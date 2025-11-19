[부산연합기술지주 2025 해양수산 창업기획자 운영 프로그램 보육 스타트업 CEO] 비임상시험의 혁신을 통해 시간과 비용을 획기적으로 줄이는 솔루션을 제공하는 ‘엘렉스랩’

최신식 엘렉스랩 대표



세포나 생쥐 같은 동물 대신 1밀리미터 크기의 예쁜꼬마선충-칩, AI, 자동배양장치를 사용

엘렉스랩의 경쟁력은 짧은 시간, 초 저비용, 높은 임상 성공률

엘렉스랩은 비임상시험의 혁신을 통해 임상시험과의 거리를 좁혀 성공률은 높이고 더불어 시간과 비용은 획기적으로 줄이는 솔루션을 제공하는 기업이다. 최신식 대표가 2023년 2월에 설립했다.“15년간 대학교수로 지내던 2023년 그동안 교육과 연구를 통해 쌓아온 경험과 인싸이트를 바탕으로 엘렉스랩을 창업했습니다. 질병을 치료하거나 건강을 향상하는 의약품, 화장품, 식품을 만드는 데에 관심이 많았습니다. 연구개발에 오랜 시간과 큰 비용이 드는 문제를 해결하고자 엘렉스랩을 창업하게 되었습니다."새로운 의약품을 개발하려면 신약 후보 물질들이 있고 이러한 물질들의 독성과 효능을 테스트하기 위해 처음에는 세포를 배양해서 독성이 없고 효능이 좋은 후보물질을 찾는다. 가장 좋은 후보물질을 선도물질이라고 하고 이를 생쥐 같은 동물로 실험해서 좋은 결과를 얻으면 사람을 대상으로 하는 임상시험을 하게 된다.”이렇게 임상시험 전까지 세포나 동물을 가지고 하는 테스트를 비임상시험이라고 합니다. 세포 테스트는 비록 인간의 세포라 하더라도 하나의 개체가 아니라서 임상과 거리가 너무 멀고, 생쥐나 토끼 같은 동물은 실험하는 데에 시간과 비용이 많이 들어서 적은 개체수를 가지고 할 수밖에 없습니다. 또 시간을 줄이기 위해 동물에게 억지로 질병을 유발하는 방법을 사용합니다. 인간의 실제 질병과는 거리가 멀어 임상시험과 괴리가 있습니다.”엘렉스랩은 비임상시험의 혁신을 통해 임상시험과의 거리를 좁혀 성공률은 높이고 시간과 비용은 획기적으로 줄이는 솔루션을 제공한다.“이를 위해 세포나 생쥐 같은 동물 대신 1밀리미터 크기의 예쁜꼬마선충을 사용합니다. 이미 바이오 연구 분야에서는 세포나 생쥐 못지않게 오랫동안 많이 사용되어 온 생명체입니다. 엘렉스랩은 이 작은 예쁜꼬마선충 수십 마리를 손톱만 한 크기의 칩 위에 키우면서 그들의 모양, 크기, 행동 및 유전자 발현까지 관찰하여 비임상시험 데이터를 얻습니다. 그뿐만 아니라, 이러한 일련의 과정들이 AI 비전 센서 자동화 장치를 통해서 이뤄지기 때문에 짧은 시간, 초 저비용, 최소한의 인력으로 진행이 가능합니다. 이렇게 해서 얻은 고품질의 데이터는 인공지능으로 학습이 되어 임상시험에서 성공이 확실시되는 선도물질을 제시하고 이의 치료 메커니즘도 정확하게 판단해 줍니다. 엘렉스랩은 이러한 혁신적인 비임상시험 장치와 그 안에 들어가는 칩 키트 그리고 인공지능 서비스를 판매합니다.”엘렉스랩의 경쟁력은 짧은 시간, 초 저비용, 높은 임상 성공률이다. “보통 신약 개발에 걸리는 시간이 15년이고 비용은 3조 원이 들어가고 성공률은 1% 미만입니다. 엘렉스랩은 시간을 10년 미만으로 줄이고 비용은 절반 정도로 낮추면서 성공률은 10배 이상으로 끌어 올리는 것이 경쟁력입니다. 현재 미국과 유럽은 마우스 같은 동물실험을 지양하고 동물실험을 대체하는 방법을 권장하고 있는데, 엘렉스랩의 아이템은 바로 이 동물 대체 시험법의 하나가 될 수 있습니다.”최 대표는 전통적인 비임상시험 기업에 엘렉스랩의 장치와 솔루션을 공급하거나 PoC를 진행하면서 판로를 개척하고 있다. 국내에서는 비임상시험 대표기업인 우정바이오와 오픈이노베이션을 진행하고 있으며, 중국의 비임상시험 기업도 엘렉스랩에게 구매의향서를 제출했다. 최근에는 미국의 시애틀 소아 아동 병원에서 약물 스크리닝 센터를 구축하면서 엘렉스랩 솔루션을 도입하고 싶어 하는 의사를 표현해 왔다. 이뿐만 아니라, 엘렉스랩 비임상시험 솔루션의 우수성을 입증하기 위해 자체적으로 신약후보물질을 탐색하고 개발하고 있다. 최 대표는 “현재 8개의 파이프라인을 가지고 있다”며 “이들 중 일부는 진입 장벽이 낮은 건강기능식품으로 제품을 연내에 출시하여 적극적인 마케팅과 판로 개척을 하고자 한다”고 말했다.엘렉스랩은 현재 시드 투자를 받았으며, 올해 말에 프리-에이 라운드를 오픈하여 약 25억원의 투자를 유치할 계획이다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “의대 교수들과 정부 과제를 준비하면서 희귀질환에 대해서 알게 되었습니다. 대부분의 희귀질환 환자가 아이들이며 그 아이들은 다섯 살 생일을 축하받지 못하고 사망하게 된다는 것을 알았습니다. 그런데 이러한 희귀질환 중 겨우 7%만이 치료제가 있습니다. 그 이유는 앞서 이야기한 것과 같이 신약 개발 과정이 너무나 비효율적이라 제약사들이 과감히 이러한 희귀질환 치료제 개발에 뛰어들기 힘들기 때문입니다. 희귀질환 치료제를 직접 개발하기보다는 신약개발 과정에 혁신을 가져와서 많은 제약사가 이러한 희귀질환 치료제에도 관심과 여유를 갖게 하자는 것이 기업을 설립하게 된 계기입니다.”창업 후 최 대표는 “해당 아이템으로 전세계 프론티어 또는 first mover를 하고 있다는 것이 가장 큰 보람”이라고 말했다. “창업 후 정말로 좋은 사람들과 이 힘든 여정을 함께 걸어가면서 국내 투자자나 고객사들의 마음을 움직여 왔습니다. 미국이나 유럽의 경쟁사들과 어깨를 나란히 하는 것도 기쁨이자 보람입니다.”앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “미국, 유럽, 아시아 국가에 꾸준히 진출하기 위해 노력할 것”이라며 “GLP 인증 등을 통해 공신력 있는 기업으로 거듭나는 것이 목표”라고 말했다.엘렉스랩은 최 대표 외에 핵심 기술의 연구개발을 총괄하는 CTO 조용민 이사, 전략과 재무를 총괄하시는 CSO겸 CFO인 이신표 이사, 혁신적인 CRO의 토대를 마련하고 계시는 이솔아 수석연구원, 장치와 칩을 개발하는 실무를 뛰고 있는 이수진 연구원이 함께하고 있다.엘렉스랩은 부산연합기술지주가 운영하는 2025 해양수산 창업기획자 운영 프로그램 보육사업에 뽑혔다. 동남권 지역의 해양수산분야 스타트업들을 발굴하고 체계적으로 육성하기 위한 프로그램으로 ‘2025년 해양수산 액셀러레이터 운영 사업’의 일환으로 해양수산부가 주최하고 해양수산과학기술진흥원이 주관한다.선발되는 스타트업에는 비즈니스 역량 강화를 위한 교육, 기업 맞춤형 멘토링, 투자유치를 위한 IR 역량 강화 프로듀싱, 투자자 네트워킹 및 데모데이 참가 기회가 제공된다. 이 밖에도 선정기업 전원에게 초기자금을 지원하고, 우수기업은 부산연합기술지주에서 직접·후속투자 및 TIPS 프로그램 연계, 기타 후속지원을 진행한다.“해당 사업은 우리 제품과 서비스가 비단 신약 개발에만 쓰이는 것이 아니라 바닷물의 오염이나 수산물의 오염을 실시간으로 모니터링하는 데에도 활용될 수 있다는 가능성을 입증할 수 있게 해줬습니다. 미세 플라스틱, 바이러스, 식중독균 등 해양 수산에는 다양한 오염이 도사리고 있습니다. 우리 장치와 솔루션을 통해 이러한 오염을 현장에서 간편하게 측정, 분석하여 우리의 해양과 수산물을 보호할 수 있습니다. 액셀러레이터 운영 프로그램을 통해서 IR 자료를 업그레이드할 수 있었으며, 컨설팅과 수차례의 피칭 기회를 통해 투자자 유치 네트워크에도 큰 도움을 받았습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com