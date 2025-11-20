강동구 인천대학교 산학협력단/창업지원단 단장, “올해 ‘재도전 성공패키지 사업’ 주관기관 선정, 1호 펀드를 결성해 투자와 회수까지 이어지는 선순환 구조 실현”

-‘재도전 성공패키지’, 실패 경험이 있는 창업자들의 재도전을 체계적으로 지원

인천대학교 창업지원단은 2011년 창업선도대학육성사업을 시작으로 현재까지 창업지원사업을 운영하며 국내 최고수준의 창업지원 역량과 조직을 보유하고 있다. 특히 창업지원기관으로서의 우수성을 인정받아 중소벤처기업부장관상, 교육부장관상을 수상하였으며, 전국 창업부문 대학평가에 있어서도 상위권에 꾸준히 진입하며 자타공인 스타트업 메카로서의 위상을 갖추고 있다.인천대학교 산학협력단과 창업지원단 단장을 동시에 맡고 있는 강동구 단장은 "단순한 Accelerator나 Incubator가 아닌 A to Z 창업 플랫폼(Startup Platform)을 지향한다"며 "사실상 거의 모든 지원기능을 정교한 단일 시스템에서 운영하며 극초기의 아이디어 단계부터 서비스 활성화까지 전체 과정에서의 전 방위적인 지원을 하고 있다"고 말했다. 지난 11월 5일 인천 연수구 인천대학교에서 강 단장을 만났다. State University, Tallahassee, USA(2005)“창업지원단은 단계별 창업지원체계 구축을 위하여 다양한 지원사업을 운영하고 있습니다. 중소벤처기업부 사업으로 재도전성공패키지, 예비창업패키지, 신사업창업사관학교, BI특화지원사업을 운영하고 있으며, 문화체육관광부 사업으로 스포츠산업 예비초기창업지원사업, 과학기술정통부 사업으로 이노폴리스캠퍼스를 진행하고 있습니다. 이외에도 인천광역시 사업으로 인천시 스포츠창업지원실 운영사업, 청년소셜벤처기업육성사업, 인천광역시 창업보육사업, 스타트업파크 스케일업 챌린지랩, 블록체인칼리지 등을 운영합니다. 인천항만공사 창업지원사업, IN소셜캠퍼스육성사업과 스타트업칼리지도 인천대학교 창업지원단의 대표 운영 사업입니다.”“인천대학교 창업지원단에게 2025년은 의미 있는 전환점이 되는 한 해입니다. 무엇보다 두 가지 큰 이슈를 꼽을 수 있습니다. 첫째는 중소벤처기업부 ‘재도전성공패키지 사업’ 주관기관 선정입니다. 정부지원금 23억 원 규모로, 실패 경험이 있는 (예비)창업자들의 재도전을 체계적으로 지원하는 사업입니다. 이를 통해 인천대학교가 전국 단위의 재도전 창업 허브로 자리매김하게 되었습니다. 둘째는 인천대학교 창업지원단의 자회사인 아이엔유파트너스(주)가 1호 펀드를 결성했다는 점입니다. 이는 대학이 단순히 창업을 ‘교육’하고 ‘보육’하는 단계를 넘어, 직접 투자와 회수까지 이어지는 선순환 구조를 실현했다는 의미가 있습니다. 아이엔유파트너스(주)는 앞으로 대학 내 창업지원사업을 통해 육성한 창업기업의 성장을 위하여 창업기업의 단계별 맞춤형 투자모델을 만들어갈 계획입니다.”“재도전성공패키지는 중소벤처기업부가 주관하는 사업으로 폐업 이력이 있는 예비창업자 또는 7년 미만 기업을 대상으로 합니다. 창업 실패를 ‘끝’이 아닌 새로운 시작의 기회로 전환하기 위해 사업 실패 원인 진단부터 아이템 검증, 멘토링, 사업화 자금 지원, 투자 연계까지 재창업의 전 과정을 체계적으로 지원하고 있습니다. 2025년 현재, 본 사업은 전국 7개 기관(일반형 6개, 특화형 1개)이 운영 중에 있으며, 이 중 수도권에서는 단 2개 기관이 주관기관으로 운영되고 있습니다. 인천대학교 창업지원단은 그 중 한 곳으로, 수도권 내 재도전 창업의 거점 역할을 담당하고 있습니다.”“인천대학교는 2017년 스포츠산업 창업지원센터를 설립, 스포츠산업 창업아이템 발굴 및 사업화를 위한 체계적인 교육 및 보육 프로그램을 9년 째 운영하고 있습니다. 창업도약센터를 거쳐, 예비초기창업지원센터는 지난 8년 동안 실적으로는 총 111개 기업 보육, 총 매출액 62,000백만원, 일자리 창출 568명, 투자유치 15,421백만원의 성과를 달성하였습니다. 스포츠산업창업기업 지원을 위해 2022년에는 인천 서구 아시아드 주 경기장 내의 공간을 활용한 ‘인천시스포츠산업창업지원실’을 개소, 스포츠산업 예비창업자 또는 창업 7년 미만 기업의 사업화 지원과 네트워킹을 지원하고 있습니다. 인천시 스포츠산업창업지원실 개소를 통해 ‘스포츠산업 창업지원사업’에 선정된 기업의 사무공간 제공 및 지속 성장을 위한 인프라를 지원하고 있습니다. 해당 사업은 지속적인 투자 유치 및 일자리 창출효과, 정부 및 지자체의 안정적 재원 지원을 통해 기술 창업 생태계 조성과 지역 산업 고도화, 글로벌 진출의 기반을 마련할 수 있는 종합적인 창업 성장 플랫폼으로 자리 잡았습니다.”“인천대학교 창업지원단의 가장 큰 강점은 ‘사람’과 ‘네트워크’입니다. 우선 27명의 전담인력이 창업기업을 밀착 지원하고 있으며, 이 중 10년 이상 창업지원 경력을 가진 전문가가 8명 이상, 대부분이 5년 이상 창업지원 경력을 가진 인력으로 구성되어 있습니다. 단순 행정지원에 그치지 않고, 기업의 니즈를 세밀하게 파악해 맞춤형 멘토 매칭과 후속사업 연계까지 이어질 수 있도록 체계적으로 지원합니다. 특히 인천대의 후속사업 연계율이 50% 이상에 달할 정도로, 조직이 안정적이면서도 실행력이 강한 것이 특징입니다. 또 하나의 강점은 오랜 기간 축적된 풍부한 가족기업 네트워크입니다. 다년간 창업지원사업을 통해 형성된 선배 창업기업들과의 관계는 신규 창업기업에게 든든한 자산이 되고 있습니다. 정기적인 네트워킹 세션을 통해 기업 간 교류를 활성화하고, 투자유치 전략, TIPS 선정 노하우, CES 혁신상 수상 경험 등 실질적인 정보를 공유함으로써 창업기업의 성장 속도를 높이고 있습니다. 결국 우리대학 창업지원단은 행정 중심의 지원조직을 넘어, 창업기업과 함께 성장하는 전문조직으로 자리 잡고 있다고 생각합니다.”“재도전성공패키지의 선정 절차는 중소벤처기업부와 창업진흥원에서 제공하는 평가 가이드에 따라 진행됩니다. 기본적으로는 서류 접수 후 서류 평가, 이어서 발표 평가 순으로 공정하게 진행되고 있습니다. 다만, 경쟁률과 관련된 구체적인 수치는 내부 자료로, 별도로 공개되지는 않습니다.스포츠산업 예비초기창업지원사업의 선정 절차는 서울올림픽기념국민체육진흥공단에서 제공하는 지침에 따라 진행하고 있습니다. 서류 접수 후 서류평가 및 요건검토를 진행, 이후 발표평가를 통해 선정평가를 진행하고 있습니다. 단순히 아이디어의 참신성만 보는 것이 아닌 실행력과 성장 가능성, 투자 연계성을 고려하여 평가하고 있습니다. 스포츠에 특화한 창업지원사업이다 보니 경쟁률이 해를 거듭할수록 높아지고 있어 더욱더 공정한 평가를 진행하고 있습니다.”“재도전성공패키지에서는 ‘Bridge to Global’이라는 글로벌 진출지원 프로그램을 운영하고 있습니다. 이 프로그램은 글로벌 시장 진출을 희망하는 창업기업을 대상으로, 현지 시장 확장과 파트너십 구축, 그리고 글로벌 역량 강화를 목표로 설계된 맞춤형 커스터마이징 프로그램입니다. 먼저, 참여기업의 글로벌 진출 수준과 목표를 진단하는 온보딩 서베이를 통해 기업별 성장 방향을 구체화합니다. 이후 글로벌 부트캠프를 통해 시장세분화, 경쟁사 분석, 해외 피칭 스토리텔링 등 실무 중심의 교육을 제공합니다. 또, 글로벌 멘토단의 1:1 맞춤형 멘토링을 통해 기업이 실제로 부딪히는 문제를 함께 해결하며, 현지 투자자나 비즈니스 파트너와의 비즈니스 매칭까지 이어집니다. 이를 통해 기업들이 예비 또는 재도전 단계에서부터 글로벌 시장 진출 전략을 명확히 설정하고, 실질적인 네트워크를 확보할 수 있도록 지원하고 있습니다. 스포츠산업의 경우 시장에 맞는 제품·서비스를 현지화 할 수 있는 전략을 수립하여 실증 지원 및 테스트 베드를 구축하는데 도움을 드리고 있습니다. 국내 최대 스포츠산업 전시회인 SPOEX(서울국제스포츠산업박랍회) 등 국내외 전시회 참가를 통해 글로벌 바이어와의 접점을 마련하기도 합니다. 기술 검증, 현지화, 판로 개척, 투자 유치까지 이어지는 단계별 글로벌 스케일업 로드맵을 구축하고 있습니다.”“우리 대학의 가장 큰 강점 프로그램 중에 하나는 기업의 성장단계에 맞춰 단계별로 운영되는 투자유치 프로그램입니다. ‘Buildup Demoday’에서는 투자 이해와 전략 수립을 위한 교육 및 멘토링을 지원하고, ‘Jumpup Demoday’에서는 IR Deck 제작과 피칭 역량 강화를 중심으로 실전 준비를 돕습니다. 마지막 단계인 ‘Flyup Demoday’에서는 실제 투자자 앞에서 IR을 진행하며, 실질적인 투자 연계 기회를 제공합니다.특히, 이번 재도전성공패키지 Flyup Demoday에서는 3건의 실제 투자로 이어지는 성과를 거두며, 프로그램의 실효성을 입증했습니다. 또한, 투자뿐 아니라 판로개척을 위해 지역 유관기관 및 민간 파트너와의 협업을 확대해, 우수기업이 국내외 시장에서 빠르게 자리 잡을 수 있도록 지원하고 있습니다.스포츠산업의 경우 기업별 맞춤형 보육프로그램을 통해 투자유치와 판로 개척에 도움을 주고 있습니다. 데모데이를 준비하기 위한 피치덱 제작과 피칭 스킬 역량 강화를 위한 프로그램 운영 및 기업 홍보 동영상 제작, 기업의 지식재산권 확보 전략 등을 지원하고 있습니다.”“인천대학교는 학생 창업 수 전국 1등인 대학입니다. 다양한 창업 교육 프로그램을 통해 학생들의 창업을 활성화하고 있습니다. 학생 창업팀이 CES에서 혁신상을 받기도 했습니다. 대학 내에서 다양한 창업 공간도 제공되어 있습니다. 이처럼 인천대학교는 창업 분야의 양적인 성장을 많이 이뤘다고 생각합니다. 이제는 질적인 부분에서 좀 더 고도화가 필요합니다. 이를 위해 차세대 유니콘 기업과 아기 유니콘 기업 10곳을 육성하는 것이 목표입니다. 인천대학교가 위치한 송도에는 유타대학, 뉴욕 주립대학교와 같은 글로벌 대학 캠퍼스가 위치해 있습니다. 이들 대학과의 연계로 인천에서 창업한 기업들이 미국이나 유럽으로 나갈 수 있는 교두보 역할을 하는 것도 하나의 목표입니다. 또 한 가지, 창업중심대학 사업 도전에 학교 전체의 역량을 투입할 예정입니다."