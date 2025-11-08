한신그룹, 서울·경기 보육원 6곳에 후원 이어가

한신그룹이 따뜻한 나눔의 손길을 이어가며 지역사회에 선한 영향력을 확산하고 있다.그룹은 서울과 경기 지역 보육원 6곳을 대상으로 한 후원사업을 정례화하며, 올해도 총 1억 8,000만 원 상당의 후원금과 물품을 전달했다.이번 사회공헌 활동은 한신그룹의 연간 캠페인 '사람이 먼저'의 일환으로, 아동 복지 향상을 위한 실질적인 지원을 목표로 하고 있다. 임직원들은 각 보육원 현장을 직접 방문해 아이들과 식사를 나누고, 학습 공간 정비 및 환경 개선 봉사에 참여했다.한신그룹 관계자는 "아이들의 웃음은 우리가 사회공헌을 지속해야 하는 이유"라며 "작은 정성이지만 아이들이 세상의 관심과 사랑을 느낄 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.또한, 이번 활동을 계기로 보육 아동의 학습·심리 지원을 위한 프로그램을 확대하고, 청소년 자립 지원 및 노인복지시설 리모델링 등 하반기 신규 사회공헌 사업도 준비 중이다.한신그룹 관계자는 "기업이 받은 사랑을 사회로 환원하는 선순환 구조를 만들겠다"며 모든 임직원이 참여하는 나눔 문화를 이어가고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com