[광운대학교 2025 아이디어 사업화 지원사업 CEO] 스토리 IP 거래 플랫폼 개발한 스타트업 ‘포도상점’

포도상점은 기존에 이메일로 이루어지던 비공식적인 IP 계약 과정을 플랫폼 기반으로 전환한 서비스를 제공하는 기업이다. 서준 대표(27)가 2025년 8월에 설립했다.“쉽게 말해, 누구나 플랫폼에 작품을 등록하면 그 작품의 출판권, 공연권, 2차적 저작물 작성권 등 다양한 권리를 손쉽게 사고팔 수 있습니다.”포도상점의 경쟁력은 크게 접근성과 계약 자동화에 있다. 누구나 작품을 등록·관리하고 판매까지 이어갈 수 있으며, 계약 자동화 시스템을 통해 기존의 복잡한 절차 대신 웹 기반 템플릿 계약으로 쉽고 빠르게 거래를 체결할 수 있다.서 대표는 대학 연극 동아리와 극단 네트워크를 기반으로 마케팅을 확장하고 있다. 현재 약 25개 대학 연극회와 120명의 창작자가 참여하는 컨퍼런스를 주도하며, 오프라인 네트워크를 온라인 플랫폼으로 연결하고 있다. 또한 인스타그램과 브런치 등 온라인 채널도 활발히 운영하며 인지도를 넓혀가고 있다.서 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “포도상점은 대학 연극 동아리 출신들로 구성되어 있으며, 작가와 공연단체가 겪는 비효율적인 계약 구조를 직접 경험한 것을 계기로 문제 해결에 나섰습니다. 초기 자금은 팀원들의 자비와 교내 창업지원금을 통해 마련했습니다. 현재는 자체적으로 MVP를 구축해 시장 검증에 집중하고 있습니다. 단기적으로는 각종 지원사업과 창업지원금을 활용하고 있으며, 향후 시장성을 입증한 뒤 시드 투자를 유치할 계획입니다.”창업 후 서 대표는 “작가와 공연단체가 플랫폼을 통해 실제 공연을 성사할 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “현장에서 고객들을 직접 만났을 때, 개인의 힘으로는 어려운 이런 행사와 플랫폼을 만들어줘서 고맙다는 이야기를 들을 때 큰 의미와 보람을 느낀다”고 말했다.포도상점은 서 대표를 포함해 총 7명으로, 개발자·기획자·마케터·행사 운영자로 구성되어 있다. “모든 팀원이 연극 경험을 보유하고 있으며 동시에 각자의 전문 분야에서도 역량을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 현장의 문제를 정확히 반영한 솔루션을 빠르게 만들어가고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 서 대표는 “다양한 매칭 레퍼런스를 확보하며 신뢰를 쌓아갈 것”이라며 “이후 출판사와 여러 IP 활용처로 범위를 확장하고, 희곡만 아니라 시·소설·에세이 등 다양한 장르까지 취급 영역을 넓혀갈 예정이다. 궁극적으로는 스토리 IP 전반의 계약을 중개하는 종합 플랫폼으로 발전하고자 한다”고 말했다.포도상점은 올해 광운대학교 광운창업지원센터가 운영하는 ‘2025 아이디어 사업화 지원사업’에 뽑혔다. ‘2025 아이디어사업화 지원사업’은 한국콘텐츠진흥원(KOCCA)이 지원하며 콘텐츠 분야의 아이디어를 발굴하고 사업화 및 창업지원을 통한 예비창업자 육성과 창업 생태계 조성 활성화를 목적으로 한다. 전국 4개의 주관기관마다 10개의 스타트업을 발굴 및 육성·지원한다. 광운창업지원센터는 광운대학교의 ICT 특성화 분야를 토대로 한 ICT가 융복합된 콘텐츠 아이디어를 주력으로 예비창업자를 발굴하며, △BM 고도화 △IR 역량 강화 △마케팅 제작 지원 △사업화 바우처 △광운대학교 창업 인프라 후속 연계 등의 프로그램을 통해 예비창업자의 성공적인 창업을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com