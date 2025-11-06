비상교육 엘리프어학원, 전국 9대 도시 연합 사업설명회 진행

에듀테크 기반 초·중등 영어교육 브랜드 엘리프어학원이 오는 10일부터 14일까지 전국 9대 주요 도시에서 연합 사업설명회를 개최한다. 사업설명회는 ▲서울·경기북부 ▲대구·경북 ▲충남·대전 ▲경기남부 ▲부산·울산 ▲경남 ▲경인 ▲광주·전라 ▲제주 등 전국 9개 권역에서 순차적으로 진행된다.엘리프어학원은 학생 중심의 디지털 학습 시스템과 코칭 시스템을 결합한 AI 기반 양방향 에듀테크 플랫폼에 초등 교과 관련 영어 학습 콘텐츠를 접목한 미래형 에듀테크 어학원이다. 디지털 환경 교실을 구현하고 실시간 학습 데이터 분석을 통해 학생들이 적극적으로 수업에 참여할 수 있도록 돕는다. 학습 중 어려움이 감지되면 교사의 즉각적인 피드백과 코칭이 이루어지는 1:1 개별 맞춤 수업 구조로 몰입도 높은 학습 환경을 구현하고 있다.2023년 런칭과 동시에 50개 캠퍼스를 오픈한 엘리프어학원은 2024년 13개, 2025년 신학기 17개 신규 캠퍼스를 연이어 오픈하며 성장세를 보이고 있다. 이번 9대 도시 사업설명회를 통해 전국 각지의 예비 원장들에게 브랜드의 비전과 성장 전략을 직접 공유하며, 가맹 네트워크를 한층 강화할 계획이다.이번 설명회는 엘리프어학원의 디지털 학습 플랫폼과 교육 운영 모델을 소개하고, 가맹 창업 및 운영 전략을 심층적으로 공유하는 자리로 마련됐다. 특히 4Step Language Learning System을 비롯한 학습자 맞춤형 학습 플랫폼 강점을 중점적으로 소개하고 실제 캠퍼스 운영 사례를 통해 운영 전략과 성공 노하우에 대한 구체적인 인사이트를 제공한다.비상교육 이영장 티칭CoreGroup 그룹장은 "이번 사업설명회는 변화하는 영어 교육 시장 속에서 지속 가능한 학원 운영 모델을 제시하기 위한 실질적인 자리"라고 설명했다.이어 "엘리프어학원은 단순히 영어 프로그램을 제공하는 브랜드가 아니라, 데이터를 기반으로 학생의 학습 여정을 체계적으로 관리하고, 효율적인 학원 운영을 지원하는 '학원 경영 플랫폼'으로 진화하고 있다"며 "이번 설명회를 통해 예비 원장님들이 성공적인 학원 운영 전략뿐 아니라, 교육의 본질과 경영의 균형을 모두 갖춘 학원 모델의 가능성을 확인하시길 바란다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com