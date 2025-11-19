닥터지, 日 큐텐 메가와리 프로모션 참가…K-스킨케어 저력 선보인다

더모코스메틱 브랜드 닥터지는 오는 21일부터 내달 3일까지 큐텐 재팬의 대규모 프로모션 ‘메가와리’에 참여한다고 19일 밝혔다.‘메가와리’는 큐텐 재팬이 분기별로 개최하는 최대 프로모션이다. 이번 행사에서 닥터지는 저자극·고효능 스킨케어에 대한 일본 소비자의 높은 니즈를 반영해 검증된 베스트셀러 라인을 대거 선보이며 K-더모 브랜드로서의 입지를 강화할 계획이다.이번 행사에서는 겨울철 건조해진 피부 케어에 도움을 줄 닥터지의 베스트 제품들을 합리적인 가격에 만나볼 수 있다. 누적 판매량 3,200만 개를 돌파한 수분 진정 솔루션 ‘레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림’ 2개 기획세트는 53% 할인된 가격에 선보인다. 누적 판매 3,300만 개를 돌파한 국민 안티에이징 크림 ‘블랙 스네일 크림’ 크림과 닥터지만의 독자 성분 스네일 레티놀을 함유한 속광 탄력 세럼 ‘블랙 스네일 레티놀 세럼’으로 구성된 기획세트는 30% 할인된 가격에 제공한다.특히, 이번 프로모션에서는 특별히 캡슐토이(가챠)에 대한 현지 젊은 세대의 선호도를 반영해 뽑기 디자인이 적용된 ‘가챠 에디션’ 한정 세트를 선보인다. 가챠 에디션을 구입한 고객들에게는 마스크팩, 닥터지 한정판 스티커, 미러 등의 다양한 사은품을 만나볼 수 있는 기회를 제공한다. 또 K-관광에 관심 높은 일본 소비자를 겨냥해 한국 여행 패키지와 피부과 전문 케어 서비스 등이 경품으로 제공되는 스크래치 이벤트도 마련했다.박지훈 고운세상코스메틱 일본 마케팅팀 팀장은 "성분과 기능을 중시하는 일본 스킨케어 트렌드와 더불어 피부 건강 본질에 집중하는 닥터지가 현지 소비자들의 사랑을 받고 있다”며 “이번 메가와리를 통해 K-스킨케어의 저력을 입증하고, 더 많은 온·오프라인 채널로 브랜드 인지도를 높이며 일본 소비자와의 접점을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com