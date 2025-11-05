[가톨릭관동대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 스타트업의 해외 진출을 매출로 연결해 주는 B2B 플랫폼 운영하는 ‘글로벌리101’

백운길 글로벌리101 대표



글로벌리101은 스타트업의 해외 진출을 실질적인 매출로 연결해 주는 B2B 플랫폼을 운영하는 기업이다. 백운길 대표(56)가 2023년 5월에 설립했다.백운길 대표는 미국과 캐나다에서 25년 이상 거주하며 다양한 업계에서 실무 경험을 쌓아왔다. 이 경험을 바탕으로 한국 기업들이 해외 시장에서 효과적으로 진출하고 성장할 수 있도록 돕고자 글로벌리101을 창업하게 됐다.글로벌리101은 기업이 다른 국가에서 매출을 발생시킬 수 있도록 단계별로 안내하는 해외 진출 지원 플랫폼이다.“해외 진출은 막연하고 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 글로벌리101 플랫폼은 기업이 반드시 준비해야 할 필수 요소들을 하나하나 구조화하여 안내하고 실제 실행까지 돕습니다. 기업들은 이를 따라가며 불필요한 시행착오를 줄이고 필요한 예산을 체계적으로 계획할 수 있습니다. 이를 통해 매출로 이어지는 실질적인 효과를 얻을 수 있습니다. KOTRA 등 정부 기관의 지원과 더불어 기업이 보다 직접적인 성과를 낼 수 있는 지름길을 제공합니다.”글로벌리101의 가장 큰 강점은 진출 대상 국가의 현지 전문가들(B2B 매치메이커)이 직접 참여한다는 점이다. 이들은 현지 시장에 대한 깊은 이해와 네트워크를 기반으로 기업에 맞는 파트너, 유통 채널, 세일즈 기회 등을 연결해 준다. 현재 미국과 한국에 매치메이커 네트워크가 구축되어 있으며, 내년 상반기까지 일본, 대만, 베트남 등 동남아시아 주요 국가들로 확대해 나갈 계획이다.“플랫폼의 완성도를 높이기 위해 지속적인 버전 업그레이드를 진행하고 있으며 동시에 현지 협력 파트너를 확보해 고객사들이 진출할 수 있는 국가의 범위를 넓혀가고 있습니다. 한국은 물론 미국 등 주요 시장에서 잠재 고객사를 한 곳씩 직접 발굴해 가며 맞춤형 컨설팅과 연결을 지원하고 있습니다.”글로벌리101는 회사의 성장 로드맵에 따라 현재 시드머니 유치를 진행 중이다. 올해 말까지 구독 기반 서비스(Subscription service)를 포함한 핵심 제품군이 완성되면 2026년에는 벤처캐피탈 투자를 유치할 계획이다. 미국 시장에서의 전략적 투자를 먼저 고려하고 있으며 이를 위해 현지 투자자와의 접점을 확대하고 있다.창업 후 백 대표는 “스타트업이다 보니 자금 부족이나 수많은 실행 과제 등 어려움이 많지만, 비즈니스 모델에 대한 확신과 명확한 비전이 있기에 지금까지 포기하지 않고 달려올 수 있었다”며 “아무것도 없는 상태에서 아이디어 하나로 시작해 여기까지 오게 된 것 자체가 큰 보람이다. 공동창업자인 친구와 함께 그 길을 걷고 있다는 점도 뜻깊다”고 말했다.글로벌리101은 총 4명의 핵심 멤버로 구성되어 있다. 공동창업자인 이용태 부사장, 오랜 기간 함께 일해온 길송하 부장이 주요 멤버로 함께하고 있다. 각자의 전문성과 경험을 바탕으로 팀워크를 발휘하고 있다.앞으로의 계획에 대해 백 대표는 “글로벌리101이라는 이름처럼 국내 기업들이 해외 시장으로 나아갈 수 있는 교두보 역할을 하는 No.1 플랫폼이 되는 것이 비전”이라며 “단순히 연결에서 끝나는 것이 아니라 실질적인 매출 성과로 이어지는 해외 진출을 지원하는 가장 신뢰받는 파트너가 되는 것이 목표다. 앞으로 더 많은 국가와 기업들을 연결하고 글로벌 확장을 위한 핵심 서비스로 자리매김하겠다”고 말했다.글로벌리101은 올해 가톨릭관동대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com