하이로컬, 삼성물산 '2025 FutureScape' 최우수상 수상

(주)하이로컬(대표 윤정호)은 외국인 근로자들의 언어소통과 안전교육, 업무관리 문제를 해결하는 AI 안전 솔루션 '하이워커(HiWorker)'를 통해 삼성물산 건설부문이 주최한 '2025 FutureScape 데모데이'에서 최우수상을 수상했다고 발표했다.'FutureScape'는 삼성물산과 서울경제진흥원이 함께 주관하는 스타트업 발굴·사업화 지원 프로그램으로, 올해 실증 트랙에는 280여 개 기업이 지원했다. 치열한 경쟁 끝에 단 6개 기업만 최종 선정되었으며, 하이로컬은 사업모델의 타당성과 지속가능성, 시장성 등 평가 전반에서 가장 높은 점수를 획득해 최우수상으로 선정됐다.특히 이번 수상은 3개월 동안 삼성물산 건설현장에서 진행된 실증(PoC) 결과가 크게 기여했다. 하이로컬은 외국인 근로자와 현장 관리자를 대상으로 하이워커를 적용해 실제 데이터를 통해 솔루션의 효과를 검증했다.실증 기간 동안 하이워커는 ▲AI 다국어 번역(40개국 지원) ▲실시간 이미지 번역 ▲산업안전교육 AI 튜터 등 통합 기능을 제공하며 다양한 성과를 거뒀다.우선, 외국인 근로자의 솔루션 참여율 70%를 초과 달성했으며, 근로자와 관리자 모두에게 5점 만점 기준 3.5점 이상의 높은 만족도를 기록했다. 특히 베트남, 네팔, 우즈베키스탄 등 주요 국적 근로자 대상 콘텐츠 만족도 목표를 모두 달성하며 실효성을 증명했다.기술적인 성능 또한 음성인식(STT) 및 번역 정확도 80% 이상을 기록하며 현장 적용성을 증명했다.또한 데이터 기반의 개선도 지속적으로 이루어졌다. 국가별 반응 분석을 통해 문화적 차이를 고려한 맞춤형 콘텐츠를 제공하고, 사용자 피드백을 80% 이상 즉각 반영하며 솔루션을 빠르게 고도화했다.하이로컬 윤정호 대표는 "삼성물산과의 실증을 통해 AI 기술이 건설현장의 언어 장벽을 해소하는 핵심 도구임을 데이터로 증명하게 돼 매우 기쁘다"며, "이번 수상을 발판 삼아 건설업을 넘어 국내 모든 산업현장에서 외국인 근로자와 관리자가 함께 성장할 수 있는 안전한 근로 환경을 만드는 데 앞장서겠다"고 소감을 밝혔다.(주)하이로컬은 전 세계 180개국 200만 명 이상이 사용하는 글로벌 언어 교환 플랫폼을 운영하며 실시간 AI 통번역, STT 기술력을 축적해왔다. 이를 바탕으로 산업현장 외국인 근로자를 위한 AI 통번역·산업안전튜터 플랫폼 '하이워커'를 제공하고 있다.