클리오, '올데이 프로젝트' 모델로 발탁... 새로운 변화와 자신감 전파

K뷰티 메이크업 브랜드 클리오(대표 한현옥)가 대세 혼성 그룹 '올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)'를 새로운 모델로 발탁했다고 밝혔다. 올데이 프로젝트가 단독으로 뷰티 브랜드 모델로 나서는 것은 이번이 처음이다.클리오는 'Express Yours'’라는 브랜드 메시지를 바탕으로, '화장품을 통해 새로운 변화를 즐기는 사람에게 자신감과 즐거움을 선사한다'는 철학을 다양한 캠페인으로 전개해 왔다.브랜드 관계자는 "이번 모델 발탁은 각 멤버들의 개성과 전문성을 기반으로 장르의 경계를 넘어 새로운 음악 세계를 구축하는 올데이 프로젝트의 지향점과 클리오의 브랜드 철학이 맞닿은 결과"라고 전했다.클리오는 이번 모델 발탁을 기념해 대표 제품 '킬 커버 파운웨어 쿠션'을 중심으로 한 신규 화보를 공개했다. 화보 속 올데이 프로젝트는 각자의 개성을 살린 트렌디한 무드와 세련된 룩으로 클리오의 감각적인 이미지를 완성했다. 화보에서 베이스 메이크업을 완성한 25년 신제품 '킬 커버 파운웨어 쿠션'은 빈틈없는 커버력과 높은 지속력으로 매끈하고 보송한 피부 결을 연출하는 세미 매트 쿠션이다.클리오의 감각으로 재해석된 올데이 프로젝트의 화보와 영상은 클리오 공식 SNS를 통해 순차적으로 공개될 예정이며, 서울 주요 랜드마크 내 대형 옥외 광고로도 선보일 예정이다. 또한 공식 SNS에서 모델의 친필 사인이 담긴 '킬 커버 파운웨어 쿠션'을 증정하는 이벤트 등을 진행하며, 소비자와의 소통을 한층 강화할 계획이다.클리오 관계자는 "무대 위 강렬한 퍼포먼스와 자유분방한 에너지, 그리고 자신만의 스타일로 트렌드를 이끄는 올데이 프로젝트와 함께, 새로운 변화를 즐기는 더 많은 소비자들에게 자신감과 즐거움을 전하고자 한다. 앞으로 클리오와 올데이 프로젝트가 선보일 특별한 시너지를 기대해 달라"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com