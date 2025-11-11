한국TOEIC위원회, 2026년 토익스피킹 정기시험 일정 발표

-2026년 첫 토익스피킹 시험 1월 3일(토), 토익라이팅 1월 18일(일) 실시

-토익스피킹 정기시험은 매주 토•일, 토익라이팅 정기시험은 매월 1회 시행

국내 대표 교육 및 평가 전문 그룹 YBM(회장 민선식) 산하 한국TOEIC위원회가 ‘2026년 토익스피킹&라이팅 정기시험 일정’을 10일(월) 공개했다.공개된 일정에 따르면, 2026년도 토익스피킹 정기시험은 매주 토요일과 일요일, 토익라이팅은 매월 1회 시행된다.2026년 첫 토익스피킹 정기시험은 1월 3일(토)에 실시되며, 2025년 12월 1일(월) 오전 10시부터 접수할 수 있다. 토익라이팅 정기시험은 1월 18일(일) 실시되고, 접수는 2025년 12월 15일(월)부터 시작된다.이외 토익스피킹•라이팅 정기시험 일정 및 접수 방법 등 자세한 사항은 YBM 어학시험 홈페이지 및 YBM App에서 확인할 수 있다.한편, 토익 및 토익스피킹 시험은 삼성, LG, 대한항공, 포스코 등 국내 주요 1,700여 개 기업 및 기관에서 신입사원 채용과 인사고과 등의 목적으로 활용되고 있으며, 한국을 포함한 전 세계 160여 개 이상 국가에서 시행되고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com