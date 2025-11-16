[2025 전남나주 강소연구개발특구 기업 CEO] 이차전지 실리콘 음극재 개발 및 상품화를 진행하는 기업 ‘에이치이엠씨’

이동원 에이치이엠씨 대표



결정질, 비정질 기반의 코어구조를 가지고 실리콘, 하이브리드 복합 음극재를 개발

용량과 수명의 장점이 공존하면서도 가장 큰 문제였던 부피팽창을 해결하는 차세대 음극재

에이치이엠씨는 이차전지 실리콘 음극재, UVC LED 봉지재, 접착제 등을 개발 및 상품화를 진행하는 기업이다. 이동원 대표(49)가 2020년 1월에 설립했다.이 대표는 세라믹을 전공하였으며, 이차전지 관련 각종 논문 및 특허를 보유하고 있다. 이 대표는 "에이치이엠씨는 이차전지 셀 제작 및 실리콘음극재 개발, UVC LED 봉지재 등을 개발, 판매하고 있다"며 "코어기반의 실리콘, 하이브리드 복합 음극재를 개발하고 소듐배터리용 실리콘 음극재를 개발해 차세대 이차전지 분야에 강자가 되기 위해서 노력하는 기업"이라고 소개했다.에이치이엠씨는 베트남 VINFAST, 미국 SIONIC사와 배터리 분석 관련 용역 계약을 수행한 경험을 바탕으로 이차전지셀 설계, 제조, 개발하고 있다.또한 "불소봉지재, 접착제는 불소폴리머의 CF3-CF3 연속구조의 결합력이 높아 UVC로부터 분해를 막을 수 있다는 아이디에서 착안하여 불소봉지재 제품을 개발했습니다. 현재 1차 고객테스트를 통과하여 양산을 준비 중입니다."이차전지용 실리콘 음극재는 기존의 흑연 음극재에 비해 4500mAh/g급의 이론 용량을 가지고 있다. 지구상에 흔하게 존재하는 실리콘 원료를 기반으로 하고 있어 저비용, 고효율 소재로 주목받고 있다. 또한 실리콘 음극재를 사용 시 음극의 용량 증가 및 고속 충전이 가능해 차세대 음극재로 많은 기업에서 개발을 진행하고 있다."에이치이엠씨의 실리콘 음극재는 결정질, 비정질 기반의 코어구조를 가지고 고효율, 장수명의 이차전지를 구현하는데 필수 소재로 주목받고 있습니다. 결정질을 단독으로 사용할 경우 용량에서 장점을 가지고 있으나 짧은 수명으로 인한 문제점도 가지고 있습니다. 특히 실리콘 음극재의 단점으로 지적되어 온 부피팽창을 막을 수 없습니다. 비정질 실리콘의 경우 용량이 떨어지지만 수명은 결정질에 비해 월등히 앞서는 결과를 보여 주고 있습니다. 이를 기반으로 결정질, 비정질 실리콘 코어구조의 실리콘에 표면 수소화 및 표면 카본코팅기술을 최적화하여 실리콘 음극재를 개발하였습니다. 당사의 제품을 사용하면 용량과 수명의 장점이 공존하면서도 가장 큰 문제였던 부피팽창을 막을 수 있습니다. 이차전지 음극재 분야에서 새로운 대안이 될 것으로 기대합니다."에이치이엠씨는 RF Thermal Plasma 장치를 이용한 실리콘 및 카본 코팅을 원스톱 공정으로 진행한다. 표면의 산화나 이물질의 침투 등을 방지해 최적화된 상태의 실리콘을 제조할 수 있다."가스를 원료로 이용하고 있어 고품질 고수율의 제품 제조가 가능합니다. 공장 자동화도 가능해 소수의 인원으로 제품 생산을 관리 할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 가격 경쟁력에서도 우위를 점할 수 있습니다."에이치이엠씨는 현재 제품개발과 더불어 국내 기관으로부터 PoC사업을 진행하고 있다. "VINFAST사는 2022년 VINFAST에 VENDOR 등록을 완료해 해외 진출의 기반을 마련하였습니다. 국내의 경우 배터리 3사 이외에 중소형 배터리셀 제조업체 등에 프로모션을 준비하고 있습니다. 2024년 전남창조경제센터와 부산연합기술지주로부터 공통 투자를 받았으며, 현재 Pre-A 단계의 투자유치도 지속해서 진행하고 있습니다."이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "10년 이상 직장 생활을 하면서 창업의 꿈을 꾸어 왔습니다. 초기창업패키지, 창업중심대학, TIPS과제 등을 통해 개발을 진행하였습니다."창업 후 이 대표는 "제품 개발 및 영업 투자 유치 등을 통해 구성원이 늘어가고 기업의 가치가 높아진다고 것에 보람을 느낀다"며 "구성원들과 함께 이를 공유하고 즐거운 직장으로 인식된다는 것이 뿌듯하다"고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 "제품의 고도화를 진행하고, 추가 투자유치를 통해 재정적인 안정성, 지속가능성을 유지할 것"이라며 "일하기 즐겁고 가치를 공유하는 회사, 고객의 요구에 작은 것도 최선을 다하는 기업이 되고 싶다"고 말했다.에이치이엠씨는 전남나주 강소연구개발특구에 있다. 강소연구개발특구는 혁신 역량을 갖춘 대학·정부출연연구기관 등 지역에 소재한 주요 거점 기술 핵심 기관을 중심으로 소규모·고밀도 공공기술 사업화 집약 공간을 연구개발특구로 지정·육성하는 제도다. 기업은 기술사업화 자금, 인프라·세제 혜택, 규제 특례 등 행정적·재정적 지원을 받는다.