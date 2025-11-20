[순천대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 디지털 리터러시 교육용 키오스크와 학교출입 보안 시스템 만드는 ‘바른정보기술’

김상인 바른정보기술 대표



바른정보기술은 정보 취약계층 대상 디지털 리터러시 교육용 키오스크 ‘파파키오스크(PAPA Kiosk)’와 차세대 학교 출입 보안 시스템 ‘스쿨패스(School PASS)’를 개발·공급하고 있으며, 새로운 공공 보안 플랫폼 ‘제로패스(Zero PASS)’도 준비 중인 기업이다. 김상인 대표(45)가 2023년 5월 설립했다.“바른정보기술은 ‘디지털 포용(包容)’을 핵심 아젠다로 삼아, 기술과 인간, 그리고 사회적 공헌을 위한 서비스로부터 지속 가능한 발전을 추구하는 테크(Tech) 기반 개발 기업입니다. 산업 현장의 숨겨진 인사이트를 발굴하고 구체화된 솔루션을 제시해 사용자와 고객사의 니즈에 최적화된 시스템과 하드웨어를 제공하는 것을 목표로 합니다.”대표 아이템은 스쿨패스와 파파키오스크, 신규 개발 중인 제로패스다. 스쿨패스는 방문자의 신원을 네이버, 카카오, PASS, 모바일 신분증 등 모바일 엑세스를 통해 확인하고, 결과를 출입증 라벨로 공표하는 국내 유일한 학교 출입관리 시스템이다.단순히 출입을 통제하는 것을 넘어, 교직원·학생·학부모가 함께 안전을 확인하는 참여형 보안 문화를 만들어 나가고 있다. 파파키오스크는 시니어와 디지털 취약계층을 위해 은행, 영화관, 카페, 항공·기차 예매 등 실생활 무인기기와 동일한 UI/UX를 구현한 교육용 키오스크다. 실습 중심의 교육을 통해 누구나 생활 속 디지털 기술을 쉽게 익힐 수 있도록 돕고 있다.제로패스는 공공기관·군부대 등 보안이 중요한 시설을 위해 개발 중인 차세대 디지털 방명록 시스템이다. 장애인이나 고령자 등 사회적 약자의 접근성을 고려해 음성 출력, 안면 인식, 고대비 화면, 점자 키패드 등의 기능을 갖춘 배리어프리 키오스크다.스쿨패스와 제로패스의 경쟁력은 크게 두 가지로 볼 수 있다. 첫째, 차별화된 인증 방식이다. 단순히 방문 기록을 남기는 수준을 넘어 네이버, 카카오, PASS, 모바일 신분증 등 모바일 엑세스를 통해 신원을 인증하고, 그 결과를 공표(公表)하는 방식을 채택했다. 방문자가 출입증 라벨을 상의에 부착함으로써 멀리서도 쉽게 식별할 수 있어 누구나 자연스럽게 보안 감시의 주체가 되는 참여형 보안 체계를 구현한다. 이러한 방식은 학교는 물론 공공기관 출입관리에서도 새로운 패러다임이 될 것이다.두번째 경쟁력은 특허와 공식 협력 체계이다. ‘신원 인증 공표 방식 전자출입관리시스템’ 특허를 보유하고 있으며, 네이버와 출입증 서비스 계약, KT와 공식 보안인증 라우터 공급 계약을 체결했다. 최근에는 일본RICOH사와 글로벌 시장 진출도 추진 중이다.파파키오스크의 경쟁력은 현실과 동일한 체험 환경에 있다. 은행, 영화관, 카페, 교통권 예매 등 실제 생활 속 키오스크의 화면과 기능을 그대로 구현하고, 실제 기능성 모듈까지 탑재해 학습자가 현실과 똑같은 경험을 할 수 있다. 또한, 업계 최다 수준의 콘텐츠를 갖추고 있어, 디지털 문해 교육을 위한 최상을 학습 경험을 제공할 수 있다.바른정보기술은 B2G 중심의 마케팅 전략을 펼치고 있다. 스쿨패스는 시·도 교육청과 교육부 주도의 시범사업을 통해 2024년부터 전국 학교에 보급하고 있으며, 이를 기반으로 학교 현장에서 기술력과 안정성을 인정받고 있다. 현재 개발 중인 제로패스는 역시 여러 지자체와 협의를 진행하고 있어, 출시와 동시에 시장에 빠르게 안착할 수 있도록 판로를 마련하고 있다.또한 공공기관 조달 시장 경험을 바탕으로 전국 70여 개의 영업 대리점을 확보해, 스쿨패스와 파파키오스크를 안정적으로 납품하고 있으며, 블로그·유튜브·전시회 참가 등 다양한 홍보 활동을 통해 제품 인지도와 신뢰도를 꾸준히 높여가고 있다.창업 후 김 대표는 “무엇보다도 우리 솔루션이 실제 현장에서 안전을 보장하고, 디지털 격차를 해소하는 데 기여하고 있다는 점에서 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“예를 들어, 스쿨패스를 도입한 학교에서 수기대장 대신 디지털 방명록으로 전환되면서, 학생들의 안전이 한층 강화되고 학부모와 교직원 모두의 신뢰가 크게 높아졌습니다. 또한 파파키오스크를 경험한 어르신들이 ‘이제 은행 ATM을 다루거나 카페에 혼자 갈 수 있겠다’고 말해줄 때, 저희 기술이 사회에 긍정적인 변화를 만들어가고 있다는 것을 실감합니다.”바른정보기술은 개발·기술 지원, 연구·소프트웨어 개발, 기획·디자인·마케팅, 경영·영업 지원 등 핵심 역할을 맡은 멤버들로 구성되어 있으며, 이외에도 사외 영업부가 전국 단위에서 활동하며 판로를 개척하고 있다.“멤버들은 모두 IT분야에서 10년 이상의 전문성을 보유하고 있어, 빠른 제품 개발과 안정적인 보급을 통해 꾸준히 성과를 만들어가고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “우리는 국내 시장 확대와 더불어 장기적으로 글로벌 시장 진출을 목표로 하고 있다”며 “스쿨패스는 전국 학교 보급을 더욱 확대하고, 현재 개발 중인 제로패스는 출시와 동시에 공공기관 전용 보안 플랫폼으로 자리매김해, 교육·행정·국방 분야까지 점진적으로 진출할 것”이라고 말했다.“또한 바른정보기술은 학교출입보안시스템 업계 최초로 ‘클라우드 서비스 보안(SaaS CSAP)’ 인증을 앞두고 있으며, B2G 영업의 안정적인 기반을 마련하고, 웹접근성 품질 인증을 통해 장애인 차별이 없는 전자정보 및 서비스 제공에도 선도적으로 대응할 계획입니다. 파파키오스크는 기존의 콘텐츠를 지속해서 업데이트하여, 국내 주요 키오스크를 모두 구현한 일종의 키오스크 백과사전으로 발전시켜 나갈 예정입니다. 궁극적으로는 ‘안전과 포용을 실현하는 대표 무인화 솔루션 기업’으로 성장해 나가는 것이 목표입니다. 축적된 기술력과 협력 네트워크를 기반으로 글로벌 시장에서도 경쟁력을 입증해 나가고자 합니다.”바른정보기술은 올해 순천대학교 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com