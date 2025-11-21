사진=브니엘비전스쿨 제공

브니엘비전스쿨(대표 한영오)은 2026년도 신입생 및 편입생을 수시 모집한다. 초등학교 1학년부터 고등학교 1학년까지 지원 가능하다.학교는 숙식형으로 운영되며, 평택 지역 유일의 숙식형 기독 대안교육기관이다. 경기도 교육청에 정식 등록된 대안교육기관으로, 교육청의 승인을 받아 운영되고 있다. 소수 정예 교육 시스템 하에 초등, 중등, 고등학교 조기졸업 검정고시반을 운영하며, 전원 대학 진학을 목표로 맞춤형 코칭 교육을 실시한다.브니엘비전스쿨의 특징 중 하나는 기독교적 세계관을 바탕으로 한 교육이다. 넓은 시야를 가진 창의적인 글로벌 인재 양성을 목표로 해외봉사, 하브루타 훈련, FC축구단, 국제태권도시범단 운영, 테니스 취미반, 클래식 악기 레슨, 미술 창작활동, 영어회화·토익·토플 스터디, 영상제작활동, 속독훈련, 독서훈련 등 학생들이 다양한 경험을 쌓을 수 있는 여러 체험활동 프로그램을 제공한다.또한 학생들을 위한 내면 치유 프로그램도 제공된다. 닫힌 마음이 공동체 안에서 열리고, 새로운 마음과 비전을 가질 수 있도록 도우며 전인격적 교육의 철학을 더욱 공고화하고 있다.학교 측은 “일반적인 교육과 달리 지식 전달보다는 지혜 교육을, 성과 중심이 아닌 과정 중심의 학습을 지향한다”며 “공동체 생활을 통해 마음의 문을 열어가고, 특별히 마음의 아픔을 겪은 학생들의 경우 내적 회복이 이뤄질 수 있도록 세심하게 돌보며 새로운 꿈과 가능성을 발견하도록 힘쓰고 있다”고 설명했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com