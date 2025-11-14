한화생명, 소비자중심경영 강화 통한 ‘KCPI’ 3년 연속 우수기업 선정

한화생명이 한국능률협회컨설팅(KMAC) 주관 ‘2025 한국의 소비자보호지수(KCPI)’에서 3년 연속 우수기업으로 이름을 올렸다.1946년 설립된 대한민국 최초 생명보험사인 한화생명은 고객 만족을 핵심 목표로 두고, 전 임직원이 힘을 모아 보험산업 발전을 선도하고 있다. '삶의 가치를 더하는 LIFEPLUS'라는 비전 아래 보험 본업 경쟁력 강화, 지속가능경영 기반 마련, 해외사업부문 국내 1위 달성, 디지털금융 국내 선도사 입지 확보 등 전략을 추진하고 있다.대표이사 직속 소비자보호실을 운영하며, 소비자보호실장이 독립적 소비자보호 업무를 총괄하고 있다. 또한 현장 실행력을 강화하기 위해 소비자보호실 산하 전국 8개 지역의 소비자보호센터를 통해 고객 불만에 신속하게 대응하고 있다.소비자중심경영 실천을 위해 매년 전 임직원이 참여하는 '금융소비자보호헌장 실천 서약식'을 개최하며, 지난 3월 13일에는 ‘고객신뢰 PLUS 선포식’을 실시했다. 또 매월 ‘금융소비자보호 실천의 날’을 운영하며 소비자 권익 향상을 위해 노력하고 있다.한화생명은 ‘고객신뢰GA협의체’를 운영해 판매자회사와 협력하며 내부통제를 실효적으로 관리한다. 협의체에서는 GA자회사별 소비자보호 현안을 공유하고 개선 방안을 마련하며, 일반 GA는 판매행위 내부통제 자율점검을 실시한다.상품개발 과정에서 소비자보호실은 상품소비자영향평가와 상품개발협의회에 참여하여 고객권익 침해 여부를 사전 검토한다. 주요 마케팅 정책 수립 시에는 소비자보호실장(CCO)과 사전 협의를 통해 권익 보호 여부를 확인한다.고객에게 필요한 상품과 서비스를 제공하기 위해 한화생명은 고객 의견을 적극 청취한다. 매년 '소비자 패널 조사(FGI)'와 '진단 컨설팅'을 통해 의견을 수집하고, 이를 상품 기획과 개발 과정에 반영한다.지난 3월, 대형 생보사 최초로 고령층과 청각 장애인 등 의사소통에 제약이 있는 고객을 위해 전국 고객센터에 태블릿 기반 채팅 상담 서비스를 도입했다. ‘AI Contact Center’ 운영과 화상 상담 창구 '디지털 데스크' 배치를 통해 디지털 기반 고객 서비스를 강화하고 있다.한화생명 최재덕 상무(CCO)는 "확고한 소비자중심경영 실천 덕분에 3년 연속 금융소비자보호 우수기업으로 선정됐다"며 "앞으로도 고객의 다양한 요구를 분석하여 상품과 서비스에 반영하고, 금융소비자보호와 고객 신뢰 선도를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com