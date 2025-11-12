에버온, AI 기반 스마트 충전 서비스 '알뜰ON AI' 출시

전기차 충전 플랫폼 기업 에버온(대표 유동수)은 고객의 충전 습관을 분석해 가장 효율적인 충전 패턴을 제공하여, 요금을 절감할 수 있는 AI 기반 스마트 충전 서비스 '알뜰ON AI'를 10일 정식으로 출시했다고 밝혔다.이번 서비스는 시간대별 전력요금 변동에 따라 충전 전력을 자동으로 조절하는 방식으로, 야간 저요금 시간대에 충전을 집중해 주간 전력부하를 피하는 방식이다. 스마트 충전 알뜰ON AI를 이용하는 고객들은 기존 1kWh당 296원이던 충전요금이 276원으로 약 7% 절감되며, 아파트 등 공동주택에서 야간 완속 충전을 주로 이용하는 개인 전기차 이용자에게 특히 유용할 것으로 기대된다.이번에 출시되는 알뜰ON AI 서비스는 에버온 앱에서 간단히 가입하여 즉시 이용할 수 있으며, 이용할수록 요금 절감 혜택을 제공해 고객이 한층 더 알뜰한 충전 생활을 누릴 수 있도록 했다. 현재 에버온 충전기 중 약 3만여 기에서 우선 적용되고, 모든 충전기로 순차 확대될 예정이다.또한 에버온은 서비스 런칭을 기념해 알뜰ON AI 가입 이벤트를 진행한다. 가입자 중 추첨을 통해 최대 100만 포인트를 제공하며, 선착순 5,000명에겐 1,000포인트를 지급한다.에버온 유동수 대표는 "알뜰ON AI는 단순한 요금 할인 서비스가 아니라, AI 기술을 통해 고객의 충전 시간을 효율화하고 에너지 소비를 최적화하는 서비스"라며 "전기차 이용자의 생활 패턴에 맞춘 데이터 기반 충전 솔루션으로 자리매김할 것"이라고 말했다.한편, 에버온은 지난 9월 선보인 PnC(Plug and Charge) 방식의 바로ON+ 서비스와 이번에 출시하는 알뜰ON AI 서비스의 이용 범위를 확대하기 위해, 2026년까지 전국 모든 충전기에서 서비스를 사용할 수 있도록 시스템 업그레이드를 단계적으로 추진할 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com