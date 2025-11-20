[인천대학교 스타트업 CEO] 임펠러를 활용하여 날개 없는 새로운 개념의 드론을 개발하는 기업 ‘비오케이코퍼레이션’

복성균 비오케이코퍼레이션 대표(인천대학교 2025년 재도전 성공패키지 선정기업)



비오케이코퍼레이션은 임펠러를 활용하여 날개 없는 새로운 개념의 드론을 개발하는 기업이다. 복성균 대표가 2021년 7월에 설립했다.대표 아이템은 임펠러를 활용한 날개 없는 드론이다. 비오케이코퍼레이션의 제품은 임펠러를 사용하여 기존 드론의 가장 취약점인 날개를 없앴다. 이를 통해 비행의 한계를 뛰어넘을 수 있다는 장점을 가지고 있다. 날개로 인한 가시적 위험성을 제거할 수 있고 실제 날개파손, 부딪힘 사고 등 여러가지 안전사고예방에도 큰 장점을 가지고 있다. 기존 드론보다 힘이 좋아서 속도도 빠르고 물건을 들어 올리는 힘(payload) 역시 30% 이상 향상할 수 있다.비오케이코퍼레이션은 현재 개발 단계이고 초기 비행을 마친 상태이기 때문에 아직 마케팅 활동을 하지 못하고 있다. 많은 비행테스트와 드론 완성에 중점을 두고 있다. 복 대표는 “다만 제품 특성상 B2B나 B2G를 목표로 하고 있기 때문에 시연회 개최, 박람회 참가 등을 통하여 홍보해 나갈 예정”이라며 “입찰을 통하여 공공조달 할 수 있도록 준비해 나갈 것”이라고 말했다.복 대표는 과거 어려운 시기도 있었다. 어떻게 실패를 극복했을까. “2014년도까지 방송국에서 조연출을 했습니다. 그러다 영상 촬영 중 드론을 처음 보게 되었고 그 뒤로 드론에 빠져 퇴직 후 드론 영상촬영 업체를 창업해 처음 드론 관련 일을 시작하게 되었습니다. 그러다 드론 산업이 중국에 밀려 있다는걸 알고 중국을 이겨보고자 드론 개발업으로 전환해 드론 개발사업을 시작하였습니다. 그러다 사기를 당해 사업에 큰 어려움을 겪게 되었습니다. 모든 것을 접고 다시 시작해야 했습니다. 사업을 모두 포기하고 귀농이라는 고민도 많이 하게 되었습니다. 하지만 드론에 대한 꿈과 희망을 버릴 수 없어 다시 드론으로 창업하게 되었습니다. 힘든 시간이었지만 할 수 있다는 자신감과 목표가 있었기 때문에 극복할 수 있었습니다."창업 후 복 대표는 “실패 후 다시 시작할 때 어려움이 많았다. 자금도 없고 인력도 없고 사무실도 없었다. 다행히 인천에서 사무실 지원사업과 여러 드론 관련 사업을 진행하고 있어서 어렵지만 다시 시작할 수 있었다”고 말했다.“가장 즐거웠던 시간은 날개 없는 드론을 1차 개발하여 비행테스트 하던 날입니다. 머릿속으로만 그려왔던 드론이 하늘을 날고 있다는 걸 보니 신기하기도 하면서 할 수 있다는 자신감을 가질 수 있었습니다.”앞으로의 계획에 대해 복 대표는 “현재 투자유치에 관심을 가지고 힘을 쓰고 있다”며 “기술적으로는 현재 개발 중인 드론의 기능 고도화와 성능 향상을 통해 산업 영역 즉, 시설 점검, 맵핑, 실내맵핑, 치안, 안전 분야 등에 진출하는 것이 목표”라고 말했다.“또한 기존 드론보다 성능이 월등히 뛰어난 군수용 드론을 개발하는 것을 목표로 잡고 있습니다. 장기적으로는 미래교통에 관심이 있습니다. 날개 없는 드론을 기반으로 한 사람을 수송하거나 개인용 드론(PAV), 도심 항공(UAM) 등을 개발해 드론 산업의 한 영역을 담당하고 싶습니다.”비오케이코퍼레이션은은 인천대학교가 운영하는 재도전 성공패키지 사업에 뽑혔다. 재도전 성공패키지는 재창업을 희망하거나 우수 아이템을 보유한 재창업자에게 정밀진단 컨설팅을 시작으로 사업화 자금과 투자유치, 판로 개척 등 특화 프로그램을 단계별로 밀착 지원해 기업의 생존율을 높이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원한다.“개발 비용에 대한 부담을 줄여 제품의 완성도를 높이는 데 큰 도움을 받고 있습니다. 또한, 여러 프로그램을 통해 많은 사람을 만날 수 있는 기회를 제공해 줘 네트워킹 활동에도 큰 도움을 받고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com