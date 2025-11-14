서치펌 ‘프로핸즈코리아’, 유튜브 채널 ‘취업레시피’ 공식 런칭

서치펌 프로핸즈코리아(Prohanzkorea)는 공식 유튜브 채널 '취업레시피'를 런칭했다고 14일 밝혔다.취업레시피는 구직자에게 영상을 통해 생생한 채용 정보를 전달하는 혁신적 플랫폼으로 자리매김하고자 한다. 특히 회원가입·로그인 절차의 번거로움을 없애고, 구독자라면 누구나 유튜브에서 바로 채용정보를 확인할 수 있는 No-Login 채널이라는 점에서 차별화된다.프로핸즈코리아 관계자는 "요즘 MZ세대 구직자는 유튜브를 통해 정보를 습득하고, 기업 문화를 영상으로 확인하려는 경향이 강하다. 취업레시피는 이러한 변화에 맞춰 채용 정보를 시청각 콘텐츠로 전달하는 시도"라며 "취업레시피의 가장 큰 강점은 TOP-Tier 서치펌의 검증된 채용 데이터와 영상 콘텐츠의 접근성이 결합되었다는 점"이라고 전했다.프로핸즈코리아 측에 따르면 다수의 글로벌기업과 대기업, 중견기업, 강소기업, 스타트업의 인재 채용을 담당해온 전문 서치펌으로, 해당 채널을 통해 '실제 진행 중인 포지션 채용공고', '이직 시 유의사항', '면접 꿀팁' 등 10년 이상 베테랑 현직 헤드헌터의 실무 노하우를 공개하고 있다.또한 취업레시피는 단순히 채용공고만 전달하는 것이 아닌 ▲직무별 커리어 가이드 ▲연봉 협상 전략 ▲면접 준비 노하우 ▲ 대기업/외국계 인사임원 토크쇼 등 구직자의 실질적 성장에 도움이 되는 영상 콘텐츠를 함께 제공하며 '보는 취업 플랫폼'이라는 새로운 모델을 제시한다고 설명했다.프로핸즈코리아는 향후 취업레시피 채널을 중심으로 기업 홍보 영상, 직무 브랜딩 콘텐츠 등 채용과 커리어를 연결하는 영상 생태계를 구축할 계획이다.프로핸즈코리아(주) 대표는 "앞으로 구직자들이 유튜브로 이직과 커리어를 탐색. 준비하는 시대가 될 것"이라며, "취업레시피는 그 중심에서 구직자에게 실질적인 도움을 주는 국내 No.1 채용 채널이 되겠다"고 포부를 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com