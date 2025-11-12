'일자리수요데이 G밸리 취뽀로드 원데이 기업투어'에 참여한 청년 구직자들이 유비온 본사에서 기업 탐방 프로그램에 참여하고 있다.

교육 AI 전문기업 유비온은 서울관악고용복지+센터·구로청년이룸센터와 함께한 '일자리수요데이 G밸리 취뽀로드 원데이 기업 투어'에 참여해 청년 구직자 대상 기업탐방 프로그램을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.이번 프로그램은 청년 구직자들이 실제 산업현장을 직접 체험하고, 인공지능(AI) 기반 교육기술(AIED)의 실질적 적용 사례를 이해할 수 있도록 마련됐다.유비온은 25년간 교육 콘텐츠와 플랫폼을 공급하며 에듀테크 산업을 선도해온 기업으로, 2022년 코스닥에 상장했다. 대표 서비스 '코스모스 LXP(Learning eXperience Platform)'는 130여 개 대학을 포함한 총 160여 개 기관에 공급되고 있으며, 대규모 사용자 환경에서도 안정성과 확장성을 인정받고 있다.행사는 유비온 본사에서 회사 소개 및 단체 기념촬영으로 시작됐다. 이후 참가자들은 본사 내 쇼룸, 스튜디오, 사무공간 등을 견학하며 유비온의 AI 교육기술과 서비스 구조를 직접 살펴봤다. 이어 교육센터에서 진행된 소규모 커피챗 프로그램에서는 현업 담당자와의 대화를 통해 에듀테크 분야의 다양한 직무 이해도를 높였다.행사 종료 후 실시된 만족도 조사에서는 평균 4.3점(5점 만점)을 기록하며 참가자들의 높은 호응을 얻었다. 참가자들은 "교육 AI 기술이 실제 서비스로 구현되는 과정을 생생히 볼 수 있었다"며 "진로 선택에 실질적인 도움이 됐다"고 평가했다.한편, 유비온은 청년층 실무형 인재 육성을 위해 고용노동부의 'K-디지털 트레이닝' 사업을 운영 중이다. '빅데이터를 활용한 디지털금융 전문가 과정'과 '프로젝트 기반 에듀테크 기획자 과정'으로 구성된 이 프로그램은 오는 12월 개강을 앞두고 있으며, AI·데이터·콘텐츠 기획 등 디지털 신기술 기반 역량을 강화하는 집중 교육 과정이다.김종진 유비온 전무는 "청년 구직자들이 이번 기업탐방을 통해 에듀테크 산업의 현장을 직접 보고, AI 기술의 실제 활용을 이해할 수 있었기를 바란다"며 "앞으로도 청년층 진로 탐색과 디지털 인재 양성을 위한 다양한 협력 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com