[인천대학교 스타트업 CEO] 방역 테크 및 특수시설 방역 서비스 제공하는 스타트업 ‘코덱소’

임종혁 코덱소 대표(인천대학교 2025년 재도전 성공패키지 선정기업)



-눈에 보이는 해충부터 눈에 보이지 않는 세균 바이러스까지 전문 방역 서비스를 제공

-디지털 해충 모니터링 장비 ‘페스트링크’와 인공지능이 결합 된 해충 모니터링 소프트웨어 ‘코덱소 피엠피’ 제공

코덱소는 병원 수술실, 산후조리원 신생아실, 동물병원 등 면역 저하 생명체가 있는 시설 내에서 눈에 보이는 해충부터 눈에 보이지 않는 세균 바이러스까지 전문 방역 서비스를 제공하는 기업이다. 임종혁 대표가 2024년 3월에 설립했다.임 대표는 고려대학교에서 생명공학 및 임상병리학을 전공하고, 연세대학교 일반대학원 제약산업협동과정을 수료했다. “창업하기 이전에 14년간 바이오제약 산업에 종사했습니다. SK, 한미약품, 그리고 셀트리온에서 근무하면서 의약품 생산, 개발, 허가, 라이센싱 등 다양한 직무를 수행하였습니다. 그리고 마지막 회사였던 셀트리온에서 무균시설 관리를 담당하였습니다. 공공기관(보건복지부, 지방 공공기관 감염병관리과)으로부터 요청받아 의료종사자부터 방역 담당자까지 전문 방역 교육을 제공하고 있습니다. 현재 특수시설 전문 방역 서비스 회사에서 인공지능이 결합한 디지털 방역 장비 ‘페스트링크’ 제조 및 소프트웨어 ‘코덱소 피엠피’ 개발 회사로 도약하기 위해 준비 중입니다.”대표 아이템은 디지털 해충 모니터링 장비 ‘페스트링크’와 인공지능이 결합 된 해충 모니터링 소프트웨어 ‘코덱소 피엠피’다. 페스트링크는 시설 내 해충이 존재할 경우, 이를 포획하고 포획된 이미지 데이터를 저희 소프트웨어로 전송하는 기능을 가지고 있다. 낮이든 밤이든 조도를 조절하여 해충 이미지 데이터(data)를 전송하고 실내 온습도를 측정하여 해충의 번식 시기를 미리 대비할 수 있도록 디지털 센싱 디바이스다.코덱소 피엠피는 페스트링크에서 전송된 데이타를 인공지능이 자동으로 분석하여 해충 트렌드를 분석하고 방제 효과가 있는지를 평가하며, 향후 방제 계획까지 세워주는 해충 방제 인공지능 소프트웨어다.인공지능과 디지털 센싱이 결합된 코덱소 페스트링크와 피엠피는 주요 산업 시설내 해충 발생 여부와 확산 방지를 조기에 대응할 수 있는 최첨단 방제 장비다. 국내 최초로 개발된 해충 방제 장비로서 주요 타겟 시장은 반도체 공장·바이오제약사 클린룸, 병원 수술실 등 특수 관리 구역이다.”추가로 코덱소는 방역 전문기업으로써 국내 프리미엄 시설이나, 하이엔드 고객층에서 방제 전문 서비스를 의뢰받고 있다. 코덱소의 프리미엄 방제 서비스는 향후 코덱소 페스트링크와 코덱소 피엠피와 결합할 예정이다.“국내 주요 타겟시설에서 실증 테스트를 현재 계획 중입니다. 코덱소에서 현재 관리하고 있는 제약회사, 동물병원, 산후조리원 신생아실, 상업시설(음식점, 숙박시설)에서 실증테스트를 거친 후 데이터를 수집하여 국내 주요 전시회와 학회, 그리고 해외 전시회와 학회에서 선보일 예정입니다. 올해 11월 글로벌 다국적 회사와 중요한 미팅도 진행할 계획입니다. 이미 지난 3년간 교류해온 기업으로, 제품에 대한 공동개발 및 투자를 논의할 예정입니다. 대량 생산 자본금을 확보한 후 26년 생산 및 마케팅을 통해 국내 시장에 우선 진입할 계획입니다.”임 대표는 과거에 창업에 도전한 경험이 있다. 어떻게 실패를 극복했을까. “첫 사업은 병원 감염관리 컨설팅과 교육사업이었습니다. 그러나 창업을 한 시기가 코로나 때 창업하였습니다. 이로 인해 시설 내 출입이 매우 어려웠던 시기였습니다. 무엇보다 컨설팅과 교육으로 시작했습니다. 이 과정에서 코덱소에게 환경 감염관리 전문 서비스(소독)를 받고 싶다는 피드백을 받았습니다. 그래서 재창업을 통해 이제는 헬스케어시설 뿐만 아니라 다양한 상업시설에 방역서비스를 제공하고 있고 꾸준한 매출을 발생시키고 있습니다."재창업 후 임 대표는 “여러 공공기관에서 강연 요청을 받아 전국을 돌아다니며 법정 의무교육을 제공하고 있다”며 “내가 지난 회사 생활을 통해 쌓아온 전문성을 다양한 곳에 쓰임을 받고 경험과 지식을 나눌 수 있어 보람을 느낀다”고 말했다.“현재 한국방역협회 인천지회 사무국장을 맡으며 지역사회에 방역 봉사활동과 다양한 시설 관리자를 대상으로 말라리아 등 전염병 매개체 해충 방제 교육도 제공하고 있습니다. 내 전문성과 경험을 많은 사람들에게 공유하고 유용하게 쓰임을 받을 수 있다는 것에서 보람을 느낍니다. 최근 들어서 국내 HIGH-END 상업시설이나 다국적 제약회사, 그리고 국내 TOP 5 대형 병원에서 코덱소에게 연락을 주고 있습니다. 시장에서 프리미엄 방역 서비스 회사로서 평가를 점점 받고 있다는 생각이 들어 매우 뿌듯합니다.”코덱소는 임 대표 외에 핵심 멤버 2명으로 구성돼 있다. 연세대학교 보건대학원에서 국제 보건학 석사를 졸업한 이사는 주로 학술마케팅을 담당하고 있으며, 스포츠 산업 마케팅으로 전문 경력을 쌓아온 팀장은 경우 현장 방역 교육, 현장 지원 및 온라인 마케팅을 담당하고 있다. 그리고 현장 방역원들은 정규직과 프리랜서로 고용해서 사업을 운영하고 있다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “다국적 회사의 미국 대표를 한국에서 만나 투자 유치를 목표로 하고 있다”며 “첫 투자 유치 성공 후 양사 간의 공동개발을 통해 제품을 각 주요시설에 실증 테스트를 진행할 예정”이라고 말했다.“내년에는 대량 생산을 하고 대대적인 마케팅을 하며 다양한 국내외 학술 전시회와 박람회에 참가할 예정입니다. 그리고 연사 활동을 지속적으로 해서 대한민국 방역 테크 회사 1등으로 우선 만드는 것이 목표입니다.”코덱소는 인천대학교가 운영하는 재도전 성공패키지 사업에 뽑혔다. 재도전 성공패키지는 재창업을 희망하거나 우수 아이템을 보유한 재창업자에게 정밀진단 컨설팅을 시작으로 사업화 자금과 투자유치, 판로개척 등 특화프로그램을 단계별로 밀착 지원해 기업의 생존율을 높이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원한다.“제품 개발 초기부터 다양한 분야의 전문가들을 연결해 줘 제품 개발을 하는데 도움받고 있습니다. 제품 개발 측면에서는 인천대학교 임베디드 시스템 공학과 교수님에게 의뢰해 자사가 갖고 있는 기술적인 고민을 해결해 줬습니다. 그리고 제품을 생산 후 판매하기 위해서 조달청 등 공공시장 진출을 위해 받아야 할 인증 컨설팅을 KTR기관과 연결해 줬습니다. 덕분에 비용 효과적으로 전자기기 제품 인증과 관련된 최소한 어떤 것을 준비해야 하는지 알 수 있게 되었습니다. 마지막으로 조달청 등 공공시장 진출을 위해 어떤 것들을 준비해야 하는지, 그리고 어떤 시장에 진입해야 빨리, 성공적으로 진입할 수 있는지를 평가받을 수 있었습니다. 무엇보다 인천대학교 창업지원단이 재창업가들의 성공을 진심으로 지원하고 있다는 점을 느낄 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com