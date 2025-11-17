테크노짐 압구정 본점 팝업스토어 현장 사진

갤럭시아에스엠을 통해 국내에 선보이고 있는 이탈리아 프리미엄 피트니스 브랜드 테크노짐이 오는 21일부터 12월 4일까지 현대백화점 압구정본점 지하 1층에서 팝업스토어를 운영한다.이번 팝업은 지난 여름 동일한 장소에서 진행된 팝업스토어의 높은 호응에 힘입어 다시 마련된 것으로, 고객이 테크노짐의 대표 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 기회를 제공한다.현장에서는 신제품인 AI 기반의 스마트 덤벨 커넥티드 덤벨을 비롯해 홈 피트니스 대표 제품인 유니카, 테크노짐 런, 테크노짐 사이클, 리클라인 퍼스널, 런 퍼스널 등 다양한 프리미엄 라인을 만나볼 수 있다. 모든 제품은 테크노짐 App과 연동하여 집에서도 전문적인 트레이닝이 가능하다.연말 시즌에 맞춰 크리스마스 분위기로 꾸며진 이번 팝업에서는 풍성한 구매 혜택이 제공된다.구매 고객 전원에게 텀블러와 쇼룸 체크업 바우처가 증정되며, 1천만 원 이상 구매 시 폼롤러, 2천만 원 이상 구매 시 시팅볼이 추가로 제공된다. 현장에서는 참여형 이벤트도 함께 진행된다.커넥티드 덤벨 무게 맞추기 챌린지, 유니카 OX 퀴즈, 인스타그램 팔로우 및 앱 다운로드 이벤트를 통해 다양한 굿즈를 증정한다.테크노짐 한국 총판 이반석 대표는 "지난 여름 팝업 이후 고객들의 높은 관심이 이어져 다시 한번 압구정에서 선보이게 됐다"며 "연말을 맞아 건강과 디자인을 모두 갖춘 홈 피트니스 제품을 직접 체험하고, 나 자신과 가족을 위한 크리스마스 선물을 준비할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com