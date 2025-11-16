[오늘전통 청년 초기창업지원 공모 6기 선정기업 CEO] 한의학적 근거와 과학적 설계에 기반한 건강차 제조하는 ‘원차’

최준원 원차 대표



원차(ONECHA)는 ‘당신의 몸에 딱 맞는 단 하나의 차’라는 슬로건 아래, 다양한 천연 원료를 현대인의 취향에 맞게 재해석해 선보이고 있는 기업이다. 단순한 허브티가 아닌, 한의학적 근거와 과학적 설계에 기반한 건강차 브랜드를 지향한다. 한의사인 최준원 대표(34)가 2023년 8월에 설립했다.대표 아이템은 기류차, 가윤차, 청온차다. 기류차는 순환 개선을 위해, 흔히 알려진 호박에 복령과 진피를 배합한 제품이다.가윤차는 기관지 건강을 돕기 위해 맥문동·도라지·황기·오미자 등의 원료를 사용했으며, 청온차는 혈당 등 대사 균형을 위해 여주·돼지감자·우엉·구기자 등을 배합했다.모든 제품은 100% 천연 원료만을 사용하며, 한의학적 이론을 기반으로 한 배합 실험을 통해 기능성과 기호성(맛·향)의 최적 조합을 찾아냈다. 단순히 ‘건강에 좋은 차’를 넘어, 특허 기반의 과학적 설계로 신뢰할 수 있는 건강차를 만드는 것이 원차의 목표다.원차의 경쟁력은 세 가지로 정리할 수 있다. 첫 번째는 전문성으로, 한의사가 직접 연구하고 배합한 조성으로 만들어졌다는 점이 가장 큰 차별점이다. 두 번째는 신뢰도로, 제품별로 특허를 출원하고 과학적 근거를 확보해, 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 건강차를 만든다. 세 번째는 기호성이다. 기존 건강차의 쓴맛이나 떫은맛을 개선해, 커피처럼 매일 마시기 좋은 맛과 향을 구현했다.원차는 국내에서는 자사몰 뿐만 아니라, 신세계(SSG COM), 쿠팡, 네이버 스마트스토어 등 다양한 온라인 유통망을 확보했다.또한 벤더사를 통한 다양한 유통 채널과의 협업을 통해 B2B 판매 라인도 확대하고 있다. 마케팅 측면에서는 콘텐츠 중심의 브랜딩 전략을 채택해, 한의학 기반 건강 지식을 전달하는 SNS 콘텐츠를 기획하고 있다. 해외 시장은 싱가포르, 말레이시아 등을 1차 타깃으로 선정하여 바이어 미팅 및 수출 절차를 계획 중이며, 각국의 인증제도(할랄, SFA 등)를 확보해 글로벌 진출을 본격화할 예정이다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “아내가 평소 몸이 잘 붓는 편이라 여러 종류의 차를 사서 마셔봤지만, 만족할 만한 제품을 찾지 못했습니다. 그래서 ‘그렇다면 내가 직접 만들어보자’는 생각으로 첫 제품인 기류차를 개발하게 됐습니다. 아내가 마셔보고 만족하는 모습을 보니, 이 경험을 더 많은 사람과 나누고 싶다는 마음이 생겼고, 그것이 원차의 출발점이 되었습니다. 초기 자금은 외부 투자가 아닌 자체 자본으로 마련해 시작했습니다.”원차는 현재 제품력과 시장성을 검증하는 단계이지만, 2026년부터 본격적인 투자 유치 활동을 시작할 계획이다. 투자금은 제품 라인업 확장, 글로벌 인증 확보, 브랜드 고도화에 집중적으로 활용할 예정이다. 이를 통해 원차를 ‘국내에서 검증된 브랜드’를 넘어, 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 건강차 브랜드로 성장시키고자 한다.창업 후 최 대표는 “고객분들이 생생한 후기를 남겨줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “내가 연구하고 개발한 제품이 실제로 누군가의 생활 속에 녹아들고, 그분들의 건강에 기여한다는 점이 원차를 운영하며 느끼는 가장 큰 의미다”라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “앞으로는 국내 건강차 시장에서 브랜드 입지를 더욱 공고히 하고, 해외 시장 진출을 통해 한국을 대표하는 건강차 브랜드로 자리매김하고자 한다”며 “원차만의 한의학적 기술력과 블렌딩 노하우를 바탕으로, 다양한 천연 원료를 현대인의 라이프스타일에 맞게 재해석해 세계 시장에서 인정받는 브랜드로 성장하는 것이 궁극적인 목표다”라고 말했다.원차는 문화체육관광부 주최, 한국공예·디자인문화진흥원 주관 ‘오늘전통 청년 초기창업지원 공모’ 6기에 선정됐다.‘오늘전통 청년 초기창업지원 공모’는 전통문화 분야 청년 창업을 지원함으로써 산업 진출 기회를 확대하고, 전통문화 산업의 활성화 기반을 조성하는 데 목적이 있다. 최종 선정된 기업은 한국 헤리티지 융합 K-뷰티 브랜드 ‘오미아(OHMIA)’를 운영하는 앤션트투투데이를 비롯해 다양한 전통문화 기반 창업 기업들이다. 판로 개척 중점 지원기관인 컴퍼니엑스는 최종 선정된 기업을 대상으로 직접 투자 및 후속 투자 유치 지원은 물론 판로개척 상담회, 기업 맞춤형 멘토링 등 다양한 지원 프로그램을 운영할 예정이다.“사업 초기에 가장 어려웠던 부분이 제품을 시장에 알리는 과정이었는데, 원차는 ‘오늘전통 청년 초기창업기업’의 판로개척 분야에 선정되면서 유통 및 마케팅 전략에 대한 구체적인 방향성을 확보할 수 있었습니다. 사업 운영 과정 전반에서 초기창업기업을 세심하게 지원해 주는 체계적인 프로그램 덕분에 원차는 단순히 제품을 판매하는 단계를 넘어 시장 내 포지션을 명확히 정립해 나갈 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com