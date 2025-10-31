계원예술대-한국애니고, 인재 양성 위한 업무협약 체결

계원예술대학교(총장 김성동)와 한국애니메이션고등학교(교장 전은희)가 애니메이션 및 콘텐츠 분야의 창의인재 양성을 위한 상호 협력체계 구축에 나섰다. 두 기관은 지난 28일 계원예술대학교에서 협약식을 열고, 미래 콘텐츠 산업을 선도할 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이날 협약식에는 계원예술대학교 애니메이션과 이대영 학과장, 한국애니메이션고등학교 애니메이션부 최유선 부장 등 양 기관 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의했다. 참석자들은 공동 교육과정 운영, 실습 및 현장 체험 프로그램 연계, 교사·교수진 간 교육교류, 학생 진로·취업 지원 등 다방면의 협력 사업을 구체화했다.이번 협약은 양 기관이 보유한 인적·물적 자원을 상호 활용해 창의융합형 인재를 양성하기 위한 취지로 마련됐다. 특히 산업 현장에서 요구하는 실무 능력을 갖춘 인재를 배출하기 위해 현장 중심 교육 프로그램을 강화할 계획이다.계원예술대학교 김성동 총장은 "이번 협약이 학생들에게 창작 기회 확대와 실무 경험을 제공하는 발판이 되길 기대한다"며, "앞으로도 교육 프로그램 공동 개발과 프로젝트 연계를 통해 미래 콘텐츠 산업을 이끌 인재를 함께 키워나가겠다"고 강조했다.이번 협약은 애니메이션과 콘텐츠 분야에서의 산학 협력을 강화하고, 창의적 인재 양성을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크며, 양 기관은 지속적인 교류를 통해 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com