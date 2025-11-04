[2025 전남나주 강소연구개발특구 기업 CEO] 드론과 AI로 태양광 발전소 검사 및 유지보수의 혁신을 이끄는 기업 ‘메타파스’

허철균 메타파스 대표



메타파스는 태양광 발전소 검사의 효율성과 정확성을 동시에 높이는 혁신적 솔루션을 개발한 기업이다. 드론, AI, GIS(지리정보시스템) 기반 플랫폼을 결합해 발전소의 문제를 쉽고 빠르게 진단하고, 누구나 이해하기 쉽게 시각화된 결과물을 제공함으로써 태양광 발전소 관리의 새로운 패러다임을 제시하고 있다.메타파스의 대표 솔루션 SOLVIT은 드론, AI 엔진, 클라우드 플랫폼으로 구성되어 기존 인력 기반 점검 방식에 비해 최대 50배 이상 빠르고 정확한 검사를 가능케 한다. 검사 결과는 GIS 서버 기반 디지털 트윈 정보와 결합돼, 발전소 내 결함 위치와 유형을 한눈에 파악할 수 있다. 이를 통해 발전소 운영자와 유지보수 업체는 문제를 직관적으로 이해하고 효율적인 의사결정을 내릴 수 있다.허철균 메타파스 대표(54)는 “AI 성능을 지속적으로 업그레이드하면서 모듈별 결함 정보를 데이터베이스화하고, 결함의 위치를 정확히 GIS 플랫폼에 표현하는 기능을 개발했다”며 “검사 과정에서 촬영 누락이 발생하면 시스템이 자동으로 탐지해 해당 위치의 GPS 좌표를 제공하고, 드론이 빠진 구간만 재촬영하도록 미션을 생성하는 기능도 추가했다”고 설명했다.SOLVIT은 국제 표준 IEC-62446:3을 충실히 준수하고 있으며, 드론 열화상 영상 분석 국제자격인 sUAS Thermography Certification을 확보해 글로벌 신뢰성을 갖추었다. 또한 기존 수동 조종 기반 드론 검사를 자동화된 제어 방식으로 전환해 생산성을 높이고 비용을 절감할 수 있도록 개발되었다.메타파스는 검사 워크플로우를 완전 자동화하기 위한 장치 ‘PETASO’도 개발하여 상용화를 위해 준비하고 있다. 기존에는 드론 촬영 후 사무실로 돌아와 영상 처리 중 문제가 발견되면, 원거리에 있는 현장을 다시 방문해야 하는 세컨드 트럭 롤링(second truck rolling) 문제가 있었다. PETASO는 드론에서 촬영한 영상을 실시간으로 클라우드에 전송하여 이러한 불필요한 재방문을 원천적으로 해소, 검사 시간과 비용을 획기적으로 줄여줄 수 있는 핵심 솔루션이다.허 대표는 LG 정보통신, SK C&C, 한국전자통신연구원 등에서 20여 년간 이동통신 및 플랫폼 개발 경험을 쌓았다. 이 경험을 바탕으로 2016년 메타파스를 창업하여 드론과 AI, 플랫폼 기술을 결합한 드론 솔루션 전문기업으로 회사를 성장시켰다.현재 메타파스는 태양광 발전소 검사 플랫폼과 영상전송 솔루션을 비롯해, 드론 관제 플랫폼, 드론 스테이션 등 다양한 제품군을 개발하며 영역을 확장하고 있다. 직원은 7명으로, 개발자와 비행 조종사 등 핵심 인력으로 구성되어 있다.메타파스는 적극적인 해외 판로 개척에도 나서고 있다. 2025년 8월에는 인도네시아 IDN-KOR 에너지위크에 참가했으며, 오는 11월에는 PV KOREA 전시회에 참가해 국내외 바이어와의 협력을 추진할 계획이다.허 대표는 메타파스의 중장기 목표를 “태양광 발전소의 설계·설치·운영·유지보수 전 과정에서 엔드투엔드(End-to-End) 솔루션을 제공하는 것”이라고 밝혔다.이를 위해 한국전자통신연구원(ETRI) 호남권연구본부에 구축된 5GA 테스트베드 네트워크를 활용해 MEC(Mobile Edge Computing) 서버 기반의 AI 결함 검출 시스템을 개발하고 있다. 이 시스템은 결함 검출 및 대응 시간을 대폭 단축해 발전소 운영 효율을 한층 끌어올릴 예정이다.또한 무선충전 기술을 드론에 적용하여 비행 시간과 활용성을 개선하고, 나아가 수십 킬로미터 떨어진 원거리 시설물까지도 효과적으로 점검·관리할 수 있는 차세대 솔루션을 상용화할 계획이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com