[2025 서울시립대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 생태계 복원과 생물다양성 보전을 기술로 해결하는 네이처 테크(Nature-Tech) 기업 ‘인베랩’

신원협 인베랩 대표



원격탐사 기반으로 생물다양성 위기 및 기회를 파악하고 종자 기반으로 복원하는 솔루션 제공

NatureBlitz와 NatureX 두 가지 솔루션 개발, 기술 융합성, 효율성, 지속가능성이 경쟁력

인베랩은 생태계 복원과 생물다양성 보전을 기술로 해결하는 네이처 테크(Nature-Tech) 기업이다. 원격탐사 기반으로 생물다양성 위기 및 기회를 파악하고 종자 기반으로 복원하는 솔루션을 제공하고 있다. 신원협 대표(35)가 2023년 9월에 설립했다.대표 아이템은 NatureBlitz와 NatureX 두 가지 솔루션이다. NatureBlitz는 현장 맞춤형 생태 복원 솔루션으로, 드론·AI·공간정보 기술을 결합해 외래 침입식물의 탐지, 제거, 자생종 파종(시드볼), 그리고 사후 모니터링까지 원스톱으로 수행하는 것이 특징이다.기존 인력 중심 방식 대비 비용과 시간을 절감하면서도 복원 효과를 높일 수 있어, 정부·공공기관·기업의 ESG 사업과 연계된 생태 복원 프로젝트에 활용되고 있다.NatureX는 SaaS 기반 디지털트윈 플랫폼으로, 드론·위성·LiDAR 데이터와 AI 생태 모델을 결합하여 생물다양성 및 환경 모니터링을 데이터화·지표화하는 서비스다. 기업과 정부가 TNFD·ESG 보고체계에 맞춰 탄소·생물다양성·자연자본 리스크를 관리할 수 있도록 지원한다.인베랩의 경쟁력은 세 가지로 꼽을 수 있다. 첫 번째는 기술 융합성으로, 드론·AI·LiDAR·디지털트윈을 결합해 복원의 실행과 데이터 기반 성과 관리까지 전 과정을 통합할 수 있다. 두 번째는 효율성으로, 기존 인력 중심 방식보다 빠르고 저비용으로 대규모 생태 복원이 가능하며, 정밀성과 객관성이 뛰어나다. 세 번째는 지속가능성으로 NatureBlitz와 NatureX가 연계되어 현장의 복원 효과가 ESG·TNFD 보고로 이어지는 구조를 갖추고 있어, 정부와 기업 모두에게 실질적인 가치를 제공한다.인베랩은 현재 B2G 시장에서 판로를 넓혀가고 있다. 산불 피해지 복원, 생태계 교란 식물 제거·관리 같은 국가·지자체 공공사업에 참여해 초기 레퍼런스를 확보하고 있다. 동시에 B2B 시장에서는 기업들의 ESG·탄소중립 활동과 연계해 복원 프로젝트를 수행하고, 활동 및 분석에 따른 ESG 보고 지표를 제공하고 있다.신 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “식물생태학과 원격탐사 전공으로 박사학위를 취득하면서 생태복원 분야에 깊이 연구했습니다. 연구와 현장 경험을 통해 복원의 일이 매우 현장 중심적이고 노동 의존적이라는 점을 직접 체감했습니다. 이 과정에서 ‘기술을 기반으로 한 혁신이 없다면, 생태복원의 한계는 계속 반복될 것이다’라는 문제의식을 가지게 되었고, 이를 해결하기 위해 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 정부 연구개발 과제, 창업 지원 프로그램, 초기투자 등을 통해 마련하여, 기술 개발과 시제품 제작에 집중할 수 있었습니다.”인베랩은 2024년 11월에 Seed 라운드 투자를 마무리했고, 현재는 기술 고도화와 시장 확장을 추진 중이며, 2026년 하반기 Pre-A 투자 유치를 목표로 하고 있다. 특히 NatureX를 고도화해 글로벌 생태복원 분석 시장에 본격적으로 진입할 계획이며, 이를 통해 국내외 ESG·TNFD 수요를 아우르는 확장된 솔루션을 계획 중이다.창업 후 신 대표는 “꿈꿔왔던 혁신이 실제 사업과 기술로 하나씩 현실이 되는 걸 직접 보는 순간, 그 과정을 혼자가 아니라 같은 비전을 가진 팀원들과 함께 만들어간다는 점, 힘든 순간도 많지만 그 과정에서 나와 회사도 함께 성장해가는 걸 느낄 때 보람은 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 신 대표는 “목표는 글로벌 시장을 무대로, 과학적 근거 기반의 데이터를 활용해 생태복원 지원을 효율화하는 시스템을 구축하는 것”이며, 특히 복원의 성과를 단순히 환경적 가치에 그치지 않고, 탄소크레딧·생물다양성 크레딧과 같은 자연자본을 투자 가능한 자산으로 전환할 수 있도록 하는 것이 핵심”이라고 말했다.“이를 통해 복원은 비용이 아니라 투자와 수익이 가능한 활동으로 자리매김하고, 정부·기업·투자자가 함께 참여할 수 있는 지속가능한 생태복원 생태계를 만들어 가는 것이 최종적인 비전입니다.”인베랩은 아이템을 인정받아 서울시립대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울시립대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com