사진=롯데벤처스 제공

롯데그룹의 기업주도형 벤처캐피탈(CVC)인 롯데벤처스에서 L-CAMP(이하 엘캠프) 13기, 미래식단(미래식: 단, The Food Changers) 5기 스타트업의 기업 소개와 성과 공유, 투자유치를 도모하기 위한 ‘프라이빗 데모데이’가 19일 진행됐다고 21일 밝혔다.서울 잠실 롯데시네마 월드타워점에서 진행된 데모데이는 투자사(VC/CVC), 롯데 그룹사 등 업계 관계자 150여명이 참석해 전사차원에서 성과를 공유하며, 후속 협업과 투자 유치의 장을 마련함으로써 롯데벤처스와 스타트업간 지속 가능한 성장 파트너십 구축을 지원하기 위해 비공개로 진행됐다.엘캠프와 미래식단은 롯데벤처스의 대표적인 오픈이노베이션 프로그램으로, 기업별 전담 투자심사역이 배정되어 스타트업과 롯데그룹 계열사간 오픈이노베이션 및 비즈니스 성장을 위한 밀착 지원을 제공한다. 올해는 특히, 프로그램 모집 단계부터 그룹사와의 협업, 실행 중심의 PoC를 핵심 목표로 설정하고 설계되었으며, 롯데그룹 계열사와의 기술개발, 협업 및 공동 사업화 모델까지 도모할 수 있는 잠재력 있는 스타트업들이 최종 선발되어, 이를 통해 실질적인 연계 성과들이 다수 창출되었다.올해 선발된 엘캠프 13기 기업은 총 6개사로 ▲타이디비(AI 브랜딩 자동화 솔루션) ▲오믈렛(산업의 복잡한 의사결정을 AI로 혁신하는 산업형 AI 플랫폼) ▲에이닷큐어(심부전 퇴원 환자 대상 AI 음성 분석 기반 심부전 중증도 예측 솔루션) ▲에스옴니(AI 기반 토탈 슬립케어 솔루션) ▲오픈포맷(D2C 리퍼럴 마케팅 서비스) ▲조벡스(농업 데이터 분석 및 종자 추천 솔루션)가 참여했다.미래식단 5기는 총 4개사로 ▲에이비비알(업사이클링 기반 빈리스 커피 개발) ▲로맨시브(차별화된 맞춤형 수면식품 솔루션) ▲나누(일회용 플라스틱 대체 친환경 펄프 용기 및 패키징 솔루션) ▲매월매주(AI 기반 브랜드 IP 기반 주류 PB 원스톱 솔루션) 데모데이 피칭이 진행되었다.엘캠프 13기, 미래식단 5기 프로그램에는 롯데웰푸드, 롯데중앙연구소, 롯데호텔, 롯데홈쇼핑, 롯데마트, 롯데면세점, 롯데백화점, 코리아세븐, 롯데GRS, 롯데건설, 롯데멤버스, 롯데글로벌로지스, 대홍기획 등 총 14개 계열사 담당자들이 전담 멘토로 참여해 총 18건의 스타트업 PoC 과제가 진행된 성과가 발생했으며 선발기업들에겐 법무, 재무, HR, PR 등 프라이빗 오피스아워를 통한 실질적인 상담 진행, 농식품창업박람회 AFPRO 2025 전시 참여를 통해 대중들에게 브랜드를 소개하는 기회를 마련했다.프로그램은 창업진흥원, 한국농업기술진흥원, 에이씨엔디씨 파트너들과 함께 운영되었다.대표적인 성과로 엘캠프 선발기업인 타이디비(대표 장종화)는 대홍기획과 PoC를 통해 SMB(Small and Medium-Sized Businesses)를 위한 자동화 마케팅 솔루션 통합 모델을 개발해 12월 론칭을 목표로 하고 있으며, 미래식단에 선발된 로맨시브(대표 이수현)는 롯데호텔 서울, 롯데백화점, 롯데면세점, 코리아세븐 등 가장 많은 그룹사와 제품 공급 및 입점, 계약체결 등 가장 많은 그룹사와 PoC를 수행한 기업이 되었다.롯데벤처스 김승욱 대표는 “롯데벤처스는 창업가에 대한 존중을 기반으로, 투자 수익 관점에만 머물지 않고 실제 사업 현장에서 함께 성과를 만들어 내겠다” 라며 “스타트업과 롯데 그룹이 함께 혁신하는 세상을 만들어가기 위해 최선을 다하겠다” 라고 포부를 밝혔다.한편 롯데는 지난 6일 임직원 아이디어로 미래주도기업 육성하는 통합사내벤처 프로그인 ‘롯데 유니콘 밸리’를 출범했다. 내년에도 롯데그룹의 스타트업 육성 기조는 더욱 확장될 계획으로 앞으로의 귀추가 주목된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com