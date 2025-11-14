시대인재북스, 이해원 '합성함수 해석' 증정 이벤트 성료

'합성함수 해석'은 난이도가 높았던 올해 6월 모의평가 미적분 28번, 9월 모의평가 미적분 28번을 집중 공략하기 위해 기획됐다. 미적분 28번을 잘 풀어내고자 하는 전국 수험생 1만 명을 대상으로 선착순으로 진행됐으며, 도서는 무료(단, 배송비 2,500원 부담)로 배포됐다.
이 도서는 합성함수의 항등식을 다각도로 해석하는 방법을 다루었다. 특히 지금까지는 대치동에서만 가르쳐왔던 차수논리, 좌표해석, 부분역함수 등 고난도 미적분 문항을 위한 필수 개념을 자세하게 다뤄 강의를 들은 것과 같은 효과를 내도록 구성했다.
특히 교육 격차 실현에 앞장서고자 하는 이해원 대표의 뜻을 반영, 취약계층 학생, 군 복무 중인 수험생, 그리고 현직 교사에게는 배송비까지 전액 무료로 지원했다.
저자인 인터그레이트 관계자는 "앞으로도 대치동에서만 가르치는 수능실전개념이 있다면 언제든 모든 학생이 차별 없이 학습할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.
이벤트 시작과 동시에 북스 공식 사이트에는 신청자가 폭주해 서버가 일시적으로 마비되는 상황이 벌어졌다.
시대인재북스 관계자는 "수험생들의 반응이 상상을 초월할 정도였다"며 "뜨거운 성원에 감사드리며, 앞으로 더 많은 수험생이 참여할 수 있는 이벤트를 이어가겠다"고 전했다.
'합성함수 해석'은 고난도 합성함수 문항의 풀이법을 자세하게 알려주고, 대치동에서만 배울 수 있었던 개념을 전국 어디서나 학습할 수 있다는 점에서 호평을 받으며, 실제로 많은 수험생에게 긍정적인 반응을 얻었다.
