[광운대학교 2025 아이디어 사업화 지원사업 CEO] e스포츠 기반 AI 플랫폼 서비스 개발 ‘페어리움’

김중휘 페어리움 대표



궁금했던 장면을 클릭 한 번으로 영상 확인, 전문가 피드백이 가능한 서비스

리플레이를 다운로드하고, 특정 장면을 영상으로 추출해 클립을 만들어 줘

페어리움은 e스포츠와 AI 기술을 접목한 플랫폼 서비스를 만드는 기업으로 김중휘 대표(23)가 2025년 6월 설립했다. 첫 프로젝트로 ‘jud gg’라는 커뮤니티 기반 서비스를 시작했고, 이를 계기로 앞으로도 e스포츠 관련 플랫폼 기반 서비스들을 이어서 확장해 나갈 계획이다.대표 아이템은 jud gg로 궁금했던 장면을 클릭 한 번으로 영상 확인과 전문가 피드백이 가능한 서비스다. 게임 ID를 입력하면 자동으로 리플레이를 다운로드하고, 특정 장면을 영상으로 추출해 클립을 만들어준다. 이후 사용자는 해당 장면을 기반으로 질문을 등록할 수 있고, 코치·프로·스트리머 같은 전문가가 답변을 제공하면서 새로운 소통과 수익 기회를 얻는다.jud gg는 AI 자동화 기술을 기반으로 영상 추출, 편집, 업로드까지 원클릭으로 자동화가 가능한 것이 특징이다. 전문가 매칭을 통해 질문과 동시에 전문가와 연결되고 신뢰도 있는 피드백을 받을 수 있으며, 텍스트 Q&A가 아닌 영상 기반 Q&A로 직관적이고 흥미롭다.“페어리움은 유명 스트리머가 jud gg에서 직접 전문가로 활동하며 자연스럽게 홍보 효과를 창출하고 있습니다. 또한 자체 SNS 운영하고 AI 게이밍 웹툰 제작해 숏폼·웹툰 콘텐츠를 통해 팬덤을 형성하고 있으며, AI 번역 기술을 활용한 다국어 게이밍 웹툰으로 전세계 게이머와 소통해 글로벌 마케팅도 진행 중입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “롤 유저로서 ‘내 플레이를 전문가에게 바로 물어보고 싶다’는 니즈를 직접 체감했습니다. 하지만 기존엔 리플레이를 직접 편집하고 커뮤니티에 올려야 하는 번거로움이 컸습니다. 이를 해결하고자 창업했습니다. 초기 자금은 정부 창업 지원사업과 일부 개인 자금으로 마련했습니다. 현재는 정부 지원사업 및 자체 매출 구조를 통해 안정적으로 운영 중이며, 베타 서비스 성과 이후 시드 투자 유치를 계획하고 있습니다. 특히 e스포츠 아카데미, 프로팀, 스트리머 네트워크와 연계한 빠른 확산 가능성을 투자 포인트로 보고 있습니다.”창업 후 김 대표는 “초기 사용자들이 ‘딱 원했던 서비스다’라는 반응을 보여줄 때 가장 보람을 느꼈다”며 “업계 전문가들이 직접 플랫폼에 참여하면서, e스포츠 생태계에 기여한다는 확신을 얻고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “2025년 9월에 jud gg 오픈베타 출시하고, 2025년 말까지 한국 롤 유저 1만 명 가입 달성하는 것”이라며 “2026년에는 LoL 외 발로란트, 배틀그라운드 온라인 게임으로 확장하고, 장기적으로는 AI 기반 e스포츠 교육·코칭 플랫폼으로 발전시키고 싶다”고 말했다.페어리움은 올해 광운대학교 광운창업지원센터가 운영하는 ‘2025 아이디어 사업화 지원사업’에 뽑혔다. ‘2025 아이디어사업화 지원사업’은 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)이 지원하며 콘텐츠 분야의 아이디어를 발굴하고 사업화 및 창업지원을 통한 예비창업자 육성과 창업 생태계 조성 활성화를 목적으로 한다. 전국 4개의 주관기관마다 10개의 스타트업을 발굴 및 육성·지원한다. 광운창업지원센터는 광운대학교의 ICT 특성화 분야를 토대로 한 ICT가 융복합된 콘텐츠 아이디어를 주력으로 예비창업자를 발굴하며, △BM 고도화 △IR 역량 강화 △마케팅 제작 지원 △사업화 바우처 △광운대학교 창업 인프라 후속 연계 등의 프로그램을 통해 예비창업자의 성공적인 창업을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com