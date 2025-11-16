[2025 서울시립대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 고양이 맞춤 영양 시즈닝 ‘후룹(HooLoop)’ 만드는 ‘쭈루앤그레이’

박지연 쭈루앤그레이 대표



후룹, 고단백·저자극의 친환경 원료인 곤충 단백질과 고양이가 선호하는 개다래가 주원료

반려묘가 잘 먹지 않는 사료나 간식에도 섭취를 유도할 수 있고, 부족한 영양 보완

쭈루앤그레이(Zuru&Grey)는 곤충 단백질과 개다래를 기반으로 한 반려묘 맞춤 영양 시즈닝 ‘후룹(HooLoop)’을 만드는 기업이다. 박지연 대표(39)가 2025년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘후룹’으로 고단백·저자극의 친환경 원료인 곤충 단백질과 고양이가 선호하는 개다래를 주원료로 한 고양이 맞춤형 영양 시즈닝이다. 사료나 간식 위에 간편하게 뿌려주는 패키지 형태로 제작되었으며, 첫 라인업은 개다래&연어맛과 개다래&황태맛 2종이다. 기호성을 높여 까다로운 반려묘도 사료나 간식을 잘 먹도록 유도하며, 필요할 때마다 톡톡 뿌려 간편하게 영양을 보충할 수 있다.후룹시즈닝의 경쟁력은 영양, 기호성, 편리성에 있다. 곤충 단백질은 고단백이면서 저자극적이고 필수 아미노산을 공급할 수 있어 반려묘의 건강에 도움을 준다. 고양이가 좋아하는 허브인 개다래를 배합해 먹는 즐거움을 높였고, 연어맛·황태맛 2종으로 다양성을 더했다.후추병 타입의 뿌려먹는 시즈닝 패키지를 적용해, 보호자가 일상 식단에 손쉽게 활용할 수 있도록 하였다. 특히 곤충 단백질은 해외에서도 ‘지속 가능한 단백질(Sustainable Protein)’로 주목받고 있어, 친환경 가치와 글로벌 확장성까지 갖췄다는 부분도 경쟁력으로 꼽을 수 있다.쭈루앤그레이는 기본적으로 자사몰 판매, 브랜드 SNS 계정 관리 등을 진행하며, 프리미엄·친환경 제품에 관심이 많은 반려묘 보호자층을 주 고객으로 마케팅을 진행 중이다. 이를 위해 이들과 이용 빈도가 높은 온라인 입점몰 위주로 진입하고, 실제 판매 데이터를 통해 소비자 반응을 검증할 계획이다. 동시에 유통 상담회 등 다양한 지원사업을 적극적으로 활용할 예정이며, 이번 달 부산 벡스코 PB상담회 참가를 시작으로 판로 확대에 나설 계획이다. 또한 최근 그로서리스터프(아이파크몰 용산점)에 입점 프로그램에 합격 초기 유통 확대의 기반을 마련했다.“단순한 유통 확대에 그치지 않고, 타 브랜드와의 협업을 비롯한 파트너십을 통해 브랜드 접점을 넓혀갈 계획입니다. 펫푸드 분야에 국한하지 않고, 재미있고 다양한 협업 제안도 기다리고 있습니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “약 8년간 ‘고양이 없는 고양이카페’라는 컨셉의 카페 겸 소품샵을 운영하며, 동시에 국산개다래를 자사몰&박람회 등에서 판매해온 경험이 있습니다. 그 과정에서 개다래가 고양이들에게 얼마나 기호성이 높은지, 또 보호자들이 일상적으로 활용한다는 점을 확인할 수 있었습니다. 여기에 최근 주목받고 있는 곤충 단백질의 영양적 가치와 친환경성을 결합하면 새로운 형태의 반려묘 맞춤 제품을 만들 수 있겠다고 생각했고, 그렇게 탄생한 아이디어가 바로 고양이 영양 시즈닝 ‘후룹(HooLoop)’입니다.”쭈루앤그레이는 신사업창업사관학교(경기)와 서울시립대 캠퍼스타운에 선정되어 사업화 자금 및 여러 지원을 받고 있으며 이를 기반으로 시제품 제작과 마케팅 등 초기 사업을 진행하며 안정적인 성과를 만드는 데 집중하고 있다.창업 후 박 대표는 “머릿속에 있던 아이디어가 실제 제품으로 구체화하는 과정을 지켜볼 때 보람을 느낀다”며 “현재는 1인기업으로 제품 생산을 담당하는 OEM 파트너사와 브랜드 비주얼을 맡고 있는 디자인 업체와 협력 체계를 구축해 운영하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “현재는 다양한 맛과 기능성을 강화한 라인업 확장에 집중하고 있다”며 “이를 위해 반려동물 영양 및 기능성 제품은 물론 지역 특산물을 활용한 차별화된 제품 개발로 기능성과 지역 연계 가치를 동시에 높여갈 계획”이라고 말했다.덧붙여 “나아가 국내에 머무르지 않고, 각 국가의 반려동물 식품 트렌드와 소비자 선호에 맞춰 제품을 현지화해 해외 시장에서도 통할 수 있는 브랜드로 키워나갈 계획”이라며 “이를 위해 은평 스타트업리그 수상 혜택으로 중국 현지 시장 탐방 프로그램과 전문가 교류에 참여하게 되었고, 이를 시작으로 글로벌 판로 개척을 이어갈 예정”이라고 말했다.쭈루앤그레이는 아이템을 인정받아 서울시립대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울시립대학교 캠퍼스타운 사업은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 캠퍼스타운 입주기업은 시설 임차비용, 공용 사무기기 무상 지원, 공과금을 비롯한 시설 운영비 일부 지원 등의 혜택을 지원받는다. 기업의 희망과 특성 등을 고려해 전용 사무공간 또는 코워킹 스페이스 등이 배정되며 다양한 창업지원 프로그램을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com