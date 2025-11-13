미소, 서울 '방문 견적 서비스' 운영… 한 번 방문으로 4개 견적 제공

국내 O2O 서비스 플랫폼 미소(miso)는 미소 전담 플래너의 단 한 번 방문만으로 최대 4개 이상의 이사 견적을 한 번에 받아볼 수 있는 '미소 방문 견적 서비스'를 서울 전 지역에서 운영한다고 밝혔다.'미소 방문 견적 서비스'는 고객이 다수의 업체 방문 없이, 단 한 번의 미소 전담 플래너 방문만으로 4개 이상의 업체 견적을 한 번에 비교·확인할 수 있는 서비스다.기존에는 고객이 여러 견적을 받으려면 여러 업체의 방문을 통해 진행해야 하는 등, 복잡하고 번거로운 절차를 거쳐야 했다. 하지만 미소는 전담 플래너의 단 1회의 방문만으로도 4개 이상 견적을 확보함으로써 고객의 불편을 최소화했다. 또한 미소가 업체별 견적을 면밀히 비교해 과도한 금액을 배제한 표준 견적을 제시함으로써 합리적이고 투명한 고객 중심의 견적 시스템을 구축했다.특히 미소는 현장 방문 시 영상 촬영 장비를 활용해 주거 구조 및 짐의 종류, 대형가전·피아노 등 특수 물품의 운반 여부까지 세밀하게 진단한다. 이를 통해 기존 이사 업계에서 자주 발생하던 '고무줄 견적'이나 불투명한 추가요금 문제를 사전에 예방하고, 촬영된 영상 자료는 분실·파손 등 분쟁 발생 시 객관적인 증빙자료로도 활용된다.이밖에도 미소는 전담 이사 플래너의 1:1 상담, 이사 체크리스트 등을 통해 일정에 따른 시기별 준비사항과 유용한 정보를 사전에 제공함으로써 고객이 이사의 전 과정을 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있도록 지원하며, 고객중심의 운영정책을 고수한다. 또한 투명한 계약 구조를 통해 이사 예정일 7일 전까지 서비스 이용을 취소할 경우, 계약금을 수수료 없이 전액 환불받을 수 있다.빅터 칭 미소 CEO는 "미소 방문 견적 서비스는 단순히 고객과 이사 업체를 연결하는 수준을 넘어, 미소가 직접 발로 뛰며 고객의 집을 방문해 견적을 검증하는 업계 유일의 방식"이라며, "고객의 시간을 줄이고 불필요한 비용을 막기 위해, 미소가 먼저 움직이는 서비스 혁신을 이어가겠다"고 밝혔다.한편, 미소는 이사 서비스를 비롯해 청소, 인터넷, 가전 렌탈, 세차 등 1,000가지 서비스를 한 곳에서 제공하는 플랫폼으로 성장하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com