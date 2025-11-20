월급쟁이부자들-IBK기업은행, 해군본부 경제교육 현장 사진

재테크 플랫폼 월급쟁이부자들이 지난 19일 IBK기업은행과 협업을 통해 해군본부 소속 장병 대상 실전 경제교육을 진행했다고 20일 밝혔다.충남 계룡대 해군본부에서 열린 이번 교육은 국군 장병의 금융·주거 안정 지원을 위해 월급쟁이부자들과 IBK기업은행이 공동 기획한 사회공헌 프로젝트의 일환으로 추진됐다.강의는 약 150명의 해군본부 소속 간부 및 군무원을 대상으로 약 90분간 이뤄졌다. 커리큘럼은 ‘군인 실전 재테크’를 주제로 구성됐고, ▲내집마련 가이드 ▲노후 대비 재테크 로드맵 ▲자산 불리기 전략 등 군 복무 환경을 반영한 생활형 금융 지식 중심의 세부 내용이 담겼다.이번 교육은 재테크 사각지대에 놓이기 쉬운 장병들의 주거 안정성 확보와 노후 대비를 지원하고자 마련됐다. 대부분의 군 장병들은 근무지 이동이 잦고 격지 복무가 많아 금융·부동산 정보를 충분하게 접하기가 어렵다. 월급쟁이부자들은 이러한 제한된 환경에서 놓치기 쉬운 기초 금융 지식을 체계적으로 제공하는 데 초점을 두고 강의를 설계했다. 특히 군의 특수성을 반영한 실전형 교육 콘텐츠를 통해 단기간 내 금융 역량을 향상하는데 집중했다.월급쟁이부자들은 올해 초 IBK기업은행과 ‘국군장병 내집마련 및 노후준비 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결한 이후 꾸준히 장병 대상 금융 교육을 이어오고 있다. 지난 1월에는 국군재정관리단 경제교육을, 3월에는 도박 근절 및 올바른 월급 관리 지원을 위한 워크숍을 개최하는 등 병영 내 금융 이해도 제고와 건전한 자산 관리 문화 확산을 위한 협력을 지속해왔다.이정환 월급쟁이부자들 대표는 “국가를 위해 헌신하는 국군 장병들이 재테크 정보 불균형으로 어려움을 겪는 것을 최소화할 수 있도록 안정적인 미래 설계를 지원하는 실효성 높은 교육 콘텐츠 준비에 만전을 기했다”며, “앞으로도 밀도 높은 교육 콘텐츠 제공 역량을 갖춘 기업으로서 다양한 활동을 지속하며 재테크 사각지대 해소에 기여하겠다”고 전했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com