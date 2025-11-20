[인천대학교 스타트업 CEO] 자연의 가장 깨끗한 원료를 바탕으로 지속가능한 K-뷰티 선보이는 ‘클리너스트’

이다은 클리너스트 대표(인천대학교 2025년 재도전 성공패키지 선정기업)



클리너스트는 독창적인 K-뷰티제품을 통해 지루하기만 했던 소비자들의 스킨케어링(Skincaring) 시간을 가장 즐거운 시간으로 바꾸는 것을 목적으로 설립된 기업이다. 이다은 대표가 2024년 2월에 설립했다.“Hi, Clean and Sustainable Beauty! Good-Bye, Boring Skincare! 자연의 가장 깨끗한 원료를 바탕으로 지속 가능한 K-뷰티를 선보이는 클리너스트(CLEANEST)입니다. 클리너스트는 당사만의 독창적인 K-뷰티제품을 통해 지루하기만 했던 소비자들의 스킨케어링(Skincaring) 시간을 가장 즐거운 시간으로 바꾸는 것을 목적으로 설립된 기업입니다.”대표 아이템은 쥬시랩(JUICY LAB)이라는 클린 비건 뷰티브랜드다. “안타깝게도 현재 K-뷰티업계는 천편일률적인 제품들이 많고 이에 따라 소비자들은 점점 이러한 제품에 흥미를 잃어가고 있습니다. 동시에 스킨케어링이라는 행위에 지루함과 따분함을 느끼고 있습니다. 그러나, 대부분의 사람은 하루에 최소 5분 이상 그리고 70살을 산다고 하면 2,100시간 이상을 스킨케어를 위해 시간을 사용합니다. 스킨케어에 이만큼의 시간을 써야 한다면 그 순간을 지루한 순간으로 만드는 것이 아닌 즐겁고 재미있는 순간으로 만들고 싶습니다. 쥬시랩만의 독창적이고 재미있는 K-뷰티 제품을 통해 소비자에게 즐거운 스킨 케어링 시간을 선사하고 싶습니다.”클리너스트의 경쟁력은 ‘재미’, ’지속가능성’, ’기능’ 3가지 단어로 표현할 수 있다. 첫번째로 재미를 꼽은 이유는 클리너스트의 제품은 시중에서 한 번도 본 적 없는 독창성을 가진 제품들이 많다는 것이다. 대표적인 예가 국내 최초 얼려 쓰는 쿨링 아이스크림 클렌징폼인 쥬시랩의 ‘굿바이 세범 망고 아이스크림 클렌저’다.두번째로 지속가능성을 꼽은 이유는 클리너스트의 모든 제품에 지속가능성을 더하기 때문이다. 버려지는 크랜베리 유박 원료와 수분리라벨을 활용한 쥬시랩의 ‘튼튼 마이크로 바이옴 장벽 로션’이 해당 제품이다. 이 대표는 “마지막 경쟁력으로 제품만의 독보적인 기능을 바탕으로 소비자분들의 재구매를 유도하고 있다”고 말했다.클리너스트는 B2C 채널을 통해 국내 마케팅에 집중하고 있다. 인도네시아 시장을 시작으로 수출도 시작했으며 미얀마 식약처 인증도 획득했다. 최근에는 호주와 독점 유통 계약을 논의 중이다.이 대표는 과거 창업에 도전했던 경험을 가지고 있다. 어떻게 재도전하게 됐을까. “과거에 렌탈 스튜디오를 잠깐 운영했습니다. 이를 통해서 대표가 되기에는 부족한 부분들이 많다고 느꼈습니다. 이를 극복하기 위해서 다시 직장인으로 오랜 기간 일을 했습니다. 해외영업팀이었지만 회계팀 등 다양한 부서와 같이 일하고 소통하면서 업무를 익혔습니다. 그런 경험이 재창업에 도움을 줬습니다.”이 대표는 재창업 후 “자식 같은 화장품들이 소비자들에게 사랑받는 걸 볼 때 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단순한 화장품 브랜드에서 벗어나 디바이스형 화장품 브랜드로의 에스컬레이팅(escalating)을 준비하고 있다”며 “비싼 가격 때문에 뷰티 디바이스에 엄두를 못 냈던 사람들을 위해 저가형 디바이스 화장품 시장을 개척해 보고 싶다”고 말했다.클리너스트는 인천대학교가 운영하는 재도전 성공패키지 사업에 뽑혔다. 재도전 성공패키지는 재창업을 희망하거나 우수 아이템을 보유한 재창업자에게 정밀진단 컨설팅을 시작으로 사업화 자금과 투자유치, 판로개척 등 특화프로그램을 단계별로 밀착 지원해 기업의 생존율을 높이고 안정적으로 성장할 수 있도록 지원한다.“또래의 친구들 사이에서 사업을 하는 사람은 제가 유일합니다. 그렇다 보니 경영에 관련된 조언을 구할 곳이 많지 않았습니다. 인천대 재도 전성공패키지를 통해서 많은 멘토링을 받았습니다. 멘토링을 통해 저에게 부족했던 경영에 대한 지식을 채울 수 있었습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com