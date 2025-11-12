이번 프로그램은 청년 구직자들이 실제 산업현장을 직접 체험하고, 인공지능(AI) 기반 교육기술(AIED)의 실질적 적용 사례를 이해할 수 있도록 마련됐다.
유비온은 25년간 교육 콘텐츠와 플랫폼을 공급하며 에듀테크 산업을 선도해온 기업으로, 2022년 코스닥에 상장했다. 대표 서비스 '코스모스 LXP(Learning eXperience Platform)'는 130여 개 대학을 포함한 총 160여 개 기관에 공급되고 있으며, 대규모 사용자 환경에서도 안정성과 확장성을 인정받고 있다.
행사는 유비온 본사에서 회사 소개 및 단체 기념촬영으로 시작됐다. 이후 참가자들은 본사 내 쇼룸, 스튜디오, 사무공간 등을 견학하며 유비온의 AI 교육기술과 서비스 구조를 직접 살펴봤다. 이어 교육센터에서 진행된 소규모 커피챗 프로그램에서는 현업 담당자와의 대화를 통해 에듀테크 분야의 다양한 직무 이해도를 높였다.
행사 종료 후 실시된 만족도 조사에서는 평균 4.3점(5점 만점)을 기록하며 참가자들의 높은 호응을 얻었다. 참가자들은 "교육 AI 기술이 실제 서비스로 구현되는 과정을 생생히 볼 수 있었다"며 "진로 선택에 실질적인 도움이 됐다"고 평가했다.
한편, 유비온은 청년층 실무형 인재 육성을 위해 고용노동부의 'K-디지털 트레이닝' 사업을 운영 중이다. '빅데이터를 활용한 디지털금융 전문가 과정'과 '프로젝트 기반 에듀테크 기획자 과정'으로 구성된 이 프로그램은 오는 12월 개강을 앞두고 있으며, AI·데이터·콘텐츠 기획 등 디지털 신기술 기반 역량을 강화하는 집중 교육 과정이다.
김종진 유비온 전무는 "청년 구직자들이 이번 기업탐방을 통해 에듀테크 산업의 현장을 직접 보고, AI 기술의 실제 활용을 이해할 수 있었기를 바란다"며 "앞으로도 청년층 진로 탐색과 디지털 인재 양성을 위한 다양한 협력 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.
한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지