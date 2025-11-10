[카카오톡 대개편 그 후②] 카톡 없이 살아본 3일···읽지 않은 메시지 '999+'

72시간 동안 카톡없이 살아 본 대학생의 일상

10월 9일, 첫째 날

2025년 10월 10일, 둘째 날

2025년 10월 11일, 셋째 날

이후, 되돌아온 일상

“카톡을 지우니, 사소한 일상이 예상치 못한 곳마다 끊어졌다.”최근 카카오톡의 대규모 개편이 이용자들의 거센 반발을 불러왔다. 지난 9월 28일 ‘친구 탭’ 피드형 전환 등 대대적인 UI 업데이트가 적용된 이후, 여러 커뮤니티에 카카오톡 이용이 불편해졌다는 글이 폭주했다. 불만은 실제 수치로도 드러났다. 구글 플레이스토어 기준 카카오톡 평점은 불과 일주일 만에 3점대(5점 만점 기준)에서 1점대까지 추락했고, 318만 개 리뷰 중 약 98%가 1점을 남긴 것으로 확인됐다.‘국민 메신저’로 불리던 카카오톡이 하루아침에 비판의 중심에 섰다. 단순한 디자인 변경이 이렇게 큰 반발로 이어졌다는 건, 그만큼 카카오톡이 이미 우리 일상 깊숙이 뿌리내린 생활 인프라가 됐단 뜻일지도 모른다. 그렇다면 이용자들이 느낀 불편은 단순한 인터페이스의 문제를 넘어서, ‘의존’의 결과이지 않을까? 이 물음에서 출발한 대학생 기자는 직접 ‘카카오톡 없이 3일 살아보기’를 통해 그 답을 찾아보기로 했다.연휴 마지막 날, 실험이 시작됐다. 평소 아침마다 카카오톡 알림으로 하루를 시작했지만, 휴대폰은 고요했다. 애꿎은 포털 뉴스와 인스타그램만 번갈아 들어가는 수밖에 없었다.이어 OTT 콘텐츠를 시청하려 했지만, 로그인부터 막혔다. 카카오 계정으로 연동된 플랫폼이라 인증이 불가능했다. 결국 네이버 계정으로 새로 가입해 접속했다. 사소한 로그인 하나조차 불편함이 뒤따랐다.저녁에는 지역을 이동하는 일이 있었다. 평소처럼 카카오택시를 부를 수 없었기 때문에 길가에서 직접 택시를 잡아야 했다. 평소보다 이동 시간이 한결 길어졌다.카페에서 음료를 구매하려다 또 한 번 제약을 느꼈다. 평소처럼 카카오톡 선물함의 기프티콘을 사용하려 했지만 열 수 없었고, 대안으로 생각해 낸 카카오페이 결제도 카카오톡을 이용해야만 했다. 결국 계산대 앞에서 뒤늦게 허둥대며 카드로 결제한 후, 일상 속 결제 편의가 얼마나 카카오톡에 의존돼 있었는지 느꼈다.하루를 마치며 느낀 건 단순한 불편함만이 아니었다. ‘혹시 중요한 무언가를 놓친 건 아닐까’ 하는 불안이 머리를 떠나지 않았다. 카카오톡을 지운 지 고작 하루였지만, 예상보다 많은 순간이 막혀 있었다. 작은 일마다 멈칫하니 밀려오는 피로감과 동시에, 알림이 사라진 고요 속에서 오랜만에 느끼는 여유가 조금은 낯설었다.이날은 대학교 강의가 있는 날이었다. 교수님께선 단체 카카오톡방을 통해 수업 보강 계획에 대한 투표를 진행한다고 하셨다. 그 채팅방에 참여할 수 없었으니 자연스럽게 수업에 대한 의견도 내지 못했다. 고작 카카오톡 하나가 없었을 뿐인데, 다같이 있는 강의실에서 혼자만 소외된 것 같았다.점심에는 친구들과의 약속이 있었다. 이땐 인스타그램 다이렉트 메시지로 쉽게 연락이 닿았다. 요즘 대학생들 사이에선 카카오톡보다 인스타그램으로 연락하는 일이 많아 이 부분은 의외로 큰 문제가 되지 않았다.그러나 식사 후 정산을 진행할 때 또 불편이 찾아왔다. 평상시 한 명이 한 번에 계산한 후, 카카오페이 정산을 진행한다. 하지만 카카오페이를 사용할 수 없었기에, 계좌번호를 직접 주고받아 송금을 진행해야 했다.*사진 첨부이틀째 오후가 되니 기자 활동과 관련된 공지사항 전달도 걱정됐다. 대부분의 업무 전달이 카카오톡으로 이뤄지기 때문이다. 별다른 예고 없이 사라진 탓에, 혹시 중요한 정보를 놓치고 있는 건 아닐까 불안했다.단순히 메신저 하나를 지운 것뿐인데, 일상 전체가 어수선하게 흐트러진 기분이었다. 이틀째가 되자 ‘카카오톡 금단 증상’이라는 말이 떠올랐디. 하지만 답장을 강박적으로 확인하지 않아도 되는 ‘디지털 디톡스’의 하루는, 아이러니하게도 피곤했던 일상 속 잠시 숨통을 틔워주는 듯했다.마지막 날, 연락 수단의 부재로 인한 불편이 이어졌다. 카카오톡이 없자 친구들과 나누던 사소한 일상 대화조차 어려웠다. 몇몇 친구는 인스타그램 메시지를 통해 “왜 카톡을 안 보냐”고 물었다. 단순히 앱 하나를 삭제했을 뿐인데, 친구들과의 대화가 눈에 띄게 끊겼다.관계의 공백은 이뿐만이 아니었다. 평소 ‘생일인 친구’를 확인할 수 있는 카카오톡의 기능을 통해 지인들의 생일을 파악해 왔다. 하지만 이 기능을 확인할 수 없어 지인들의 생일을 축하해 주기도 어려웠다. 일정이나 관계 유지에 필요한 정보 접근이 크게 줄어든 것이다.팀 프로젝트 일정 관리에서도 제약이 있었다. 이날까지 각자의 의견을 정리해 단체 채팅방에 올리기로 했었다. 이번 실험 때문에 미리 담당 분량은 전송해 뒀지만, 이후 논의 과정을 확인할 수 없었다.불안한 마음에 전송했던 파일을 확인하려 했지만, ‘나에게 보내기’에만 저장해 둔 탓에 이미 휴대폰에서는 삭제된 상태였다. 그제야 문서와 사진, 동영상 등 다수의 자료가 카카오톡 서버에만 의존하고 있었다는 것을 깨달았다. 휴대폰 용량을 확보하려고 파일을 삭제해 왔던 습관이, 오히려 모든 자료를 카카오톡에 종속시켰던 셈이었다.그제야 생각보다도 훨씬 깊게 카카오톡에 의존하고 있었다는 것을 깨달았다. 마지막 날 밤이 되자, 불안과 단절, 번거로움이 한꺼번에 몰려왔다. 그럼에도 동시에, 익숙하지 않은 여유도 있었다. 카카오톡 알림이 사라진 덕분에 오랜만에 느낀 고요함과, 다른 방식으로 연결을 찾아가는 과정이 오히려 신선하기도 했다.실험 종료 다음 날, 카카오톡을 다시 열자마자 수십 건의 메시지가 한꺼번에 도착했다. 연락, 결제, 일정 관리, 인증 등 대부분의 생활 기능이 카카오톡에 집중돼 있었던 것이다.물론 인스타그램 메세지, 전화, 문자 같은 대체 수단도 있다. 카카오톡이 없다고 해서 일상이 완전히 무너지는 것까진 아니다. 기자의 3일도 대체 수단을 이용해 일상을 영위해 가는 것은 가능했다.하지만 예상하지도 못했던 많은 부분에서 카카오톡에 의존하고 있었다. 카카오톡이 없으니 사소한 일상이 예상치 못한 곳마다 끊어졌으며, 작은 힐 하나도 매끄럽게 흘러가지 못했다.이번 실험은 카카오톡이 단순한 소통 도구가 아니라 생활 전반을 연결하는 구조적 플랫폼으로 작동하고 있음을 보여줬다. 이용자들의 불편은 UI 변경의 문제뿐만이 아니라, 이미 사회 전반이 이 메신저에 의존하고 있는 구조에서 비롯된 결과였을 수도 있겠다.강홍민 기자 khm@hankyung.com[송다연 대학생 기자]