[인천대학교 스타트업 CEO] 러닝 브랜드 및 플랫폼 운영하는 스타트업 ‘우리방식대로’

우리방식대로는 러닝 시장을 혁신하고자 하는 기업으로 러닝과 관련된 다양한 프로젝트를 진행 중이다. 문정기 대표(27)가 2024년 12월에 설립했다.우리방식대로는 러닝시장을 2가지 분야로 혁신하고자 한다. 첫번째 믿을 수 있는 브랜드를 만든다. 러닝 의류부터 다양한 라이프스타일 제품까지 러너라면 믿고 살 수 있는 브랜드, 러닝라이프를 운영하고 있다. 두번째, 러너들에게 필요한 정보를 쉽고 빠르게 제공한다. 현재 인스타그램과 유튜브에서 러닝라이프라는 매거진 채널을 운영하고 있다. 어떻게 러닝을 시작해야 하는지 어떻게 실력을 늘릴 수 있는지 쉽고 정확하게 정보를 제공한다.문 대표는 “우리방식대로의 경쟁력은 1,000% 러너 입장에서 생각한다는 점”이라고 강조했다.“장거리 부상 방지를 위해 마감은 ‘심리스’로, 기록 동기부여에 도움이 되게 브랜드 택은 ‘페이스 차트’로, 오래 사용할 수 있도록 패키지는 ‘리유저블’로, 이처럼 러너라면 당연하다고 할 수 있는 부분들이 모여 러닝라이프 만의 유니크함을 만들어 가고 있습니다.”문 대표는 인스타그램과 유튜브를 통해 제품과 서비스를 홍보하고 있으며, 오프라인 세션을 통해 고객과 만나고 있다. 최근에는 무신사 성수 팝업스토어, 인천 지역 내 단거리 대회로 고객과 직접 만났다.문 대표는 과거 창업에 도전했던 경험이 있다. 실패를 어떻게 극복했을까. “큰 고민을 하지 않고, 다시 도전했습니다. 작은 성공을 이뤄가는 성취에 매료된 것이 극복에 방법이었습니다.”재창업 후 문 대표는 “우리의 제품과 서비스를 사용하는 사람들을 보면 행복감을 느낀다”며 “우리가 만든 것들이 유저의 삶을 개선하고, 도움을 준다는 것에 보람을 느끼고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 문 대표는 “2년 안에 매출 100억원, APP 월간 이용자 50만명를 목표로 잡고 있다”며 “러닝하면 떠오르는 대한민국을 넘어 글로벌로 향하는 대표 브랜드가 되고 싶다”고 말했다.우리방식대로는 콘텐츠 1명, 마케팅 1명, 물류 1명, 개발 1명, 디자인 1명 문 포함 총 6명으로 구성돼 있다.우리방식대로는 인천대학교가 운영하는 재도전 성공패키지 사업에 뽑혔다. 재도전 성공패키지는 재창업을 희망하거나 우수 아이템을 보유한 재창업자에게 정밀진단 컨설팅을 시작으로 사업화 자금과 투자유치, 판로개척 등 특화프로그램을 단계별로 밀착 지원해 기업의 생존율을 높이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com