분식 프랜차이즈 '고봉민김밥인', 경품 증정 이벤트 진행

분식 프랜차이즈 '고봉민김밥인'이 연말을 맞아 경품 이벤트 '고봉민이 쏜다'를 진행 중이라고 밝혔다.이번 이벤트는 더 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있도록 당첨 인원을 대폭 확대한 것이 특징이다. 11월에는 ▲1등 LG 스탠바이미(3명) ▲2등 투썸플레이스 케이크(50명)를, 12월에는 ▲1등 네스프레소 커피머신(10명) ▲2등 스타벅스 아메리카노 기프티콘(300명)을 경품으로 제공한다.이벤트 참여는 전국 고봉민김밥인 매장에서 12,000원 이상 구매 시 가능하며, 방문·포장·배달 주문 모두 응모 대상에 포함된다. 중복 참여도 가능해 매월 다양한 경품을 기대할 수 있으며, 특히 신메뉴 '하프통김밥'과 함께 구매하면 당첨 확률이 더욱 높아진다.고봉민김밥인 관계자는 "4월부터 이어진 고봉민이 쏜다 이벤트에 많은 관심을 가져준 것에 대해 감사드린다"며 "연말을 맞아 고객들에게 따뜻한 감사의 마음을 전하기 위해 더 크고 풍성한 혜택을 드리고자 경품 규모를 확대했으니 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.이어 "이번 이벤트가 브랜드와 가맹점 모두에 긍정적인 온기를 더해줄 것으로 기대한다"고 덧붙였다.보다 자세한 이벤트 내용은 고봉민김밥인 공식 홈페이지와 SNS 공식 채널에서 확인 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com