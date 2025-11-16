[2025 전남나주 강소연구개발특구 기업 CEO] 차세대 고효율 수전해 수소 생산 시스템을 개발하는 ‘이에스티솔루션’

김동호 이에스티솔루션 대표



이에스티솔루션은 수전해 시스템을 연구개발하고 제조하는 기업이다. 김동호 대표(55)가 2023년 8월에 설립했다.김 대표는 “이에스티솔루션은 에너지와 환경문제에 대응하기 위해 역량을 집중하고 있다”며 “고객과의 친밀한 소통과 협력을 통해 최적의 솔루션을 제공하고 있다”고 소개했다.“이에스티솔루션은 수전해용 촉매 및 MEA를 제조해 STACK(스택) 공정까지 생산하는 핵심 기술(소재·부품)을 보유한 기업입니다. 고효율·저비용 기술을 내재화하고 수전해 시스템 제품 가격의 경쟁력을 확보하기 위해 끊임없는 소재 및 부품 연구개발을 하고 있습니다.”이에스티솔루션은 친환경 에너지 전환 시대에 발맞춰 차세대 고효율 수전해 수소 생산 시스템을 개발하고 있다.“기존 수소 생산 방식 대비 에너지 효율을 획기적으로 개선한 수전해 시스템에 주력하고 있습니다. 탄소배출이 전혀 없는 그린수소를 경제적으로 생산할 수 있다는 큰 장점이 있습니다.”김 대표는 “우리 기술은 STACK(스택)의 내구성과 전류밀도 효율을 극대화한 점에서 주목받고 있다”며 “장기적으로는 재생에너지와 연계한 통합형 수소 생산 시스템으로 발전시킬 계획”이라고 말했다.“독자적인 PEM(Proton Exchange Membrane), AEM(Anion Exchange Membrane) 수전해 기술 보유로 인해 자체 제작 및 시제품 검증을 완료하였습니다. 기존 기술보다 에너지 효율성과 내구성이 우수합니다. 핵심 부품 자체 개발을 통해 촉매, 분리막, 전극 등 주요 부품을 내재화하여 공급망 리스크를 줄였습니다.”이에스티솔루션은 현재 국내외 그린수소 프로젝트 및 공공기관을 중심으로 전략적 B2B 제안을 진행 중이다. 특히, RE100 대응과 분산발전 전원이 필요한 산업단지 및 대기업들과의 협업을 추진 중이다. 해외 시장 진출을 위해 글로벌 전시회 참가 및 파트너십 논의도 병행하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “지속 가능한 청정에너지로 기후변화에 기여하고, 우리 기술이 에너지자립 국가로 가는 초석이 될 것이라는 열정으로 창업을 결심하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “아이디어가 실제 제품과 서비스로 구현돼 기업과 고객에게 긍정적인 반응을 얻을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “함께 성장하는 팀원들의 모습에서 책임감과 자부심을 느낀다. 사회적 가치 창출과 산업에 기여하고 있다는 것이 큰 동기부여가 된다”고 말했다.이에스티솔루션은 수소 전문인력으로 오랜 노하우와 경력을 가지고 있는 연구 인력과 협업을 진행하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “핵심 기술을 고도화해 국내를 넘어 글로벌 시장에 진출하는 것이 목표”라며 “안정적인 수익 모델을 구축하고 지속가능한 성장 기반을 마련할 것이다. 사회와 환경(RE100)에 기여하는 혁신 기업이 될 것”이라고 말했다.이에스티솔루션은 전남나주 강소연구개발특구에 있다. 강소연구개발특구는 혁신 역량을 갖춘 대학·정부출연연구기관 등 지역에 소재한 주요 거점 기술 핵심 기관을 중심으로 소규모·고밀도 공공기술 사업화 집약 공간을 연구개발특구로 지정·육성하는 제도다. 기업은 기술사업화 자금, 인프라·세제 혜택, 규제 특례 등 행정적·재정적 지원을 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com