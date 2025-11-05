여행 리워드 플랫폼 “캐치프로그”, ‘도전! K-스타트업 2025’ 왕중왕전 진출

-구리시청년내일센터 입주기업 ㈜그루누이

-국내 최대 창업경진대회 도전! K-스타트업 2025 왕중왕전 진출

-여행 리워드 플랫폼 ‘캐치프로그’로 혁신성과 시장성 인정받아

구리청년내일센터 입주기업인 ㈜그루누이(대표 안영빈)가 국내 최대 규모의 범부처 창업경진대회 ‘도전! K-스타트업 2025’ 왕중왕전 최종 본선에 진출했다.그루누이는 여행할수록 포인트가 쌓이는 리워드 플랫폼 ‘캐치프로그(CatchFrog)’를 통해 혁신성과 시장성을 인정받았다.‘도전! K-스타트업 2025’는 중소벤처기업부, 교육부, 과학기술정보통신부 등 10개 정부 부처가 공동 주관하고 창업진흥원이 운영하는 국내 최대 규모의 범부처 창업경진대회다.대회는 부처별 예선과 통합본선을 거쳐 30개 팀만이 왕중왕전에 진출하며, 최종적으로 최고의 창업기업 10개사와 예비창업자 10개팀을 선정해 총 14억 원(최대 3억 원) 규모의 상금과 대통령상·국무총리상 등을 시상한다.왕중왕전은 글로벌 스타트업 축제 ‘COMEUP’과 연계되어, 진출팀은 글로벌 투자자 앞에서 피칭 기회를 얻는다.㈜그루누이는 이번 대회에서 여행할 때마다 포인트가 쌓이는 여행 리워드 플랫폼 ‘캐치프로그’를 선보이며 주목받았다.캐치프로그는 항공·숙소·티켓·렌터카·eSIM 등 주요 여행 상품을 한곳에서 예약하고 결제 금액의 일부를 포인트로 환급받는 올인원 여행 플랫폼이다.특히 예약이 승인되면 자동으로 지급하는 ‘캐치드로우’ 행운권 추첨 기능을 통해 기본으로 적립된 포인트의 최대 20배 보너스 리워드를 받을 수 있는 점이 특징이다.이들은 단순 예약을 넘어, “여행할수록 돈이 쌓이는 리워드 경험”이라는 새로운 트렌드를 제시하고 있다.캐치프로그는 또한 ‘뚝 떨어진 항공권’ 기능을 통해 평균가 대비 최대 70% 저렴한 전 세계 항공권(1인 직항 기준)을 제공하고, AI 기반 숙소 후기 키워드 추천 시스템을 도입해 여행자 맞춤형 큐레이션 기능을 강화했다.현재 캐치프로그는 아고다, 트립닷컴, 호텔스닷컴, NOL(야놀자), 트리플, 라쿠텐 트래블, 땡처리닷컴, NOL 인터파크투어, 유심사, 익스피디아 등 다양한 글로벌 제휴사를 통해 포인트 적립이 가능하며, Klook, KKday, 마이리얼트립 등 국내외 글로벌 여행 플랫폼과의 제휴 확대도 추진 중이다.안영빈 ㈜그루누이 대표는 “캐치프로그는 여행을 소비에서 수익으로 전환하는 새로운 패러다임을 제시한다”며 “데이터 기반 리워드 구조를 통해 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 서비스로 성장하겠다”고 말했다.구리청년내일센터 관계자는 “센터 입주기업이 전국 규모 창업경진대회 왕중왕전에 진출한 것은 매우 뜻깊은 일”이라며 “앞으로도 유망 청년 창업기업이 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하겠다”고 전했다.한편, 캐치프로그는 정식 출시를 기념해 신규 가입자에게 최대 1만 포인트 상당의 웰컴 리워드 이벤트를 진행하고 있으며, 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드할 수 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com