보건산업혁신창업센터(K-BIC) 지원기업인 ‘(주)이노보테라퓨틱스’, ‘클리켐바이오’가 서울지역 창업기업과 창업지원기관이 한 자리에 모이는 제22회 서울지역 창업기업 만남의 장에서 중소벤처기업부 장관상을 수상했다고 13일 밝혔다.본 행사는 서울중기청에서 주최하고, 서울지역창업보육센터협의회, 한국보건산업진흥원 등 주요 창업지원기관이 공동으로 참여하는 행사로, 13일부터 2일간 스플라스 리솜(충남 예산)에서 개최되어 창업기업 대표, 임직원 및 창업지원기관 관계자 등 약 300명이 참여했다.보건산업혁신창업센터(K-BIC) 지원기업인 ㈜이노보테라퓨틱스는 우수기업 포상(도약기 분야) ‘창업 유공’ 시상식에서 대상을 수상해, 중소벤처기업부 장관상을 받았다.우수기업 포상은 창업지원기관 입주기업 중 성장 가능성이 뛰어나고, 고용·매출 등 지역 경제 활성화에 기여한 기업 대상으로 수상이 이루어져, 보건산업혁신창업센터(K-BIC) 지원기업의 우수성을 밝혔다.더불어, 창업센터(K-BIC) 졸업기업인 클리켐바이오는 S Challenge IR 왕중왕전(서울지역 특화 IR) 1위로 선정되어, 중소벤처기업부 장관상을 수상했다.S Challenge IR 왕중왕전은 창업보육센터 연합 IR 입상한 기업들 대상 현장 IR 발표를 통해 1위(대상)로 선정되었으며, 서울지역특화 IR로 서울중기청과 서울창조경제혁신센터가 함께 진행하였다.특히, 2025년 신설된 S Challenge IR은 투자자와 스타트업 간 교류 기회 확대를 통해 서울지역 벤처·창업 생태계 활성화를 목적으로 하고 있는 IR 행사로, 지난 3월 바이오분야 기업 대상으로, 펀드운용사(VC) 등 관련 전문가 심사를 통해 왕중왕전 대상을 선정하였다.중기부 장관상을 수상한 ㈜이노보테라퓨틱스는 보건산업혁신창업센터(K-BIC)의 전주기 사업화 지원을 받고 있으며, 2025년 현재, 창업도약패키지 지원사업 일반형에 선정되어, 기업 홍보·마케팅, 스케일업 등 각종 지원을 받고 있으며, 박희동 대표는 이러한 기회를 주신 한국보건산업진흥원 관계자 분들게 감사의 말씀을 전한다고 밝였다.또한, 보건산업혁신창업센터(K-BIC) 졸업기업인 클리켐바이오는 2024년 창업도약패키지 지원사업 선정기업으로, 전주기 컨설팅, IR 고도화, 멘토링 등 도약기 기업 대상 지원을 받아왔고, 올해에는 민간투자주도형 기술창업지원인 TIPS 지원사업에 선정되어 기업의 성장 가속도를 높이고 있다.클리켐바이오 홍성현 대표는 한국보건산업진흥원이 바이오·의료 분야 기업 대상 다양한 지원사업과 프로그램을 기반으로 이러한 결과를 얻을 수 있었다며, 보건산업혁신창업센터(K-BIC)의 지속적인 지원을 바란다고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com