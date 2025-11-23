[광운대학교 2025 아이디어 사업화 지원사업 CEO] 스포츠 멘탈관리 플랫폼 ‘윈코치’ 개발한 스타트업 ‘윈윈 스포츠 컴퍼니’

장순범 윈윈 스포츠 컴퍼니 이사



윈윈 스포츠 컴퍼니는 스포츠 선수에게 AI 기반의 멘탈 케어와 루틴을 피드백 해주는 솔루션 ‘윈코치(WeenCoach)’를 제공하는 기업이다. 정종선(Jung Jong Seon) 대표(25)가 2025년 2월에 설립했다.장순범 윈윈 스포츠 컴퍼니 이사(24)는 윈윈 스포츠 컴퍼니 공동기획자로 광운대학교 산업심리학과 코칭심리학을 전공하며, 사람들에게 실질적인 도움을 주고 사회적으로 가치 있는 방향을 꾸준히 고민해왔다.“대학 시절 아이스하키 중앙동아리 부주장으로 활동하며 비인기 종목 선수들이 겪는 어려움을 가까이에서 경험했고, 이후 윈윈 스포츠 컴퍼니 팀원으로 다양한 종목의 엘리트 선수들을 지원하며 멘탈 코치로 활동했습니다. 선수들과 직접 소통하는 과정에서 많은 선수들이 멘탈 관리와 루틴 설계에 취약하다는 점을 확인했습니다. 이러한 경험을 토대로 AI 기반의 멘탈 케어 및 루틴 피드백 솔루션 ‘윈코치’를 기획하고 개발하게 되었습니다.”윈코치는 루틴과 감정을 함께 관리하는 스포츠 멘탈 플랫폼이다. “운동선수에게 있어 훈련 루틴과 멘탈 컨디션은 성과에 직결되는 요소지만, 지금까지는 이 두 영역을 하나의 흐름으로 연결한 솔루션이 없었습니다. 윈코치는 바로 이 문제를 해결합니다.”핵심 기능은 4단계 루틴–감정 통합 구조로, 1단계는 일지를 기반으로 감정을 분석한다. 선수가 훈련, 감정, 경기에 대해 일지를 기록하면, AI가 패턴을 분석해 루틴 무너짐, 감정 곡선 이상 등을 탐지하고 정서 회복 루틴이 필요한 시점을 자동으로 감지한다. 2단계는 AI 기반 맞춤 피드백이다. 감정 상태를 인식하면 회복 루틴을 제안하고, 루틴 실행이 어려운 시점에 필요한 회복 루틴을 제안하여 혼자서도 멘탈을 회복할 수 있도록 돕는다. 3단계는 전문가 및 멘탈 콘텐츠 연동 기능이다. 기존 AI 피드백 외에도, 챗봇 기능, 스포츠 멘탈 코칭 연결 기능, 명언 등 멘탈 회복을 위한 콘텐츠를 루틴-감정 기록 기반으로 자동 추천한다. 대면 또는 비대면 멘탈 코칭으로 확장도 가능하다. 4단계는 스포츠인 전용 멘탈 커뮤니티로, 선수들끼리 슬럼프 경험, 경기 후 감정 공유 등 정서적 소속감을 형성할 수 있는 비공개형 커뮤니티다. 감정 회복 루프와 사회적 유대감을 모두 설계한 구조다.장 이사는 “윈코치는 스포츠인을 위한 맞춤형 멘탈관리 플랫폼으로, 단순한 기록이나 상담 중심의 기존 서비스와는 뚜렷하게 차별화된 구조를 가지고 있다”고 강조했다.첫 번째 경쟁력은 스포츠 특화 설계다. 윈코치는 실제 운동선수들의 루틴과 정서 사이의 상관관계를 기반으로 설계되었으며, 스포츠 현장에서 관찰된 멘탈 이슈에 대한 해결책을 디지털로 구현한 것이 핵심이다. 기존 심리·멘탈 케어 앱들이 일반인 대상이거나 오프라인 상담에 한정되어 있는 반면, 윈코치는 스포츠인에 최적화된 멘탈 코칭 구조를 갖추고 있다.두 번째는 감정일지와 루틴 기록을 통합한 구조다. 많은 앱이 감정 기록만 제공하거나, 루틴 추천만 단독으로 제공하는 것에 그치는 반면, 윈코치는 두 요소를 연결함으로써 사용자 스스로 자신의 상태를 인식하고 개선하는 흐름을 경험할 수 있도록 설계되어 있다.세 번째는 AI 기반 맞춤 피드백 시스템이다. 사용자의 입력 데이터를 분석해 개인에게 맞는 루틴을 추천하고, 챗봇을 통해 동기를 부여하며 반복 수행을 유도한다. 단순 기록에 그치는 것이 아니라, 실행을 돕는 피드백까지 연결된 구조가 강점이다. 이와 함께 루틴 기반 자기관리 기능은 훈련 외의 생활 전반에도 적용되어, 감정 회복, 루틴 지속률 향상, 경기 전 몰입 등 퍼포먼스 향상으로 이어진다.“결국 윈코치는 스포츠 멘탈 전문성, 감정·루틴 통합 구조, AI 맞춤 피드백을 결합한 국내 유일의 스포츠 자기관리 통합 플랫폼이라는 점에서 경쟁력이 있습니다.”윈코치는 단순한 앱 홍보를 넘어서, 사용자 참여형 커뮤니티 마케팅과 지자체 대상 B2G 진출 전략을 중심으로 판로를 확장할 계획이다. 오는 11월 중순부터 인스타그램 기반의 커뮤니티 채널을 정식 오픈해, 루틴·감정 콘텐츠를 기반으로 한 멘탈 루틴 커뮤니티를 운영한다. 단순한 콘텐츠 노출이 아니라, 사용자 경험을 중심으로 한 루틴 인증, 감정 리플렉션 챌린지 등을 통해 자발적인 참여와 확산을 유도할 예정이다.B2G 진출 전략으로는 현재 지자체 산하 실업팀을 중심으로 루틴·멘탈 관리 솔루션 도입을 논의 중이며, 추후에는 지역 학교 스포츠부, 공공 스포츠센터까지 범위를 확대할 계획이다. 이는 엘리트 선수들의 정서 관리와 자기관리 수요에 대응하는 중요한 채널로, 실제 테스트를 거친 후 성과 기반으로 확대해 갈 방침이다. 이 외에도 루틴 기반 보조제를 활용한 펀딩형 마케팅 전략도 준비하고 있다. 제품 제공을 통해 커뮤니티 참여와 앱 루틴 실행을 자연스럽게 연결함으로써, 단순 광고가 아닌 실행 중심의 리텐션 마케팅을 구현하고자 한다.윈코치는 현재 일부 엔젤 투자자들과 논의를 진행하고 있으며, MVP 출시 이후에는 사용자 기반의 데이터를 바탕으로 실효성을 검증한 뒤, 플랫폼 고도화 및 B2B·B2G 확장, 루틴 보조 제품 연계 사업화를 위해 투자 유치를 본격적으로 추진할 계획이다. 특히 스포츠 멘탈·헬스케어 분야의 사회적 가치를 함께 추구하는 임팩트 투자사 및 액셀러레이터와의 협업을 통해 지속가능한 성장 모델을 만들어가고자 한다.창업 후 장 이사는 “고민하던 아이디어가 실제로 가치를 인정받았을 때 가장 보람을 느낀다”며 “여러 네트워킹 행사와 멘토링 현장에서 윈코치를 소개하며 ‘좋은 아이디어다’라는 피드백을 받을 때마다, 내 시도가 틀리지 않았다는 확신을 얻을 수 있었다. 특히 경험 많은 멘토님들께 열정을 인정받고 발전적인 조언을 받으면서, 아이템이 점점 더 구체적이고 현실적인 형태로 다듬어져 가는 과정을 체감했다”고 말했다.“무엇보다 기억에 남는 순간은 아이디어로만 존재하던 아이템이 실제 개발을 거쳐 작동하는 모습을 직접 확인했을 때입니다. 작은 기능 하나가 구현되는 순간조차도, 아이디어가 현실로 옮겨지고 있다는 사실이 벅차게 다가왔습니다. 이 과정에서 동시에 부족한 점도 많이 드러났습니다. 사업 준비 과정에서 예상치 못한 문제에 부딪히기도 했지만, 그럴 때마다 스스로 배워가며 조금씩 성장하고 있음을 느낄 수 있었습니다.”앞으로의 계획에 대해 장 대표는 “앞으로는 먼저 MVP 실증 테스트를 통해 실제 선수와 체대 입시생들의 피드백을 받아 기능을 고도화할 것”이라며 “동시에 인스타그램 기반 멘탈·루틴 커뮤니티를 본격 운영하며 사용자 참여를 넓혀갈 예정이다”라고 말했다. 덧붙여 “중기적으로는 ‘WinRoutine: ON·WeenRoutine: OFF’ 제품을 펀딩으로 시장에 선보이고, 플랫폼과 연계한 챌린지·보상 구조를 설계해 사용자 경험을 강화할 계획”이라며 “지자체 실업팀과 학교 스포츠부, 스포츠센터 등 B2G·B2B 채널로 확산을 추진할 예정이다”라고 말했다.“장기적으로는 AI를 고도화해 선수만 아니라 생활체육인과 일반인까지 활용할 수 있는 맞춤형 멘탈·루틴 관리 솔루션으로 발전시키고, 스포츠 멘탈·헬스케어 분야를 선도하는 플랫폼으로 자리매김하는 것이 목표입니다.”윈윈 스포츠 컴퍼니는 올해 광운대학교 광운창업지원센터가 운영하는 ‘2025 아이디어 사업화 지원사업’에 뽑혔다. ‘2025 아이디어사업화 지원사업’은 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)이 지원하며 콘텐츠 분야의 아이디어를 발굴하고 사업화 및 창업지원을 통한 예비창업자 육성과 창업 생태계 조성 활성화를 목적으로 한다. 전국 4개의 주관기관마다 10개의 스타트업을 발굴 및 육성·지원한다. 광운창업지원센터는 광운대학교의 ICT 특성화 분야를 토대로 한 ICT가 융복합된 콘텐츠 아이디어를 주력으로 예비창업자를 발굴하며, △BM 고도화 △IR 역량 강화 △마케팅 제작 지원 △사업화 바우처 △광운대학교 창업 인프라 후속 연계 등의 프로그램을 통해 예비창업자의 성공적인 창업을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com