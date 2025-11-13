‘2025 야놀자고글로벌 네트워킹 데이’ 개최

야놀자클라우드고글로벌코리아는 12일 서울 더플라자호텔에서 ‘2025 Yanolja Go Global Networking Day(야놀자고글로벌 네트워킹 데이)’를 개최하고, 현장 참석자를 대상으로 ‘Yanolja Go Global(야놀자고글로벌)’ 공식 출범을 발표했다.이번 행사는 글로벌 트래블 테크 야놀자의 B2B 사업 강화와 브랜드 통합 비전을 공유하는 자리로, 전 세계 파트너사와 협력 관계를 확대하고 글로벌 네트워크 기반 성장을 가속화하기 위한 전략을 소개했다.행사 현장에서는 야놀자고글로벌의 향후 비전과 전략이 발표됐으며, 야놀자의 기술력과 글로벌 네트워크를 결합해 한 단계 도약한 B2B 전문 브랜드로 전환한다는 의미를 담은 신규 슬로건 ‘Go Beyond, Go Global’도 다시 한 번 강조됐다.또한, 최근 리뉴얼된 야놀자고글로벌 웹 서비스의 주요 기능과 개선사항이 소개됐다. 이번 개편을 통해 사용자 인터페이스(UI)가 한층 직관적으로 개선됐으며, 검색 정확도 향상·예약 및 정산 관리 간소화 등 주요 기능이 강화됐다. 이를 통해 파트너 여행사는 실시간 가격 비교와 예약 현황 관리가 용이해지며 전반적인 업무 효율성도 향상됐다.김민우 YCGG 대표는 “야놀자고글로벌의 출범은 야놀자의 기술력과 글로벌 네트워크가 결합한 새로운 도약의 출발점”이라며, “앞으로도 파트너사의 성장을 지원하고, 혁신적인 B2B 여행 솔루션으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com