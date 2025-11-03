오리자조금, 오리덕몰 생산자 직판 '1+1 기획전' 진행

오리자조금관리위원회(위원장 이창호)는 11월 3일(월)부터 자사 오리고기 전용 쇼핑몰 '오리덕몰'에서 소비자 구매 오리고기 인기상품 12종을 1+1로 증정하는 기획전을 진행한다고 밝혔다.이번 행사는 훈제오리, 생오리 슬라이스, 오리주물럭 등 올해 소비자들에게 사랑받았던 오리덕몰 인기상품을 구매하면 동일 제품을 한 개 더 증정하는 내용이다. 금년도 오리덕몰 마지막 온라인 할인행사로 진행되는 이번 이벤트는 선착순 한정 수량으로 진행된다.오리자조금 관계자는 "최근 일교차가 커진 환절기 날씨로 특별한 건강관리가 필요한 11월은 면역력 관리가 매우 중요한 시기다. 국내산 오리고기는 불포화지방산이 풍부하여 혈관 건강에 이롭고, 필수 아미노산과 비타민이 풍부해 원기 회복에도 탁월한 일상 속 최적의 단백질 공급원이자 건강 식재료로 안성맞춤"이라며 "오리덕몰은 믿을 수 있는 품질의 오리고기를 안전하게 가정까지 배송하며, 이번 행사를 통해 더 많은 소비자들이 오리고기의 우수성을 경험할 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다.이어 "감사 행사로 준비된 이번 기획전은 국내산 오리고기를 생산자 직판 방식으로 중간 유통 마진을 완전히 배제했다. 시중가 대비 최대 50% 이상 저렴한 가격 행사로 사실상 1년 중 가장 큰 할인 기회"라고 강조했다.이창호 오리자조금관리위원장은 "최근 국내 오리 사육환경이 개선되고 품질관리가 강화됨에 따라 소비자들에게 더욱 안전하고 우수한 오리고기를 제공할 수 있게 됐다"며 "금번 기획전이 올 한해 국내산 오리고기를 사랑해 주신 소비자분들께 감사의 마음을 전하고 연말 오리고기 소비 활성화로 이어져 오리농가의 안정적인 소득 창출에도 도움이 되길 바란다"고 전했다.금번 초특가 특별 기획 판매전은 오리자조금관리위원회에서 운영하는 오리덕몰을 통해서만 진행되며 제품은 물량 소진 시 조기 종료될 수 있고, 구매 수량에 제한이 있을 수 있다. 오리덕몰 공식 쇼핑몰에서 구매와 확인이 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com