유클리드소프트, ABC 부트캠프 9기와 ESG 포럼 참여

지난 10월 31일, ㈜유클리드소프트가 주관하는 고용노동부 「미래내일 일경험사업(ESG 지원형)」의 일환으로 진행된 ABC 부트캠프 9기 참여자들이 대전컨벤션센터(DCC)에서 열린 ‘2025 대전 SDGs-ESG 경영포럼’에 참석해 기업과 기관의 ESG 실천 사례를 직접 배우는 뜻깊은 시간을 가졌다.ABC 부트캠프는 청년들이 IT 직무 역량과 함께 미래 비즈니스의 핵심 요소인 ESG(환경·사회·지배구조) 역량을 동시에 기를 수 있도록 설계된 실무형 교육 프로그램이다. 이번 포럼 참여는 기술을 사회문제 해결과 연결하는 ‘Link 과정’의 주요 활동으로 진행되었다.이번 포럼은 대전지속가능발전협의회, 대전대학교, 대전관광공사, ㈜유클리드소프트 등 12개 기관과 기업이 공동으로 주관·주최했다. ‘대전 ESG 실천과 혁신을 잇다’를 주제로 한 이번 행사는 기조연설과 5개의 사례 발표를 통해 ESG 경영의 국내외 흐름과 지역 적용 방안을 깊이 있고 심도 있게 다루며 진행되었다.ABC 부트캠프 9기 참여자들은 포럼 현장에서 하나은행, 성심당, 충남대학교 ESG센터 등 다양한 기관의 발표를 통해 지역 사회와 기업이 협력하여 실천하는 ESG 경영 모델을 배우고, 이를 바탕으로 지속가능한 지역 발전 전략을 모색했다. 이 과정은 교육생들이 부트캠프에서 습득한 기술 역량을 단순한 개발 수준을 넘어, 사회적 가치와 환경적 책임을 고려한 비즈니스 전략으로 확장하는 계기가 되었다.한 참여자는 “다양한 분야의 사례를 들으며 IT 기술이 지역 문제 해결과 사회적 복리 증진에 기여할 수 있는 방법이 무궁무진하다는 것을 깨달았다”며, “단순한 이론 학습이 아닌, 지역과의 상생을 실천하는 ESG 목표를 직접 구상할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다”고 소감을 밝혔다.㈜유클리드소프트 관계자는 “ABC 부트캠프는 청년들이 기술 전문성과 사회적 책임 의식을 겸비한 ‘ESG 실천형 인재’로 성장하는 것을 목표로 한다”며, “앞으로도 Link 활동을 지속적으로 확대하여, 수료생들이 ESG 가치를 실제 비즈니스 현장에서 구현하는 리더로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com