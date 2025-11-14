KB국민은행, 한국능률협회컨설팅 주관 '2025 KCPI 우수기업' 선정

KB국민은행이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 ‘2025 한국의 소비자보호지수(KCPI)’에서 우수기업으로 선정됐다.KB국민은행은 소비자 권익을 최우선 가치로 삼으며, 일상 속에서 체감할 수 있는 소비자보호 활동을 꾸준히 확대하고 있다. 고객이 언제 어디서든 편리하고 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 생활밀착형 서비스 제공과 예방 중심의 금융문화 정착에 주력하고 있다.KB국민은행은 '소비자 권익을 최우선으로 하는 금융'이라는 철학을 바탕으로 소비자보호 가치체계를 새롭게 수립했다. 소비자 권익을 보호하고 정보 불균형을 해소해 공정하고 신뢰받는 금융환경을 조성하기 위해 △소비자의 권익 △소비자에 대한 책임 △소비자에게 주는 신뢰 등 3대 핵심가치를 기반으로 실질적 변화를 이끌고, 이를 계열사 전반으로 확산할 계획이다.상품 기획부터 판매, 사후관리까지 전 과정에서 소비자보호를 핵심 기준으로 삼은 금융상품·서비스 관리 프로세스를 구축하고, 소비자 의견이 상시적으로 반영될 수 있는 시스템을 마련했다. 또한 AI 기반 피해 분석 모델 개발, 보이스피싱 모니터링 시스템 및 이상거래 탐지시스템 고도화, 대외기관과의 통합 대응체계 구축 등을 통해 금융사기 예방활동을 강화하고 있다. 단기 실적보다 소비자이익을 우선시하기 위한 KPI 반영 체계도 확립했다.KB국민은행은 금융취약계층의 접근성과 이용 편의성을 높이기 위해 '도움드림창구'를 새로 마련했다. 만 65세 이상 고령자와 장애인은 물론, 만 7세 이하 자녀를 동반한 보호자도 영업점 상담 및 창구 이용 시 우선 안내와 지원을 받을 수 있다. 장애인의 금융거래 불편 해소를 위해 응대 매뉴얼과 유형별 가이드를 개편하고, 점자서비스·수수료 우대·전용 상담채널 운영 등 실질적 지원을 확대했다.지난 9월 23일부터 5개 지점에서 시범 운영하던 '점심시간 집중상담' 제도를 전국 32개 지점으로 확대했다. 점심시간 집중상담은 정오부터 오후 1시까지 개인종합창구 전 직원이 근무하며 신속하고 원활한 업무처리를 돕는 제도다. 점심시간 공백을 해소하고 고객 중심의 금융서비스를 제공한 금융권 최초 사례로, 근무 인력을 보강하고 홈페이지 및 모바일 앱을 통한 지점 안내 서비스도 함께 운영 중이다.또한 KB국민은행은 고도화되는 보이스피싱 범죄에 적극 대응하기 위해 고객 자산 보호 체계를 한층 강화하고 있다. 2024년 9월 말 기준 총 183건, 약 116억 원 규모의 피해를 사전에 예방했으며, 전국 경찰서로부터 65건의 표창을 수상했다.AI 기반 의심거래 탐지시스템을 고도화하고, 창구 및 콜센터 대응 인력을 보강했다. 단순 송금 요구형을 넘어 수표 쪼개기, 외화 환전 유도형, 셀프 감금형 가스라이팅 등 신종 사기 유형까지 실시간 탐지·차단하며 피해 예방에 힘쓰고 있다.KB국민은행 관계자는 "소비자보호는 단순히 규제에 대응하는 차원이 아니라, 고객이 안심하고 금융을 이용할 수 있는 환경을 조성하는 일"이라며 "고객 한 분 한 분의 상황을 이해하고 생활 속 불편을 줄이는 세심한 변화가 결국 은행에 대한 신뢰로 이어진다"고 말했다. 이어 "점심시간 창구 운영, 취약계층 전담창구, 보이스피싱 예방 등 일상에서 체감할 수 있는 소비자보호 활동을 꾸준히 강화해 금융이 낯설고 어려운 분들에게도 든든한 신뢰를 주는 은행이 되겠다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com