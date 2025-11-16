가톨릭관동대 창업지원단, METTA-딥테크컨퍼런스 개최

-인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업 선발해 육성

-멘토링·IR 지원을 통해 딥테크 스타트업 시장 안착 가속화

가톨릭관동대학교 창업지원단이 지난 6~7일 강릉 씨마크호텔에서 METTA-딥테크컨퍼런스를 성황리에 개최했다.이번 행사는 2025년 초기창업패키지(딥테크 분야) 최종 선정 기업 10개사가 참여한 자리로 창업 성과를 공유하고 지역 산업과 창업 생태계 활성화를 도모하는 자리로 열렸다.‘METTA-딥테크컨퍼런스’에서는 창업 기업의 애로사항 해소와 성과 공유를 위한 네트워킹, 투자 IR 등이 진행됐다.초기창업패키지는 공고 기준 당시 3년 미만의 창업 기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업 기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다. 특히 딥테크 분야는 인공지능(AI)과 빅데이터 등 첨단기술을 기반으로 한 기술 창업 기업이 대상이다.가톨릭관동대학교 초기창업패키지(딥테크 분야) 최종 선정 기업 10개사는 △AI 모션인식, 글로벌 댄스 플랫폼 개발한 기업 ‘주식회사 칼라빈카(대표 정경열)’ △인공지능(AI)-언리얼 엔진 융합형 콘텐츠 플랫폼 '커넥티드 플레이그라운드' 개발한 기업 ‘주식회사 미디어아트네이션(대표 서희원)’ △캠핑장 기반 체험형 관광 콘텐츠를 AI기술로 큐레이션하는 기업 ‘㈜비온(대표 박지현)’ △대화로 찾는 나만의 공간, ‘나만의 집’ 서비스 제공 기업 ‘주식회사 낭만아지트(대표 정채원)’ △노인복지시설과 병원의 돌봄 공백 문제를 AI와 Edge 기술로 해결하는 딥테크 기업 ‘주식회사 이엔씨테크(대표 한재준)’ △건물주·시공사를 위한 유지관리·리모델링 AI 입찰 매칭 플랫폼 '빌딩왕' 개발한 기업 ‘㈜에스에이치(대표 이성호)’ △AI Smart Cooking System(AISC 시스템) 개발한 기업 ‘주식회사 퓨처릭스(대표 박대성)’ △AI 기반 교육 리워드 플랫폼 'Sweatch' 개발한 기업 ‘주식회사 알지에스씨(대표 서종윤)’ △데이터 통합 & 업무 자동화 Agentic AI 솔루션 개발한 기업 ‘퓨처워크랩 주식회사(대표 박은규)’ △빅데이터 활용 기반 생체 고분자를 이용한 센서용 연속혈당측정 시스템 및 데이터 분석 고도화하는 기업 ‘㈜에이비지텍(대표 어용석)’이다.이들 기업에는 IR 피치덱 제작, 투자전문가 멘토링, IR 데모데이 참여 등 맞춤형 지원이 제공되고 있다.가톨릭관동대학교 창업지원단 관계자는 “딥테크 초기창업기업의 성장을 위한 실질적 지원 체계를 마련하고 성과를 공유하는 자리였다”며 “앞으로도 혁신적인 스타트업의 성장을 위해 적극적인 지원을 이어갈 것”이라고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com