시대인재북스, 이해원 '합성함수 해석' 증정 이벤트 성료

하이컨시북스(대표 오우석·이해원)의 브랜드 시대인재북스는 수능을 앞둔 수험생들을 위해 지난 10월 21일 오픈한 '합성함수 해석(이해원, 인터그레이트 저)' 도서 증정 이벤트를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.'합성함수 해석'은 난이도가 높았던 올해 6월 모의평가 미적분 28번, 9월 모의평가 미적분 28번을 집중 공략하기 위해 기획됐다. 미적분 28번을 잘 풀어내고자 하는 전국 수험생 1만 명을 대상으로 선착순으로 진행됐으며, 도서는 무료(단, 배송비 2,500원 부담)로 배포됐다.이 도서는 합성함수의 항등식을 다각도로 해석하는 방법을 다루었다. 특히 지금까지는 대치동에서만 가르쳐왔던 차수논리, 좌표해석, 부분역함수 등 고난도 미적분 문항을 위한 필수 개념을 자세하게 다뤄 강의를 들은 것과 같은 효과를 내도록 구성했다.특히 교육 격차 실현에 앞장서고자 하는 이해원 대표의 뜻을 반영, 취약계층 학생, 군 복무 중인 수험생, 그리고 현직 교사에게는 배송비까지 전액 무료로 지원했다.저자인 인터그레이트 관계자는 "앞으로도 대치동에서만 가르치는 수능실전개념이 있다면 언제든 모든 학생이 차별 없이 학습할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.이벤트 시작과 동시에 북스 공식 사이트에는 신청자가 폭주해 서버가 일시적으로 마비되는 상황이 벌어졌다.시대인재북스 관계자는 "수험생들의 반응이 상상을 초월할 정도였다"며 "뜨거운 성원에 감사드리며, 앞으로 더 많은 수험생이 참여할 수 있는 이벤트를 이어가겠다"고 전했다.'합성함수 해석'은 고난도 합성함수 문항의 풀이법을 자세하게 알려주고, 대치동에서만 배울 수 있었던 개념을 전국 어디서나 학습할 수 있다는 점에서 호평을 받으며, 실제로 많은 수험생에게 긍정적인 반응을 얻었다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com