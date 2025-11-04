피에이티(PAT), 25FW 겨울 캠페인 공개

사진 제공: 피에이티(PAT)

(주)독립문이 전개하는 캐주얼 브랜드 피에이티(PAT)가 배우 이시영과 고욱이 함께한 25FW 시즌 겨울 화보를 공개했다고 밝혔다.이번 캠페인은 'A Moment In Time'을 테마로 '나의 진정한 평안함을 찾아가는 시간'이라는 메시지를 담았으며, 자연의 질감과 건축적 구조물이 조화를 이루는 배경 속에서 두 배우는 각자의 시선으로 '평안'의 감성을 섬세하게 표현하며 피에이티 특유의 여유로운 무드를 완성했다.78년의 헤리티지와 기술력을 지닌 피에이티는 이번 시즌 '편안함을 넘어선 평안함'을 핵심 가치로 삼고, 감도 높은 에이지리스 스타일을 선보인다. 안정된 컬러와 세련된 실루엣을 기반으로, 포멀 라인은 간결한 디자인과 세련된 감각으로 일상 속 품격 있는 편안함을 제안하고, 액티브 라인은 기능성과 활동성을 고려한 라이프웨어로 기후 변화와 다양한 생활 패턴에 맞는 실용적인 스타일을 제시한다.이번 겨울 시즌의 키 아이템은 하이브리드 다운, 뮬라드 다운, 융본딩 스웨터 세 가지다. 하이브리드 다운은 부위별 충전재를 믹스해 보온성과 경량성을 모두 갖춘 아이템으로, 입체적인 실루엣과 스포티한 무드가 돋보인다. 뮬라드 다운은 신소재 뮬라드(Mulard) 충전재를 적용해 가볍고 따뜻하며, 슬림해 보이는 핏과 스트레이트 소재로 편안한 착용감을 자랑한다. 융본딩 스웨터는 안감에 융 원단을 기모 처리해 부드럽고 포근한 착용감을 선사하며, 투톤 그라데이션 패턴으로 감각적인 포인트를 더한 겨울철 데일리 아이템이다.피에이티는 감도 높은 스타일과 섬세한 감성을 더한 라이프웨어로 세대를 아우르는 여유로운 일상룩을 제안한다. 또한 에이지리스 감성을 바탕으로 한 토탈 라이프 브랜드로서, 세련되고 실용적인 스타일을 지속적으로 선보일 예정이다.한편, 이번 25FW 겨울 시즌 캠페인 화보 속 모든 제품은 피에이티 공식 온라인몰 DLM몰과 전국 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com