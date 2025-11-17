이번 팝업은 지난 여름 동일한 장소에서 진행된 팝업스토어의 높은 호응에 힘입어 다시 마련된 것으로, 고객이 테크노짐의 대표 제품을 직접 체험하고 구매할 수 있는 기회를 제공한다.
현장에서는 신제품인 AI 기반의 스마트 덤벨 커넥티드 덤벨을 비롯해 홈 피트니스 대표 제품인 유니카, 테크노짐 런, 테크노짐 사이클, 리클라인 퍼스널, 런 퍼스널 등 다양한 프리미엄 라인을 만나볼 수 있다. 모든 제품은 테크노짐 App과 연동하여 집에서도 전문적인 트레이닝이 가능하다.
연말 시즌에 맞춰 크리스마스 분위기로 꾸며진 이번 팝업에서는 풍성한 구매 혜택이 제공된다.
구매 고객 전원에게 텀블러와 쇼룸 체크업 바우처가 증정되며, 1천만 원 이상 구매 시 폼롤러, 2천만 원 이상 구매 시 시팅볼이 추가로 제공된다. 현장에서는 참여형 이벤트도 함께 진행된다.
커넥티드 덤벨 무게 맞추기 챌린지, 유니카 OX 퀴즈, 인스타그램 팔로우 및 앱 다운로드 이벤트를 통해 다양한 굿즈를 증정한다.
테크노짐 한국 총판 이반석 대표는 "지난 여름 팝업 이후 고객들의 높은 관심이 이어져 다시 한번 압구정에서 선보이게 됐다"며 "연말을 맞아 건강과 디자인을 모두 갖춘 홈 피트니스 제품을 직접 체험하고, 나 자신과 가족을 위한 크리스마스 선물을 준비할 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.
한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com
