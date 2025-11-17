팝페라테너 임형주, 마츠토야 유미와 한일수교 60주년 특별 프로젝트 진행

세계적인 팝페라테너 임형주 교수(제공-(주)디지엔콤)

세계적인 팝페라테너 임형주(39, 로마시립예술대학 성악과 석좌교수)가 올해 한일수교 60주년을 맞아 특별한 프로젝트를 진행한다.소속사 ㈜디지엔콤은 임형주가 ‘J팝의 여왕’으로 오랜세월 최정상의 자리를 지키고 있는 일본 대표 여성 싱어송라이터인 마츠토야 유미가 작사/작곡한 신곡 '그리고 아무도 남지 않았다(And No One Was There)'의 한국어 버전을 오는 18일 전 세계 동시 발매한다고 밝혔다.지난 2005년 '일본 아이치 엑스포' 공식 주제가였던 '스마일 어게인(Smile Again)' 콜라보 발표 이후 무려 20년 만에 이뤄진 두 사람의 ‘음악적 재회’는 한일 양국을 넘어 세계 음악계에 묵직한 화제를 불러일으킬 전망이다.이번 신곡의 한국어 작사는 국내 유명 작사가 하멜리와 임형주가 공동으로 작업했으며 편곡은 임형주와 오랜기간 호흡을 맞춰온 음악감독 이상훈이 참여했다.또한 (주)디지엔콤은 "이번 신곡이 올해 2025년 한일 국교정상화 60주년을 기념하는 것은 물론 현재 다소 경색된 한일관계와 러시아-우크라이나 전쟁을 포함한 미국과 프랑스 등 세계 각국의 불안과 혼란의 정세 속에서 마지막에는 신뢰와 사랑만이 인간을 구할 수 있다는 평화의 메시지를 담아냈다"고 설명했다.임형주는 지난해 12월경 마츠토야 유미를 직접 만나 신곡을 부탁했고, 마츠토야 유미는 그에게 "차기 정규 40집 앨범을 위해서 작곡하고 있는 곡이 있는데, 이 곡을 불러 줬으면 한다"고 말하며 이번 신곡 제공이 실현됐다.즉, '그리고 아무도 남지 않았다(And No One Was There)'는 마츠토야 유미의 일본어 버전과 임형주의 한국어 버전이 존재하며, 오는 18일 한일 양국을 대표하는 아티스트 2명인 이 둘이 같은 날 각자의 언어와 해석으로 마츠토야 유미는 자신의 정규 40집의 마지막 트랙으로, 임형주는 자신의 디지털 싱글 12집 타이틀 트랙으로 동시에 발매한다는 것이다. 따라서 이 곡은 한일 음악교류에 새로운 이정표를 제시할 것으로 기대를 모으고 있다.마츠토야 유미는 이번 신곡 한국어 버전 발표에 앞서 "임형주의 숭고한 노랫소리가 이 곡이 그리는 '디스토피아'에 한 줄기 희망의 빛을 비추고 있다"며 그녀는 이어 "그것은 생명의 덧없음, 현재, 이 세상에 살아가고 있는 것에 대한 고귀함을, 많은 사람들의 마음에, 강하게 상기시키는 일일 것"이라는 소감을 전한 것으로 알려졌다.한편, 지난 1972년 데뷔한 마츠토야 유미는 이후 일본 자국내에서는 '유밍(Yuming)'이란 애칭으로 더욱 유명하다. '비행기구름', '상냥함에 감싸인다면', '루즈의 전언', '한여름 밤의 꿈', '봄이여, 오라' 등 수많은 명곡을 만들어 냈으며, 지금까지 정규 39집까지 발매했다.더불어 지난 2022년에는 데뷔 50주년을 맞아 발매한 베스트앨범 '유밍 만세!'로 오리콘 사상 최초인 1970년대~2020년대까지 6개연대 연속 앨범 1위를 차지하는 어마어마한 신기록을 세우며, 2023년 이 기록이 월드기네스에 등재되기도 했다.같은 해에 개최한 '여행'투어에서는 자신의 역대 최대 규모인 57만 4천여명의 관객을 동원하며 일본을 대표하는 여성 아티스트로서 활약하고 있다. 그녀의 대표적인 수상기록으로는 2013년 자수포장과 이와타니 도키코상, 2018년 기쿠치 히로시상, 2022년 일본정부 문화공로자 지정 등이 있다.임형주는 "마츠토야 유미는 제가 가장 존경하는 일본 음악가 중 한 명이며, 그녀의 시적인 가사와 아름다운 멜로디, 시대를 바라보는 통찰력, 그리고 무한한 세계관을 깊이 존경한다"고 밝혔다. 이어 "지난 2004년 1월, 나의 일본 데뷔곡은 그녀의 대표곡 중 한 곡인 ‘봄이여, 오라’였다. 지난 2005년 ‘일본 아이치 엑스포’ 공식 테마송인 ‘스마일 어게인’을 함께 싱글로 발매해 처음 오리콘 싱글차트 상위권에 진입했고, 또한 폐막식에서 함께 축하공연을 했음은 물론 같은 해 방송된 '제56회 NHK 홍백가합전'에서 한국 클래식 음악가로는 역대 최초로 출연하는 영광을 누린것도 모두 그녀 덕분"이라고 감사를 전했다.아울러 그는 "이처럼 마츠토야 유미는 나의 '일본 엄마'와 같은 존재로 제 음악 커리어에 말할 수 없이 큰 영향력을 끼쳤다고 해도 과언이 아닌데 이렇듯 이번에 무려 20년 만에 다시 함께 뜻깊은 프로젝트를 할 수 있게 돼 진심으로 감사하고 행복하게 생각한다"는 소감도 함께 전했다.신곡 '그리고 아무도 남지 않았다(And No One Was There)'는 디지털 싱글로 오는 18일 유니버설뮤직그룹을 통하여 한국을 포함한 전 세계 주요 음원 플랫폼들에 동시 공개될 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com