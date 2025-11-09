‘AI 커리어 1:1 코칭’ 1차 프로그램, 높은 만족도 속 성료 “커리어 설계의 나침반” 호평

- 참가자 설문, ‘실무 경험’과 ‘커리어 전략’ 중요성 동시 확인 - 2차 프로그램 11월 20일, 21일 개최… 후속 참여 접수 중

거대한에이아이실험실이 지난 10월 23일(목)과 24일(금) 양일간 진행한 “AI 커리어 1:1 코칭” 1차 프로그램이 참가자들의 높은 관심과 호평 속에 성료했다. 본 프로그램은 AI 분야 현직 개발자 및 커리어 전환 희망자를 대상으로, 참가자들로부터 ‘커리어 설계의 구체적인 나침반이 되었다’는 긍정적 평가와 함께 실질적인 변화를 이끌어냈다는 평이다.프로그램 참가자들은 공통적으로 "커리어 방향 설정에 실질적인 도움이 되었다"고 평가했다. 특히 1:1 맞춤형 코칭을 통해 막연했던 고민이 구체화되었다는 피드백이 주를 이뤘다.코칭과 함께 진행된 설문조사(복수 응답)에서는 'AI 개발자 커리어를 위해 필요하다고 생각되는 부분'으로 ‘실무 프로젝트 경험’과 ‘전문 기술 역량 강화’가 각각 8건으로 가장 높은 응답을 기록했다.이어서 ‘소프트 스킬’(6건), ‘커리어 전략 및 로드맵 설계’(5건), ‘연구 및 학문적 성취’(4건), ‘입사지원 준비’(3건) 순으로 나타났다.이는 AI 개발자 시장에서 단순히 기술 스택을 쌓는 것뿐만 아니라, 이를 실무에 적용하는 경험과 체계적인 커리어 전략 수립이 병행되어야 한다는 인식이 확산되고 있음을 시사한다.거대한에이아이실험실 유혜진 이사는 “정해진 코칭 시간이 부족할 만큼 참가자분들의 뜨거운 열의를 확인할 수 있는 뜻 깊은 시간이었다”며 “참가자분들이 AI 분야에서 실질적인 성장을 이룰 수 있도록 지원을 아끼지 않는 것이 당사의 목표이며, 이번 프로그램이 그 동력이 되어 기쁘다”고 밝혔다.또한 “1차 프로그램의 성공적인 피드백을 바탕으로, 향후 더 실질적인 도움이 되는 프로그램을 만들어갈 것”이라며 “앞으로 진행될 2차 코칭에도 많은 관심과 참여를 바란다”고 덧붙였다.본 프로그램은 1차의 성공을 바탕으로 2차 프로그램을 준비 중이다. AI 개발자로서 커리어 전환 및 설계를 고민하는 이들에게 현실적인 전환점을 제공할 것으로 기대된다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com