공

기르(Girr)는 외국인 유학생 및 재한 외국인을 대상으로 한 여행·소셜 네트워킹·생활정보 서비스를 제공하는 스타트업이다. 이화빈 대표(26)가 설립했다.기르는 인천관광공사 육성투자 기업으로 선정되며 2022년 7월 설립되었고, 2025년 7월 기존 여행의목적 유한책임회사에서 법인 전환을 완료했다.기르는 브랜드 Trip_girr를 통해 여행 사업을, Social Girr를 통해 소셜 네트워킹 사업을, 그리고 AI 챗봇 KoAI를 통해 생활정보 서비스를 제공한다.기르의 핵심 서비스는 외국인 커뮤니티 중심의 오프라인 경험과 AI 기반 생활정보 서비스의 융합 모델이다. 여행·관광 프로그램인 Trip_girr는 지자체 및 공공기관과 협력한 지역 특화 투어, 축제 연계 여행, 문화 체험 프로그램 운영한다. 제천 국제음악영화제 투어, 단양 익스트림 스포츠 체험, 로컬 마켓 탐방 등이 있다.소셜 네트워킹 프로그램인 Social Girr는 전통주 다이닝, 커피 브런치, 테마 파티 등 문화·취향 기반 소셜링 이벤트와 참가자 간 자연스러운 교류를 촉진하는 커뮤니티형 운영한다.AI 챗봇 ‘KoAI’는 재한 외국인 대상 생활·행정·문화·관광 정보를 다국어로 제공하는 API 기반 서비스다. 여행·소셜 프로그램과 연동해 장기 고객 관계를 유지한다.“기르는 올인원 플랫폼으로 여행(Trip_girr), 소셜링(Social Girr), 생활정보(KoAI)를 하나의 브랜드 안에서 제공하는 것이 경쟁력입니다. 재한 외국인·유학생 등 기존 관광·소셜 서비스에서 소외된 시장 집중 공략하며, 지자체, 관광공사, 대학, 민간 기업과의 파트너십 확보하였습니다. AI 챗봇·데이터 기반 마케팅을 통한 반복 고객 창출 및 신규 유입 극대화한 것도 강점입니다.”기르는 메타·틱톡 광고를 통한 정밀 타겟팅, 다국어·비주얼 중심의 콘텐츠 제작하며 마케팅을 진행하고 있다. 지자체, 대학, 외국인 기숙사, 상공회의소 등 파트너 네트워크를 활용하고 있으며, 릴스·카드뉴스·상세페이지를 통한 사전 기대감 조성도 하고 있다. 오프라인 네트워킹으로는 프로그램 참가자를 기반으로 재참여 유도 및 커뮤니티 활성화를 하고 있다.기르는 현재 일부 지분 투자 논의 진행 중이며, 시드 투자 유치로 AI 서비스 개발·마케팅 확장할 계획이다. 이 대표는 “시리즈 A 투자를 통한 전국 지자체 관광 프로젝트 및 앱 MAU 10만 명 달성할 것”이라고 말했다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “외국인들의 한국 생활에서 겪는 정보 공백과 로컬 경험 부재를 해결하고자 창업에 도전했습니다. 자금으로 인천관광공사 육성투자, 초기 자기자본, 정부 지원금, 프로젝트 수익 재투자 등을 활용하였습니다.”창업 후 이 대표는 “첫 투어 및 소셜링에서 재참여 의사 70% 이상 달성했을 때 보람을 느꼈다”며 “외국인 참가자들의 긍정적인 피드백을 통한 서비스 가치 입증하고 로컬 도시를 글로벌 관광지로 홍보하며 지역경제 활성화 기여한다는 것이 뿌듯하다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “3년 내 연매출 10억 원 달성, KoAI 챗봇 API 상용화 및 글로벌 확장, 전국 10개 이상 지자체와 연계 프로젝트를 수행할 것”이라며 “글로벌 K-Lifestyle 커뮤니티 브랜드로 자리매김하고 싶다”고 말했다.기르는 아이템을 인정받아 중앙대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 중앙대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com